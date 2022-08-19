هل تعود الدورة الشهرية بعد انقطاعها في سن اليأس ، قد اثار ذلك السؤال العديد من السيادات حول بأه هل هنالك إمكانية لأن يعود نزول دم الدورة الشهرية ، وما هية الأسباب التي تدفع بنزول دم الدورة الشهرية بعد انقطاعه نتيجة تجاوز المرأة سن اليأس ، ما هي أسباب حدوث الدورة الشهرية ، وليس هنالك داعي للقلق ، لأننا سنتعرف على التفاصيل عبر السطور القادمة ، تابعوا معنا .

هل يعود الحيض بعد سن اليأس

شيخوخة المرأة مصحوبة بعدة عوامل، مثل سن اليأس، وانقطاع الطمث يمكن أن يترافق مع عدة أعراض، حيث أن هناك العديد من التساؤلات حول عودة الدورة الشهرية بعد انقطاع الطمث

احتمالية حدوث نزيف من منطقة المهبل بعد سن اليأس عند المرأة، وقد يستمر ليوم أو أسبوع، لكن هذا النزيف لا يمكن اعتباره دورة شهرية، لأنه يعود لأسباب أخرى، واتضح أن أحد من بين كل 10 نساء يعانين من هذا النزيف بعد انقطاع الطمث.

بينما في حالة حدوث هذا النزيف يجب ألا تشعر المرأة بالقلق أو العصبية، فهذه الأعراض لها أسباب عديدة سنذكرها أدناه، مع العلم بضرورة استشارة الطبيب، ومن أهم أسباب النزيف بعد انقطاع الطمث. نكون

1- تصغير حجم الرحم

للاستمرار في الحديث عما إذا كانت الدورة الشهرية تعود بعد انقطاعها في سن اليأس، يجب أن نشرح الأسباب التي يمكن أن تؤدي إلى خروج الدم من منطقة المهبل بعد انقطاع الطمث، حيث يحدث هذا بسبب انكماش الرحم بعد توقف الجسم عن إنتاج هرمون الاستروجين.

يحدث هذا التوقف نتيجة توقف الدورة الشهرية وبلوغ سن اليأس، مما يؤدي إلى تقلص بطانة الرحم، فيحدث النزيف بالإضافة إلى وجود نقص ملحوظ في السوائل في منطقة المهبل مما يفضحها. للجفاف والحكة والإفرازات الصفراء.

2- الإصابة بالأورام الليفية

من أسباب النزيف من منطقة المهبل وجود ورم ليفي في الرحم، وذلك لاستيضاحه من أجل استكمال النقاش حول عودة الدورة الشهرية بعد انقطاعها في سن اليأس، وكأن الدورة الشهرية تتوقف، تزداد فرصة الإصابة بالأورام الليفية مما يؤدي إلى نزيف من منطقة المهبل مع ظهور أعراض أخرى كالتالي

ألم في أسفل الظهر.

ألم أثناء العلاقة الزوجية.

صعوبة التبول

3- زيادة سماكة بطانة الرحم

هرمون الاستروجين من الهرمونات التي لها دور كبير في زيادة سماكة بطانة الرحم أثناء الدورة الشهرية، ولكن في حالة عدم وجوده في حالات انقطاع الطمث فإنه يؤثر على النساء من حيث النزيف من منطقة المهبل بعد سن اليأس .

4- تناول الأدوية الهرمونية

هناك بعض الأدوية التي تؤثر على حالة المرأة بعد انقطاع الطمث، ففي حالة انقطاع الطمث، فإن تناول بعض الأدوية التي تحتوي على هرمونات، مثل عقار تاموكسيفين، يؤدي إلى نزيف من منطقة المهبل.

5- الإصابة بعدوى جنسية

تؤثر الأمراض التي يمكن أن تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي على منطقة المهبل من حيث النزيف، من خلال العدوى الفيروسية، بما في ذلك الهربس أو الكلاميديا ​​أو الالتهابات المهبلية، بالإضافة إلى الأعراض المتمثلة في

الشعور بالحكة

صعوبة التبول.

ألم أثناء الجماع.

درجة حرارة عالية.

6- الإصابة بالسرطان

من الأسباب التي يمكن أن تؤدي إلى حدوث نزيف من منطقة المهبل بعد بلوغ سن اليأس سرطان في الجهاز التناسلي، مثل سرطان بطانة الرحم، وهو من أكثر أنواع السرطانات شيوعاً، بالإضافة إلى أنه يصيب المرأة في السن. 60 سنة.

في حين أن سرطان عنق الرحم هو نوع نادر من السرطانات، إلا أنه لا تظهر عليه أعراض في بداية الإصابة به، ولكن تظهر أعراضه فجأة من خلال نزيف من منطقة المهبل، بالإضافة إلى وجود الألم أثناء العلاقة الزوجية.

في حالة سرطان المهبل، فهو أيضًا نوع نادر من السرطان يحدث مبدئيًا في الأجزاء الداخلية التي تغطي المهبل من الداخل. كما أنه نوع من السرطان لا تظهر عليه أي أعراض في البداية.

