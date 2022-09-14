هل تكون جيجي حديد الاستثناء الوحيد بحياة دي كابريو العاطفِيْة‎‎

تتواصل الأحاديث حول دخول نجم هُوليوود ليوناردو دي كابريو والعارضة الأمريكية من أصل فلسطيني جيجي حديد فِيْ علاقة عاطفِيْة، بعد انفصال السابقة قبل أسابيع عَنّْ الممثلة والممثلة كاميلا موروني.

أثار خبر علاقة دي كابريو وحديد دهشة العديد من متابعي نجم هُوليوود، إذ من المعروف أنه لم يواعد امرأة شابة تجاوز عمرها 25 عامًا، وانفصل عَنّْ العديد من صديقاته بمجرد أن التقيا بهذا العمر.

وكشفت صحيفة “نيويورك بوست” أن ليوناردو اختار الارتباط بفتيات صغيرات لم يبلغن بعد 25 عامًا، لمجرد أنهن لا يفكرن فِيْ الالتزام كَمْا يفعل.

وأضاف “عَنّْدما بلغوا سن الخامسة والعشرين، بدأوا يفكرون فِيْ الزواج والاستقرار وتكوين أسرة، وهُو ما لا يرغب دي كابريو فِيْ تحقيقه، لذلك يتركهم فِيْ هذا العمر”.

لكن ليوناردو دي كابريو، 47 عامًا، كسر القاعدة مع عارضة الأزياء جيجي حديد، 27 عامًا، بعد أن تردد أنهما يتواعدان لبدء قِصَّة حب جديدة، كونه استثناء واضحًا فِيْ حياة نجمة هُوليود.

وأكدت مجلة “بيبول” الأمريكية، معززة بشهادات من مصادر مختلفة، أن ما يشاع عَنّْ الاثنين تحققت، لأنهما “تعرفان بعضهما البعض” وظهرت فِيْ جولة معًا فِيْ نيويورك حيث تقيم حديد مع ابنتها. يذكر أن “خاي” لشريكها السابق المطرب الإنجليزي زين مالك، جاء على لسان أهم مصادر المجلة.

وأضاف مصدر آخر، لم تذكر “بيبول” اسمه، أنهما كانا “يتواعدان” وأن “ليو” كان يتابع جيجي بالتأكيد، لكنه لم يخض فِيْ تفاصيل، فِيْ حين قال مصدر ثالث إنهما “شوهدتا وهما يتواعدان”. من الناس، بعد أن أمضت بضعة أسابيع فقط من الانفصال “، فِيْ إشارة إلَّى انفصال دي كابريو الشهر الماضي عَنّْ صديقته البالغة من العمر 4 سنوات، عارضة الأزياء والممثلة كاميلا موروني، التي ولدت قبل 25 عامًا فِيْ لوس أنجلوس، كاليفورنيا.