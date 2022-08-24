هل تربية القطط في المنزل تسبب العقم عند البنات والشباب، انتشر في مجموعة كبيرة من الدول حول العالم تخوّفٌ غير صحيح من اقتراب السيدات من القطط، ظناً من أنّها تنشر مشكلة العقم، ورغم أنّ هذا الاعتقاد ليس له اي مرجع علمي، أو طبّي صحيح او دراسة أجريت .

هل تربية القطط في المنزل تسبب العقم عند الفتيات والشبان

أما بالنسبة لمن تساءل عما إذا كانت تربية القطط في المنزل تسبب العقم عند الفتيات والشباب، فنحن نود أن نقول لهم إنها لا تسبب العقم. هذه إشاعات غير صحيحة.

ولكن إذا كانت مصابة بداء المقوسات، فيمكنها المساعدة في نقلها لمن يبقونها. ولتوضيح المزيد عن هذا المرض نذكر ما يلي

تعريف داء المقوسات

هذا المرض هو عدوى طفيلية تسمى (التوكسوبلازما)، ويمكن أن ينتقل هذا المرض إلى القطط من خلال ملامسة براز قطة مصابة بهذا المرض.

أو بالتعامل مع الفئران المصابة كذلك وجميع الحيوانات البرية المصابة بها.

يمكن أن تصاب القطة أيضًا بالمرض إذا أكلت اللحوم النيئة.

تربية القطط بالمنزل

عند الاجابة على السؤال هل تربية القطط في المنزل تسبب العقم عند الفتيات والشبان، نود توضيح انها حيوانات أليفة.

القطة أيضًا مخلوق جميل ومميز وتجعلك تشعر بالكثير من المرح والفكاهة والفرح عند مداعبتها، وهي تحتاج إلى الكثير من الاهتمام.

تناول وجباتها بانتظام، وتعليمها التخلص من الفضلات في المكان المخصص لها، والتأكد من تلقيها التطعيمات، وعرضها على الطبيب كل فترة لضمان سلامتها وأمنها.

من أجل الحفاظ على سلامتك وعدم إيذائك بمخالبهم، من الضروري قص أظافرهم.

كما أنه من الضروري بعد لمسها غسل اليدين جيداً والتأكد من الاستحمام وتنظيفها، وإدراك أن رفعها له سلبيات وإيجابيات.

كيف تنتقل العدوى من القطط إلى الإنسان

عند إصابة قطة بهذا المرض، يمكن أن تصاب، على سبيل المثال، بتنظيف براز القطة ثم تناول الطعام دون غسل اليدين جيدًا.

لذلك يجب الحرص على تنظيف اليدين جيداً بالماء والصابون للحماية من العدوى.

حيث يمكن أن ينتقل بسرعة خاصة للحوامل وكذلك للرجال والنساء بشكل عام.

الرجال المصابون بداء المقوسات

عندما يصاب الرجل بهذا المرض ينتج عنه العديد من الأمراض في جهاز المناعة الذي يضعف بشكل كبير.

كما أنه يؤثر على الجهاز الذكوري ويسبب ضعفًا في القدرة على الإنجاب، كما أن العلاج الذي يتم استخدامه ينتج عنه الكثير من الإضرار بالعملية التناسلية لدى الرجال.

النساء المصابات بداء المقوسات

عندما تصاب المرأة الحامل بالعدوى، يمكن أن تتعرض للإجهاض، وإذا أكملت حملها، فقد تلد طفلاً ميتًا أو طفلًا مصابًا بعيب خلقي.

كما أنه بعد ولادة الطفل قد يتعرض لبعض المضاعفات منها العمى أو التخلف العقلي وهذه الحالات نادرة.

الأمراض التي تسببها القطط

وأثناء إجابة السؤال هل تربية القطط في المنزل تسبب العقم عند الفتيات والشبان

يمكن توضيح الأمراض التي تسببها من خلال ما يلي

عدوى العطيفة تنتقل عن طريق براز القطة المصابة، حيث لا يغسل المربي يديه بعد لمس القطة، وتبدأ أعراض الإصابة بالقيء والغثيان، وبعد ذلك الحمى والتشنجات.

السالمونيلا تنتقل هذه العدوى من خلال الطعام الملوث أو من خلال براز القطط أيضًا، وستبدأ في المعاناة من بعض آلام البطن الشديدة والإسهال.

داء الكلب ينتقل هذا المرض عن طريق لدغة قطة مصابة، حيث أنه يهاجم الجهاز العصبي، لذلك يجب التوجه للطبيب فور تعرضه لذلك.

Bartonella henselae هي بكتيريا تنتقل إلى القطة عن طريق البراغيث ويمكن أن تصل إلى الإنسان من خلال لدغة قطة.

الطاعون وهو من الأمراض المسببة للوفاة ويصاب بالعدوى عن طريق لدغة برغوث ومن خلال التعامل مع قطة يصاب الشخص ويظهر خراج وتظهر بعض القرح على الذراع والساق.

