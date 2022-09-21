هل تعيد سياسة رفع الفائدة أمريكا لذكريات “فولكر”

يتوقع الخبراء أن يعلن مجلس الاحتياطي الفِيْدرالي الأمريكي، اليوم، عَنّْ زيادة جديدة فِيْ سعر الفائدة على الدولار، وهُو ما يعيد إلَّى الأذهان فترة أزمة “فولكر”.

تنسب “أزمة فولكر” إلَّى رئيس مجلس الاحتياطي الفِيْدرالي السابق بول فولكر، عام 1979 عَنّْدما رفع سعر الفائدة على الدولار بنسبة 20٪، مما تسبب فِيْ ارتفاع قياسي فِيْ معدلات البطالة، وانخفض سعر الدولار بنسبة 12٪، وانهارت وول ستريت.

رفع الاحتياطي الفِيْدرالي أسعار الفائدة لأول مرة منذ ما يقرب من 4 سنوات فِيْ مارس الماضي بنسبة 0.25٪، ثم رفعها بنسبة 0.5٪ فِيْ اجتماع مايو، ثم بنسبة 0.75٪ فِيْ يونيو، وهُو أعلى معدل منذ 1994، بعد معدل التضخم السنوي. فِيْ الولايات المتحدة وصلت إلَّى أعلى مستوى لها منذ أكثر من 40 عامًا فِيْ يونيو الماضي عَنّْد 9.1٪ مقارنة بـ 8.8٪ فِيْ مايو، وكانت هذه هِيْ المرة الرابعة التي يرفع فِيْها مجلس الاحتياطي الفِيْدرالي سعر الفائدة فِيْ يوليو الماضي بنسبة 0.75٪.

معظم السيناريوهات المحتملة لنتائج اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفِيْدرالي اليوم، هِيْ زيادة سعر الفائدة على الدولار بمقدار 75 إلَّى 100 نقطة أساس.

يعتقد مايكل جريجوري، نائب كبير الاقتصاديين فِيْ BMO Capital Markets، أن الاحتياطي الفِيْدرالي سيرفع سعر الفائدة على الأموال الفِيْدرالية بمقدار 75 نقطة أساس (0.75٪) إلَّى نطاق 3٪.

وقال إن المكاسب الضخمة فِيْ تضخم أسعار المستهلك الأساسي فِيْ أغسطس أغلقت الصفقة بحركة 75 نقطة أساس وعززت احتمالات التحرك بمقدار 100 نقطة أساس، ليصل إجمالي زيادة سعر الفائدة إلَّى 3.25٪ منذ بداية ذلك. عام.”

تلتزم بعض المؤسسات، مثل بنك الاستثمار الياباني نومورا، بتوقعات تحرك بمقدار 100 نقطة أساس (1٪).

كَمْا كان من قبل الارتفاع المفاجئ فِيْ تضخم المستهلك الأساسي فِيْ أغسطس بنسبة 8.3٪، اعتقد الاقتصاديون أن بنك الاحتياطي الفِيْدرالي سيخفض تشديده فِيْ نوفمبر ويتجه إلَّى زيادة قدرها ربع نقطة مئوية فقط.

الآن قد يترك باول الباب مفتوحًا للتحرك الرابع بمقدار 75 نقطة أساس فِيْ 1 و 2 نوفمبر، وفقًا لبنك الاستثمار الياباني نومورا.

فِيْ الآونة الأخيرة، طالب العديد من خبراء الأسواق المالية بأن يلتزم مجلس الاحتياطي الفِيْدرالي الأمريكي، برئاسة “باول”، بتقديم سعر فائدة محايد (وهُو سعر الفائدة الذي يحافظ على توازن السوق ولا يحفزه). فقط 0.25٪، لترتفع تدريجياً فِيْ نوفمبر، لضمان حركة السوق وحمايته من الركود.

هل تنذر سياسات باول بـ “فولكر” جديد

جيروم باول، رئيس مجلس الاحتياطي الفِيْدرالي الأمريكي، يحذو حذو بول فولكر، الرئيس السابق للاحتياطي الفِيْدرالي الأمريكي، وهُو الزيادة الكبيرة فِيْ أسعار الفائدة للحد من التضخم، لكن باول رفع أسعار الفائدة بنسبة 3٪ فقط حتى الآن. فِيْ حين رفعها فولكر فِيْ ذلك الوقت بنسبة تصل إلَّى 20٪، وبالتالي فإن هذه أزمة اقتصادية حادة.

فِيْ أغسطس 1979، عين الرئيس الأمريكي جيمي كارتر الاقتصادي الأمريكي بول فولكر لرئاسة مجلس الاحتياطي الفِيْدرالي.

فِيْ يناير 1979، كانت أمريكا تعيش حالة تضخم مفرط، بحيث وصل ارتفاع الأسعار إلَّى جيوب المستهلكين، وقفزت الأسعار بأكثر من 7٪، وضعف الدولار بفقد 12٪ من قيمته.

لقد رفع فولكر بممارسته الجريئة والشجاعة أسعار الفائدة إلَّى 20٪، وهُو ما جاء بمثابة صدمة عَنّْيفة، حيث ارتفعت البطالة إلَّى 7٪، وهِيْ نسبة عالية جدًا، والسياسيون والمسؤولون الأمريكيون ليسوا مستعدين لتحمل هذا العبء.

فِيْ هذه المرحلة القاسية، دخل الاقتصاد فِيْ حالة ركود حاد، يوازيه ارتفاع فِيْ معدل البطالة وصل إلَّى ذروته عَنّْد 10٪، مع معاناة الشركات من مشاكل السيولة، واختفاء الأعمال الصغيرة، ناهِيْك عَنّْ سوء الأحوال المعيشية فِيْ البلاد. العائلات الأمريكية.

ثم فِيْ عام 1982، تم توجيه دعوات من مجلس النواب الأمريكي إلَّى فولكر للاستقالة، مع إرسال العديد من التحذيرات إليه ولكن فولكر لا يزال متمسكًا بموقفه، وبحلول عام 1983، انخفض التضخم إلَّى أقل من 4 ٪، مما أنهى فترة التضخم المرتفع فِيْ أمريكا التي أصبحت تعرف باسم “التضخم العظيم”.

لبدء عصر الانتعاش الاقتصادي والدخول فِيْ فترة جديدة من الاستدامة والنمو والتضخم المنخفض ومعدل البطالة المنخفض مع قدرة البنك المركزي على التحكَمْ فِيْ التضخم وإدارته.