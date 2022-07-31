هل تدخل عمرو دياب لعودة ياسمين صبري وأحمد أبو هشيمة‎‎

لم يمر حضور الفنانة المصرية ياسمين صبري، على حفل الفنان عمرو دياب بالساحل الشمالي، مرور الكرام، الجمعة الماضية، بعد تواجد رجل أعمالها السابق أحمد أبو هشيمة فِيْ نفس المكان، دون لقاء كليهما، لكن انتشرت شائعات عَنّْ عودتهم لبعضهم البعض.

وزعمت الأنباء فِيْ البداية أن عمرو دياب تدخل للتوفِيْق بين ياسمين وأبو هشيمة من أجل عودتهما إلَّى منزل الزوجية مرة أخرى، لكن سرعان ما نفى هذا الخبر تمامًا من قبل مصادر مقربة من الطرفِيْن.

وتتواصل الأحاديث حول علاقة الثنائي، رغم إعلانهما طلاقهما فِيْ بداية شهر مايو الماضي، لكن مع ظهُور أحدهما، فإنهما يتصلان بالطرف الآخر وتبدأ التكهنات من جديد، فِيْما يبقى سؤال الجمهُور الدائم حول. السبب. عَنّْ الطلاق، لأنهم لم يتحدثوا عَنّْه.

وأكدت مصادر مقربة من الحزبين عدم وجود اتصال بين ياسمين صبري وأبو هشيمة، وأن الصور التي تم تداولها على الثنائي هِيْ من حفل عمرو دياب، ولم يكن رجل الأعمال المصري يعلم ما إذا كانت ياسمين حضرت حفل عمرو، شيطان أم لا. .

صرح أبو هشيمة مؤخرًا أنه كان يحظى بتقدير واحترام كاملين لياسمين، واعتبر حياتها الشخصية خطًا أحمر لا يستطيع التحدث عَنّْه، حيث كان يعتقد أن التزامه وياسمين بالتزام الصمت بعد إعلان الانفصال، كان “حقًا”. ” قرار.

تزوج أحمد أبو هشيمة وياسمين صبري منذ عامين وتحديداً فِيْ أبريل 2022، لكن زواجهما لم يؤد إلَّى إنجاب أطفال.