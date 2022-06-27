هل تطبيق الليمون على الوجه يساعد أو يؤذي بشرتك

هل تطبيق الليمون على الوجه يساعد أو يضر بشرتك هل تطبيق الليمون على الوجه يساعد أو يضر بشرتك كمصدر غني لفيتامين C وحمض الستريك، يُعرف الليمون بآثاره في إزالة السموم. نظرًا للفوائد الصحية لاستهلاك الليمون، فإن استخدام الليمون كعلاج طبيعي لأمراض الجلد مثل البقع العمرية وحب الشباب.

ومع ذلك، فإن استخدام الليمون على وجهك قد يضر بشرتك أكثر مما ينفع. هنا، نقوم بتقييم مخاطر وفوائد عصير الليمون على الجلد.

الفوائد المحتملة لاستخدام الليمون على بشرتك

# 1 علاج حب الشباب

يمكن أن تساعد المكونات التي تحتوي على درجة حموضة عالية مثل الليمون في تقليل الالتهاب والزيوت التي يمكن أن تساهم في تكوين حب الشباب.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن لحمض الستريك، وهو نوع من حمض ألفا هيدروكسي (AHA)، أن يساعد في تكسير خلايا الجلد الميتة التي تؤدي إلى تكوين الرؤوس السوداء.

# 2 تأثيرات مضادات الميكروبات

يحتوي الليمون أيضًا على تأثيرات مضادة للميكروبات، والتي يمكن أن تساعد في ترطيب بكتيريا Propionibacterium acnes التي تؤدي إلى حب الشباب الالتهابي.

في الوقت نفسه، يحتوي الليمون أيضًا على تأثيرات مضادة للفطريات، والتي يمكن أن تساعد في علاج طفح المبيضات وكذلك الفطريات التي تحدث أحيانًا مع التهاب الجلد الدهني.

# 3 تفتيح البشرة أو الشعر

يمكن أن تعمل المكونات الحمضية مثل الليمون بشكل جيد لتفتيح شعر وجهك.

# 4 علاج الصدفية والقشرة

نظرًا لأن عصير الليمون يمكن أن يزيل خلايا الجلد الميتة، فإن النظرية هي أنه يمكن أيضًا إزالة بقع الجلد المنسوبة إلى الصدفية وقشرة الرأس.

# 5 زيادة الكولاجين

يقول بعض مؤيدي استخدام الليمون على الجلد أن ثمار الحمضيات هي طريقة طبيعية لزيادة الكولاجين في وجهك.

الكولاجين نفسه عبارة عن بروتين يتحلل بشكل طبيعي مع تقدم العمر، مما قد يؤدي إلى ظهور الخطوط الدقيقة والتجاعيد.

كمضاد للأكسدة، يمكن لفيتامين C أن يساعد في منع الجذور الحرة التي يمكن أن تلحق الضرر بالكولاجين، مما يجعل بشرتك أكثر نعومة.

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الآثار الجانبية والاحتياطات لاستخدام الليمون على الوجه

يميل الليمون إلى أن يكون له آثار جانبية أكثر من فوائده الجلدية، مما يجعله خيارًا محفوفًا بالمخاطر في العناية بالبشرة. قد تكون المخاطر أعلى أيضًا إذا كان لديك بشرة حساسة أو تعرضت وجهك لأشعة الشمس بعد وضع الليمون.

# 1 تهيج الجلد

تهيج الجلد هو أكثر الآثار الجانبية شيوعًا لاستخدام أحماض الفاكهة. الليمون حامضي جدًا، ويمكن أن يهيج بشرتك.

قد تعاني من جفاف شديد واحمرار وتقشر في بشرتك. قد تكون هذه الآثار أسوأ إذا كانت بشرتك حساسة. كقاعدة عامة، يجب على الأشخاص ذوي البشرة الحساسة تجنب التطبيقات الموضعية للليمون.

التهاب الجلد الدهني النباتي هو نوع من تفاعل الجلد تجاه الحمضيات، وكذلك البقدونس والكرفس والجزر.

عندما يكون لديك مواد حمضيات على جلدك ويتعرض جلدك بعد ذلك للأشعة فوق البنفسجية، يمكن أن يحدث تفاعل التهابي. يمكن أن يؤدي ذلك إلى ظهور أعراض مثل الاحمرار والتورم والبثور.