تشخيص النزيف بعد سن اليأس

أثناء الحديث عما إذا كانت الدورة الشهرية تعود بعد انقطاع الطمث وبعد معرفة الأسباب التي يمكن أن يكون لها دور في النزيف من منطقة المهبل بعد بلوغ سن اليأس، أصبح من الضروري بالنسبة لنا توضيح كيفية تشخيص نزيف ما بعد انقطاع الطمث

الخضوع للإشعاع بالموجات فوق الصوتية التي يتم وضعها داخل المهبل من أجل رؤية الحالة بوضوح في الداخل.

عمل مجال لمنطقة الحوض التي تقع أسفل البطن لرؤية ما يحدث داخل تلك المنطقة بوضوح.

إزالة خلية من بطانة الرحم عن طريق إدخال أنبوب في منطقة المهبل لتحليل تلك الخلية ومعرفة ما إذا كانت تحتوي على خلايا سرطانية أم لا.

فحص جسدي من قبل طبيب مختص لمعرفة مصدر هذا النزيف ومصدره.

تصوير الرحم بالبوق وذلك لمعرفة مدى انتشار الورم في الرحم في حال أدى تحليل الخلايا إلى ظهور خلايا سرطانية، لذلك سيبدأ الطبيب بحقن المريضة بحقنة محلول ملحي داخل الرحم للحصول على صورة واضحة.

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علاج نزيف ما بعد سن اليأس

بالحديث عما إذا كانت الدورة الشهرية تعود بعد انقطاعها في سن اليأس ومعرفة الأسباب التي تؤدي إلى نزيف ما بعد انقطاع الطمث، نشير إلى أن هناك بعض الأدوية التي تعالج هذه الحالات، ومنها ما يلي

1- الأدوية الصيدلانية

هناك أنواع مختلفة من الأدوية الصيدلانية التي تساعد في علاج حالات النزيف من منطقة المهبل بعد انقطاع الطمث، وتشمل هذه الأدوية

في حالة التهابات منطقة الرحم، يمكن استخدام الأدوية التي تحتوي على مضادات حيوية للقضاء على هذه الالتهابات.

تعد زيادة سمك الرحم من أهم الأسباب التي تؤدي إلى حدوث نزيف من منطقة المهبل بعد انقطاع الطمث، لذلك يمكن استخدام الأدوية المحتوية على البروجستين لتقليل سماكة تلك المنطقة.

يعتبر جفاف المهبل من أهم أسباب النزيف من منطقة المهبل، والذي يحدث بسبب نقص إنتاج الجسم للإستروجين بعد انقطاع الطمث، لذلك يمكن تناول الأدوية المحتوية على الإستروجين من أجل تقليل النزيف من منطقة المهبل.

2- علاج عشبي طبيعي

استمرارًا للحديث عن عودة الدورة الشهرية بعد انقطاعها، وبعد أن نعلم أن هناك احتمالية لنزيف بعد انقطاع الطمث، لكنها لا تعتبر دورة شهرية، يمكن استخدام بعض الأعشاب الطبيعية لعلاج هذه المشكلة، بما فيها

أوراق التين المجففة تحتوي على العديد من العناصر الغذائية مثل أوميغا 3 وتساعد في تخفيف الأعراض المصاحبة لانقطاع الطمث.

عشبة ليو مان من أهم الأعشاب التي تساعد بشكل كبير في علاج الأعراض التي تظهر على المرأة في حالة انقطاع الطمث.

نبات المريمية يحتوي على عناصر مضادة للبكتيريا، لذلك فهو يطهر الجسم والمنطقة المهبلية من البكتيريا الضارة ويقلل من أعراض سن اليأس.

كما نجد أن هناك بعض الأطعمة، مثل البطاطا الحلوة، التي تحتوي على عناصر مضادة للالتهابات، لذلك لها دور مهم في علاج مشاكل الالتهابات المهبلية، بالإضافة إلى دورها في تعزيز هرمون الاستروجين، مما يؤدي إلى التخفيف من أعراض انقطاع الطمث.

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3- العلاج الجراحي

من أنواع العلاجات التي يمكن للمرأة التي وصلت إلى سن اليأس أن تستخدمها لتقليل وتخفيف الأعراض التي تظهر عليها، ومن هذه العمليات الجراحية ما يلي

عملية التوسيع حيث يبدأ الطبيب بتوسيع منطقة المهبل لأخذ عينة من جدار الرحم لتحليلها لمعرفة ما إذا كانت تحتوي على خلايا سرطانية أم لا.

استئصال الرحم من أكثر العمليات الجراحية شيوعًا التي يتم إجراؤها في ذلك العمر، في حالة سرطان الرحم.

تنظير الرحم يتم إدخال منظار في المهبل في حالة وجود أورام حميدة في الرحم.

هل تعود الدورة الشهرية بعد انقطاعها في سن اليأس ، تعد الدورة الشهرية من الأمور التي تحدث حيال حياة الفتاة منذ الصغر ” فترة البلوغ والتي تختلف من فتاة الى اخرى ” وصولاً الى سن الياس بحيث تتوقف عند عمر 45 عام ، ويعد من الأشياء الصحية للمراة مرورها بالدورة الشهرية .