Toxococcus وسبب هذا المرض هو (الديدان الخيطية) التي تتركز طفيلياتها في أمعاء القطة، ويتم إطلاق البيض عندما تتغوط القطة. عندما يصاب الشخص بالعدوى، يمكن أن تسبب مضاعفاته العمى والحمى.

كيفية تربية القطط في المنزل

يمكنك اتباع بعض الطرق التي تجعلك تقوم بتربية القطط بالتربية الصحيحة مع تقليل المخاطر التي يمكن أن تتعرض لها بسبب تربية القطط، وهذه الطرق كالتالي

من المهم تخصيص مكان محدد للقط للتعايش، مع تدريبها على الوصول إلى ذلك المكان في أي وقت، لتكون المنطقة المخصصة لها دون أي ضرر للآخرين، خاصة في حالة مرضها.

يجب أن تمنع القطة من الخروج بمفردها حتى لا تتعامل مع القطط الأخرى، والتي يمكن أن تصاب بمرض ينتقل إلى القطة التي تحتفظ بها.

من الضروري توفير الأطعمة من الأماكن المخصصة لها، ويجب توفير اللحوم المطبوخة جيدًا من أجل قتل البكتيريا والجراثيم.

لا تنسى المكان الذي تتغوط فيه، فهو مناسب ومليء بالرمال، وعليك تغيير تلك الرمال بانتظام.

الحرص على تنظيف المكان بعناية وعناية دون لمس نفاياته بشكل مباشر، ويمكن استخدام أي حاجز لذلك، ومن ثم تقوم بتنظيف يديك جيدًا.

إن تجديد المياه بشكل يومي أمر مهم لا ينبغي إغفاله، وذلك لتجنب تكون أي من الجراثيم.

فوائد تربية القطط

بالرغم من أن القطط تحتاج إلى عناية وطريقة تربية معينة، وهذا يتطلب من المربي بعض الجهد، إلا أن لها بعض الفوائد، وهي كالتالي

يقلل من الإجهاد البشري وهذا يرجع إلى الراحة التي يشعر بها المربي عند تربيتهم.

إنه يخلق روحًا مرحة ومبهجة لجميع أفراد الأسرة، وبالتالي الشعور بالازدهار والسلام.

إنه يجعل المربي في حالة نشاط ويجعله أيضًا يشعر بالمسؤولية.

يساعد في تقليل معاناة الأطفال من الربو والحساسية، وقد أثبتت بعض الدراسات ذلك.

المربي لديه رغبة متزايدة في ممارسة الرياضة.

زيادة الهرمونات المسؤولة عن السعادة.

من خلالها لا يشعر المربي بالوحدة.

يساعد في الحفاظ على مستوى الكوليسترول في الجسم.

بشكل عام، فإن تربية القطط لها تأثير إيجابي على نفسية الأسرة بأكملها، وليس فقط المربي، حيث أن جميع فوائدها لها تأثير نفسي مريح.

هل شعر القطة ضار بالفتيات

يظن البعض أن فروة الرأس تسبب العديد من الأمراض وخاصة للحوامل ونود أن نقول إن هذا خطأ، حيث لا توجد بكتيريا وطفيليات في الفراء، بل يتم إخراجها فقط من خلال البراز.

لذلك يجب على المربي عدم ملامسة البراز والتعامل مع الرعاية، حيث تنتقل الأمراض من خلاله فقط دون أي عضو آخر.

تطعيمات القطط

بعد أن أكدنا الإجابة بـ “لا” لمن يسأل إذا كانت تربية القطط في المنزل تسبب العقم عند الفتيات والشباب ولتوضيح الأمراض التي تسببها، نود توضيح التطعيمات حفاظا على المربي والقط من مختلف الأمراض والالتهابات

لذلك يجب تحصين القط من 6 أسابيع إلى 8 أسابيع بالتطعيمات اللازمة حتى بلوغه 16 أسبوعًا.

بعد مرور عام، يجب أن تتلقى تطعيمات أخرى، ويجب معرفة أن القطة تتلقى القليل من التطعيمات الخفيفة إذا وصلت إلى عمر الهرة.

يتم احتساب كمية اللقاح من خلال بعض العوامل منها (الفترة التي تكون فيها القطة خارج المنزل، الاحتكاك بقطط أخرى، انتشار الأمراض في مكان تربيتها) ويجب أخذ كل ما سبق. من أجل الحفاظ على صحة القط من الإصابة.

أكّد مجموعة كبيرة من الاطباء، والمختصون في أمراض العقم والولادة، أنّه ليس للقطط أيّ صلة بمشكلة العقم، وأنّ الذي ينتشر عنها ليس الا أقاويل ليس لها أساس صحيح في العلم، وأنّ الأمر اختلط على الناس ففهموا الامر بعكش ما هو يراد به.