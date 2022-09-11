هل تفلس أوروبا بسبب الحرب الأوكرانية.. إجابة كارثية من إيكونوميست”

حذرت صحيفة الإيكونوميست الدول الأوروبية من الإفلاس إذا لم تعالج أزمة الطاقة.

وعزت الإيكونوميست سبب ذلك إلَّى حَقيْقَة أن أوروبا ستضطر هذا العام إلَّى تخصيص 1.4 تريليون يورو لتغطية فاتورة الغاز والكهرباء، أي 7 أضعاف ما كانت عليه.

بعد تعليق ضخ الغاز القادم من روسيا عبر أنابيب “نورث ستريم 1” ارتفعت أسعار الوقود فِيْ أوروبا بنسبة 30٪.

إذا استمر هذا الوضع هذا العام، فقد يصل إنفاق الاتحاد الأوروبي على الغاز والكهرباء إلَّى 1.4 تريليون يورو، أي سبعة أضعاف ما كان عليه فِيْ السنوات الأخيرة، وفقًا للصحيفة.

المنطق الاقتصادي وأزمة الطاقة فِيْ أوروبا

وشددت الصحيفة على أن “الحكومات يجب ألا تتخلى عَنّْ المنطق الاقتصادي والعقلانية”.

وأضافت أن استخدام التكتيك الأكثر شيوعًا لتحديد أسعار الكهرباء، كَمْا فعلت فرنسا، سيساعد فِيْ كبح التضخم عَنّْ طريق تقليل العبء على البنوك المركزية وإزالة الحاجة إلَّى رفع سعر الفائدة الرئيسي، لكن هذا الحل له عيوب كبيرة.

إصلاحات مهمة فِيْ أوروبا

وأوضحت أن تحديد السعر لا يقلل الطلب على الطاقة، مما يؤدي إلَّى تأجيل إصلاحات مهمة، ولن يكون من الممكن تحرير الأسعار لاحقًا لأسباب سياسية، داعية إلَّى تعويض المشتركين عَنّْ فواتير الخدمات النقدية، وإصدار الحكومة. قروض للمؤسسات.

وبحسب المقال، فإن هذه الإجراءات ستتطلب تكاليف باهظة، وستكلف الخزانة الأوروبية 450 مليار يورو، محذرة الحكومات من زيادة أعباء الديون من خلال قروض جديدة.

وخلصت الصحيفة إلَّى أنه “إذا اتخذت الدول إجراءات خاطئة، سيؤدي ذلك إلَّى إفلاسها، وستصبح صناعة الكهرباء الأوروبية شيئًا من الماضي”.