# 2 البهاق

يحدث ذلك عندما ترقق بشرتك بسبب فقدان الميلانين، المادة المسؤولة عن لون بشرتك الطبيعي.

بينما يستخدم بعض الأشخاص الليمون على الجلد لتفتيح البقع الداكنة، فقد تظهر بقع ابيضاض الدم المعممة بدلاً من ذلك.

# 3 ضربة شمس

يمكن أن تزيد ثمار الحمضيات من خطر الإصابة بحروق الشمس. لا تقم أبدًا بتطبيق الليمون قبل الخروج في ضوء الشمس المباشر ولا تستخدمه لعدة أيام قبل أي نشاط خارجي مخطط له.

هل يمكنك وضع الليمون على وجهك كل يوم

إذا قررت تجربة الليمون الطازج كعلاج للوجه، يمكنك التوقف عن استخدام الليمون بمجرد ملاحظة تحسن في بشرتك.

يجب عدم استخدام الليمون إذا كنت تعلم أنك ستتعرض لأشعة الشمس، لأنه قد يزيد من خطر الإصابة بحروق الشمس والآثار الجانبية الأخرى.

هل يمكنك ترك الليمون على وجهك

الليمون حامضي للغاية وقد يكون من الصعب اكتشاف الآثار الجانبية التي تبدأ في التطور بين عشية وضحاها. من الأفضل البدء في استخدام المنتج خلال النهار حيث يمكنك مراقبة بشرتك. أيضًا، ترك الليمون على وجهك طوال الليل ليس خيارًا جيدًا إذا كانت بشرتك حساسة.

كيفية استخدام الليمون على الوجه بأمان

عند وضع الليمون مباشرة على وجهك، فأنت تريد أن تعامل الفاكهة كما تفعل مع أي منتج جديد للعناية بالبشرة. نظرًا لقوتها وآثارها الجانبية المحتملة، يجب استخدام الليمون فقط كعلاج للبقع.

قم بإجراء اختبار رقعة على منطقة من الجلد بعيدة عن وجهك، مثل الجزء الداخلي من مرفقك. انتظري يوم أو يومين للتأكد من عدم ظهور أي آثار جانبية قبل الاستمرار في استخدام الليمون على وجهك. ضعي كمية قليلة من عصير الليمون الطازج على كرة قطنية. ضعيه برفق على منطقة الجلد المرغوبة باستخدام الضغط الخفيف (لا تفركي). بمجرد أن يجف عصير الليمون، يمكنك الاستمرار في بقية روتين العناية بالبشرة. ابدأ بتطبيق يومي، ربما حتى مرتين في اليوم. توقف عن الاستخدام إذا كان لديك آثار جانبية.

علاجات أخرى لبشرة الوجه

نظرًا للمخاطر التي ينطوي عليها تطبيق الليمون على وجهك، فمن الأفضل استخدام علاجات أخرى معروفة لمساعدة البشرة دون إتلافها. تحدث إلى طبيب أمراض جلدية حول ما يلي

صبار زيت جوز الهند زيت اللافندر زيت الليمون العطري (المخفف بالزيت النباتي سابقًا) زيت شجرة الشاي (مخفف أولاً بالزيت الناقل) كُركُم زبادي

نصائح

في حين أن جاذبية استخدام الليمون الطبيعي بالكامل على وجهك قد تكون جذابة، إلا أن كميات صغيرة فقط هي آمنة كعلاج موضعي في بعض الأحيان – إذا كان بإمكان بشرتك تحمل الحمضيات في البداية.

إذا كنت لا تزال ترغب في استخدام الليمون، ففكر في استخدام المنتجات التي لا تحتاج إلى وصفة طبية والتي تحتوي على مستخلصات الفاكهة بدلاً من ذلك، لذلك ستستمر في الاستفادة من مضادات أحماض ألفا هيدروكسي وفيتامين سي.

يمكنك أيضًا زيارة طبيب أمراض جلدية لعلاج أي حالة جلدية معينة. سيعرفون العلاجات الآمنة لبشرتك، وكذلك العلاجات التي يجب تجنبها.

هل تطبيق الليمون على الوجه يساعد أو يضر بشرتك