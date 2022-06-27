هل تسوير الأراضي البيضاء يعفيها من الرسوم

كرر برنامج تييرا بلانكا أن تسييج الأرض لا يعفيها من التسجيل في برنامج سداد الأراضي، سواء في مرحلته الأولى أو الثانية.

تطبيق المرحلة الثانية.

وكان برنامج الأراضي البيضاء قد أعلن في وقت سابق عن بدء تنفيذ المرحلة الثانية من التعريفات في مكة المكرمة وجدة والدمام، بعد استكمال كافة الإجراءات النظامية اللازمة، وفق نتائج الدراسات الاقتصادية والسكانية التي نفذتها الدائرة البيضاء. برنامج الأراضي بالتعاون مع الجهات المختصة في إطار جهود برنامج زيادة العرض العقاري للأراضي العمرانية في المدن الرئيسية، من أجل تحقيق التوازن بين العرض والطلب، وتوفير الأراضي السكنية بأسعار مناسبة .

سجل الأراضي البيضاء

يشار إلى أن البرنامج أعلن في وقت سابق عن تنفيذ المرحلة الثانية من رسوم الأراضي البيضاء في مدينة الرياض، وتوسيعها في تطبيق المرحلة الأولى في أحياء إضافية، حيث انتهت مهلة التسجيل الاعتيادية في الرياض في 15 يونيو الجاري. . وأعلن البرنامج في بيان سابق خطته التوسعية لتشمل مدن جديدة وسيتم تنفيذ المرحلة الأولى منها حائل ومنطقة القصيم ويمكن للمكلفين وملاك الأراضي الاطلاع على تفاصيل المراحل ونطاقها وتسجيلها. أراضيهم من خلال الرابط باب إلكتروني.