هل تكفِيْ مليار شجرة أمريكا لتجاوز تحديات المناخ

من خلال مشروع هُو الأكبر فِيْ العالم، تتطلع الولايات المتحدة الأمريكية إلَّى مواجهة تحديات ومشاكل تغير المناخ من خلال زراعة مليار شجرة.

ملايين الأفدنة … ومليار شجرة

أصدرت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن توجيهات للحكومة فِيْ 25 يوليو 2022 ؛ زراعة أكثر من مليار شجرة عبر ملايين الأفدنة من الغابات المحترقة والميتة، فِيْ خطوة تهدف إلَّى مكافحة تغير المناخ والفقدان المتزايد للغابات فِيْ البلاد.

قالت وزارة الزراعة الأمريكية إنها ستضطر إلَّى مضاعفة عدد شتلات الأشجار التي تنتجها المشاتل أربع مرات لتجاوز الأعمال المتراكَمْة وتلبية الاحتياجات المستقبلية.

وقال وزير الزراعة توم فِيْلساك فِيْ بيان أعلن فِيْه عَنّْ خطة إعادة التشجير “غاباتنا ومجتمعاتنا الريفِيْة والزراعة والاقتصاد لدينا مرتبطة بمناظر طبيعية مشتركة ووجودها ذاته على المحك”.

وأضاف “فقط من خلال إجراءات جريئة وذكية مناخيا يمكننا تأمين مستقبلهم”.

يأتي ذلك بعد أن أقر الكونجرس العام الماضي تشريعًا من الحزبين لزراعة 1.2 مليار شجرة على مدى العقد المقبل وبعد أن أمر بايدن الوزارة فِيْ أبريل / نيسان بجعل غابات البلاد أكثر مرونة مع ارتفاع درجة حرارة الكرة الأرضية.

وتخطط دائرة الغابات الأمريكية لتوسيع العمل على مدى العامين المقبلين من حوالي 60 ألف فدان (4200 متر مربع) أعيد زرعها العام الماضي إلَّى 400 ألف فدان سنويًا، حسبما ذكرت شبكة ABC News نقلاً عَنّْ مسؤولين. معظم العمل فِيْ الولايات الغربية، حيث تحدث حرائق الغابات الآن على مدار السنة والحاجة أكثر إلحاحًا.

هذا العام، من المقرر أن تنفق دائرة الغابات أكثر من 100 مليون دولار على التشجير، مع توقع زيادة الإنفاق فِيْ السنوات المقبلة إلَّى حوالي 260 مليون دولار سنويًا، بموجب قانون البنية التحتية الفِيْدرالي الشامل الذي تمت الموافقة عليه العام الماضي.

سجل الخسائر بسبب حرائق الغابات

سيكون معظم العمل فِيْ الولايات الغربية حيث تحدث حرائق الغابات الآن على مدار العام، مما يجعلها أكثر إلحاحًا من الدول الأخرى.

دمرت الحرائق 5.6 مليون فدان حتى الآن فِيْ الولايات المتحدة هذا العام، مما يجعل عام 2022 واحدًا من أعلى سنوات الحرائق فِيْ البلاد، مع احتمال أن يصبح العام الأكثر احتراقًا، ويتجاوز الرقم القياسي المسجل فِيْ عام 2015، عَنّْدما بلغ 10.1 مليون فدان (4.1) مليون فدان) محترق. هكتار).

تتجدد العديد من الغابات بشكل طبيعي بعد الحرائق، ولكن إذا اشتدت الحرائق، يمكن أن تترك وراءها مناظر طبيعية قاحلة ستستمر لعقود قبل عودة الأشجار.

لا تزال هناك تحديات تواجه هدف خدمة الغابات، من العثور على بذور كافِيْة لتوظيف عدد كافٍ من العمال لزراعتها.

تموت العديد من الشتلات قبل أن تصل إلَّى مرحلة النضج بسبب الجفاف والحشرات، وكلاهما يمكن أن يتفاقم بسبب تغير المناخ.

قبل قرار الولايات المتحدة، كان لدى الاتحاد الأوروبي قرار مماثل، حيث التزم بموجب الاتفاقية الخضراء الأوروبية واستراتيجية التنوع البيولوجي لعام 2030 للاتحاد الأوروبي بالالتزام بزراعة ما لا يقل عَنّْ 3 مليارات شجرة إضافِيْة فِيْ الاتحاد الأوروبي بحلول عام 2030 مع الاحترام الكامل للمبادئ البيئية.

قبل عامين، أعلنت منظمة الحفاظ على الطبيعة عَنّْ حملة “ازرع مليار شجرة” فِيْ جميع أنحاء الكوكب كجزء من برنامج رئيسي لمواجهة تغير المناخ، واستعادة الغابات، وإبطاء الأزمات المرتبطة بتغير المناخ وفقدان التنوع البيولوجي.