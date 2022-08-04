هل تم إيقاف منصة مدرستي التعليمية في السعودية ، قد تسائل الكثير من قبل الطلاب والمعلمين والأهالي حول التعرف الخبر الذي يتعلق بإيقاف منصة مدرستي التعليمية في السعودية ، حيث ان المنصة من الامور المهمة داخل المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى أن ذلك من الامور المهمة في وزارة التعليم السعودية ، يمكن من خلالها للطلاب الحصول على الخدمات الإلكترونية ومشاهدة دروس و الاختبارات المركزية في منصة مدرستي توكلنا للطلاب .

منصة مدرستي

منصة مدرستي التعليمية هي إحدى المنصات الإلكترونية التي أطلقتها وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية، بهدف تسهيل العملية التعليمية وجعلها مواكبة للعصر الحديث. توفر منصة مدرستي خدمات تعليمية مهمة وتعرض عروض تقديمية مرئية لمختلف الدورات والمناهج لجميع المستويات الأكاديمية.

هل تم تعليق منصتي التعليمية في المملكة العربية السعودية

لن يتم تعليق منصة مدرستي التعليمية في السعودية، وقد انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي، وعلى منصات إعلامية مختلفة، أنباء عن نية وزارة التربية والتعليم إيقاف منصة مدرستي التعليمية. وفي توضيح من وزارة التربية والتعليم، ذكرت أن منصة مدرستي ستستمر في العمل ولن تغلق.

كيفية إنشاء حساب في منصة مدرستي 1444

وفرت وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية إمكانية إنشاء حساب جديد على منصة مدرستي للعام 1444 هـ، حيث يمكن للطلاب والطالبات وأولياء الأمور الاستفادة من المنصة والاستمتاع بكافة الخدمات التي تقدمها بالتسجيل. على المنصة وفق الخطوات التالية

تسجيل الدخول إلى منصتي التعليمية “”.

حدد مربع العودة إلى المدرسة من القائمة.

انقر فوق خيار تسجيل الدخول.

اكتب جميع المعلومات المطلوبة للتسجيل، بما في ذلك رقم الهاتف المحمول. رقم الهوية الوطنية. رقم الإقامة.

النقر فوق أنا لست روبوتًا.

انقر فوق خيار التحقق.

انتظر حتى يتم التحقق من المعلومات المكتوبة.

تأكيد الحساب.

كيفية تسجيل الدخول إلى منصة مدرستي 1444

يمكن للأفراد الذين يشتركون في منصة My School of Education الانتقال مباشرة إلى المنصة، سواء كانوا طلابًا أو مدرسين أو أولياء أمور، وفقًا للخطوات التالية

انتقل إلى الموقع الرسمي لمنصة “مدرستي”.

انقر فوق خيار تسجيل الدخول باستخدام حساب Microsoft إذا كان المستخدم مدرسًا أو طالبًا.

اكتب جميع المعلومات المطلوبة في تسجيل الدخول.

أدخل كلمة المرور للحساب.

انقر فوق خيار تسجيل الدخول.

تطبيق مدرستي وزارة التربية والتعليم السعودية

يمكن تحميل تطبيق مدرستي السعودية على أجهزة أندرويد وآي فون وفق الآتي

أجهزة iPhone قم بتنزيل التطبيق من App store ““.

أجهزة Android قم بتنزيل التطبيق من متجر google play “”.

رابط منصة مدرستي

منصة مدرستي السعودية من المنصات المتميزة التي تحتوي على عدد كبير من الخدمات الإلكترونية التي تفيد جميع الطلاب وهيئة التعليم وأولياء الأمور في المملكة العربية السعودية. يمكنك الانتقال مباشرة إلى منصة My School of Education من خلال الرابط التالي “”.

وفي الختام لمقالنا هذا نكون قد تحدثنا لكم عبر السطور السابقة حول التعرف على هل تم إيقاف منصة مدرستي التعليمية في السعودية ، و رابط منصة مدرستي ، و تطبيق مدرستي وزارة التربية والتعليم السعودية ، و