هل تصل الرسائل بعد رفع الحظر في الواتس، نستطيع الكلام ، دون أي شك ، أن برنامج WhatsApp مفيد جدا ورائع وفريد من نوعه هذا هو الكأس المقدسة لبرامج المراسلة الفورية ولكن في بعض الأوقات، يمكن أن تحصل على أمور غير سارة للغاية على سبيل المثال ، عندما تبدأ الدعايات التجارية في إرسال رسائل غير محبوبة .

هل تصلك رسائل بعد رفع الحظر عن واتس اب

هناك العديد من الآليات والخدمات التي يقدمها تطبيق واتس اب، ومن بينها الحظر، ولكن هناك العديد من الأسئلة التي تتعلق ببعض الإجراءات التي تتم بعد الحظر أو حتى بعد رفع الحظر عن الشخص. مرة أخرى، ومن بين تلك الاستفسارات هل تصل الرسائل بعد رفع الحظر على واتسآب الإجابة هي لا، فبمجرد حظر شخص ما، لن يتم إرسال أي رسالة إلى الشخص الذي قام بالحظر.

كيف أعرف إذا قام شخص ما بحظري

بعد أن تعرفنا على إجابة السؤال هل تصل الرسائل بعد رفع الحظر في WhatsApp، سنتعلم من خلال هذه الفقرة كيفية التعرف على أن شخصًا ما قام بحظري، ويتم ذلك من خلال بعض النقاط التي يتم فحصها، و وهم على النحو التالي

1- تحقق من آخر مرة

إذا كنت تريد أن تعرف أن شخصًا ما قد حظرك، فيمكنك الانتقال إلى صفحة الدردشة معه على تطبيق WhatsApp للتحقق من آخر ظهور له. في حالة التمكن من الظهور في الإعدادات بحيث لا يكون اختيار أحد، في هذه الحالة من الممكن أنه لم يحظرك، ولكنه قام فقط بتغيير إعدادات آخر ظهور.

في هذه الحالة، يجب عليك التحقق من بعض النقاط الأخرى التي يمكن من خلالها تحديد ما إذا كان الشخص قد حظرك بالفعل أم لا.

2- انظر صورتك الشخصية

قد يكون التحقق من رؤية صورة الملف الشخصي طريقة أخرى لمعرفة أن الشخص قد حظرك أم لا، كما لو كنت محظورًا، فلن تتمكن من رؤية صورة ملفه الشخصي.

ومع ذلك، قد لا تكون هذه الطريقة مؤكدة في بعض الحالات، حيث أنها تعتمد بشكل كبير على طبيعة تعاملات هذا الشخص على التطبيق، فمن الممكن أن يكون قد أزال صورته دون أن يمنعك مما يجعلك تعتقد ذلك، وفي هذه الحالة يجب أن تعتمد على طريقة أخرى يمكنها أن تحدد بدقة أكبر أنه قام بحظرك أم لا.

3- المنع والرسائل النصية

لاستكمال ذكر بعض المعلومات المتعلقة بالسؤال هل تصل الرسائل بعد رفع الحظر عن واتسآب نشير إلى تلك الطريقة التي يمكن من خلالها معرفة أن شخصًا ما حظرك أم لا، من خلال محاولة إرسال رسالة نصية إلى هذا الشخص. في حالة الحظر، تظهر علامة اختيار واحدة فقط.

في بعض الأحيان قد يقوم الشخص بالدردشة عبر تطبيق WhatsApp Gold الذي يحتوي على بعض التطبيقات المميزة، والتي يمكن للشخص من خلالها رؤية الرسالة، حتى لو بدا لك أنه لم يراها، وقد تظهر بعلامة اختيار واحدة أيضًا.

هذا يجعل هذه الطريقة غير فعالة في بعض الحالات إذا كان هذا الشخص يستخدم تطبيق WhatsApp Gold.

بالإضافة إلى ذلك، قد لا يكون هذا الشخص متصلاً بالإنترنت، مما يجعل إرسال الرسالة يظهر بعلامة اختيار واحدة.

4- إضافة شخص إلى مجموعة للتحقق من الحجب

يمكن اتباع هذه الطريقة لمعرفة ما إذا قام شخص ما بحظرك أم لا، عن طريق التحقق من حالة إضافته إلى مجموعة. تحقق من أن هذا الشخص قد حظرك بالفعل.

5- حالة WhatsApp وعلاقتها بالحظر

من الممكن أن تعرف أن شخصًا ما قد حظرك باتباع حالة WhatsApp، والتي قد لا تظهر لك إذا قام بحظرك بالفعل، لكن هذه الطريقة غير مؤكدة، فمن الممكن أن يقوم هذا الشخص بتغيير بعض الإعدادات المتعلقة بحالة WhatsApp، مما يجعل الجميع يمكنهم رؤيتها غيرك حتى لا تراها وتظن أنه حظرك.

هل من الممكن معرفة ما يحدث عندما يتم حظر شخص ما على WhatsApp

الجواب على هذا السؤال هو نعم. يمكنك معرفة ما يحدث بعد أن قام شخص ما بحظرك، عن طريق إنشاء مجموعة على تطبيق WhatsApp وإضافتها إذا كان بإمكانك إضافتها.

لكن في بعض الحالات، قد لا تعمل هذه الطريقة بأي شكل من الأشكال، لأن تطبيق WhatsApp قد وفر حماية على بعض الخصوصية التي تمنع ذلك.

كيفية حظر شخص ما على WhatsApp

بعد ذكر جميع المعلومات المتعلقة بالرد على السؤال هل تصل الرسائل بعد رفع الحظر عن واتس اب، سنذكر بعض الخطوات التي يمكن من خلالها حظر شخص على واتس اب، وهي كالتالي

قم بتسجيل الدخول إلى تطبيق WhatsApp انقر على النقاط الثلاث في أعلى صفحة التطبيق، كما هو موضح في الصورة التالية.

ستظهر قائمة تحتوي على مجموعة من الخيارات، انقر فوق خيار الإعدادات. بعد إدخال الإعدادات، اختر أيقونة الحساب، والتي من خلالها اضغط على خيار الخصوصية، والذي من خلاله يتم الضغط على الأيقونة، حدد خيارًا. بعد ذلك، نختار رمز جهات الاتصال المحظورة، ثم نختار جهة الاتصال التي تريد حظرها، ثم نضغط على أيقونة الإضافة.

هناك أيضًا طريقة اختصار أخرى يمكن اتباعها لحظر جهة اتصال على تطبيق WhatsApp، وذلك باتباع الخطوات التالية

افتح جهات الاتصال من تطبيق WhatsApp بعد ذلك، أدخل محادثة جهة الاتصال التي تريد حظرها من خلال تطبيق WhatsApp. انقر على أيقونة النقاط الثلاث أعلى يسار صفحة الدردشة ستظهر قائمة تحتوي على مجموعة من الخيارات، حدد خيار “المزيد”، ثم انقر فوق الخيار “حظر”، ومن خلال ذلك، قمت بحظر هذا الطرف.

لا يزال باستطاعة الشخص الممنوع من الاتصال برقم الواتس اب الخاص بك (سوف ينصتون الى رنين المكالمة ، ولكن الواتس اب لن يعلمك بذلك. وهذا هو ، لن يكون هناك مكالمة قادمة على جانبكم وبالمثل ، لا تستطيع الاتصال بجهة اتصال ممنوعة حتى تقوم بإلغاء منعها.