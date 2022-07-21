هل تخلى فريد الديب عن قاتل نيرة أشرف؟، شهدت الفترة الاخيرة العديد من التطورات الخاصة حول قضية نيرة أشرف، مما بدا الكثير من رواد منصات التواصل الاجتماعي بالحديث عن القضية بشكل واسع، بعد تولي المحامي الكبير فريد الديب الدفاع عن قاتل نيرة أشرف، مما زادت العديد من التساؤلات حول هل تخلى فريد الديب عن قاتل نيرة أشرف بعد قيام المحامي احمد حمد حذف الفيديو الذي نشره على صفحته الفيس بوك.

هل تخلى فريد الديب عن قاتل نيرة أشرف

في الساعات الأخيرة نشر المحامي أحمد حمد فيديو خاص بالمتهم محمد عادل قاتل نيرة أشرف داخل مكتب فريد ديب بصحبة اسرة محمد عادل، وبشكل مفاجئ قام احمد حمد حذف مقطع الفيديو الخاص بهن مما تساءل الكثير حول هل تخلى فريد الديب عن قاتل نيرة أشرف، كما ورد احمد حمد عن سبب حذف الفيديو بسبب الهجوم الكبير على اسرة القاتل محمد عادل وقد طالب الكثير من المتعاطفين مع محمد عادل حذف الفيديو.

أسرة محمد عادل داخل مكتب فريد الديب

ظهرت اسرة محمد عادل داخل مكتب فردي الديب مع المحامي احمد حمد يوم الاحد، كما ونشر المحامي احمد عبر حسابة الشخصي على الفيس بوك انه داخل مكتب المحامي فريد، وقال «طبعا في مكتب والدي الأستاذ فريد ديب، زي ما وعدناكم، وهنقابله بعد 10 دقائق»، وذلك ليسلم المحامي فريد ديب ملف القضية.

أسباب حذف فيديو أسرة قاتل نيرة أشرف

تم حذف الفيديو الخاص بالمحامي أحمد حمد بعد وهم داخل مكتب المحامي فريد الديب وذلك بسبب الهجوم الكبير والتعليقات الغاضبة والإساءات المتكررة لاسرة محمد عادل، والذين كانوا حاضرين الفيديو مع المحامي داخل المكتب، كما وطالب الكثير من مستعطفين قاتل نيرة أشرف حذف مقطع الفيديو بعد ساعات من نشره، كما وافق فريد الديب الدفاع عن قاتل نيرة أشرف وذلك دون الحصول على أي أجر.

في الساعات الاخيرة قام المحامي احمد حمد مدافع قاتل نيرة اشرف بالذهاب هو واسرة محمد عادل قاتل نيرة اشرف، الى مكتب فريد الديب، مما كثرت العديد من التساؤلات حول هل تخلى فريد الديب عن قاتل نيرة أشرف.