هل تم اغتيال المطارد إبراهيم النابلسي ، قد تسائل العديد من الأشخاص من الوطن العربي وخاصة الفلسطينين حول العالم بالتسائلات التي إنتشرت عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الإجتماعي نتيجة خبر اغتيال أبرز الشخصيات الفلسطينية المقاومة التي يلاحقها جيش الاحتلال الصهيوني ، والذي نجى من محاولة اغتيال سابقة في مدينة جنين ، وخلال الساعات الماضية تم اغتياله رسمياً بعد مطاردة طويلة ، تابعوا معنا للتعرف على قصة اغتيال المطارد إبراهيم النابلسي .

من هو ابراهيم النابلسي – ويكيبيديا

إبراهيم النابلسي هو شخصية ثورية فلسطينية وزعيم كتائب شهداء الأقصى. وكان إبراهيم النابلسي من بين المطلوبين وعلى رأس قائمة المطلوبين في الجيش الإسرائيلي بعد أن نفذ عملية ضد عناصر الجيش. الأمر الذي أدى إلى مقتل عدد من الجنود، الأمر الذي أدى إلى مطاردته لفترة طويلة حتى اغتياله رسميًا أثناء حصاره والاشتباك معه في أحد منازل نابلس صباح الثلاثاء 9 آب 2022.

سيرة ابراهيم النابلسي

تضمنت سيرة المقاتل ابراهيم النابلسي ما يلي

الاسم الحقيقي ابراهيم النابلسي.

مكان الميلاد جنين، فلسطين.

الإقامة كان يعيش في مخيم جنين في فلسطين.

تاريخ الميلاد عام الميلاد غير معروف و متوقع في القرن العشرين.

العمر متوقع أن يكون في الثلاثينيات من عمره.

الجنسية يحمل الجنسية الفلسطينية.

الجنسية دولة فلسطين.

الدين والمعتقد أسلم.

النشاط مقاتل ثوري فلسطيني.

اللغة الأم العربية.

الحالة الاجتماعية غير معروف.

ابرز الاعمال اغتيال عناصر من الجيش الاسرائيلي في جنين والاشتباك مع الاحتلال.

هل المطارد ابراهيم النابلسي اغتيل

اغتيل المطارد، إبراهيم النابلسي، صباح الثلاثاء 9 آب، في أحد منازل نابلس، بعد مطاردة استمرت عدة أشهر. ووقعت معركة بالأسلحة النارية بعد أن حاصر جيش الاحتلال الصهيوني أحد المنازل التي كان يتواجد فيها المطارد إبراهيم النابلسي ورفاقه، مما أدى إلى إصابته برصاص الاحتلال.

تفاصيل اغتيال ابراهيم النابلسي

ويطارد جيش الاحتلال المقاتل إبراهيم النابلس منذ عدة أشهر بعد قيامه بعدد من العمليات الوطنية، حيث ظهر في عمليات إطلاق النار على جنود الاحتلال. واستطاع إبراهيم النابلس النجاة في شباط الماضي بعد أن اغتال جيش الاحتلال مجموعة كان أحد عناصرها. وكان قد حاصر الثلاثاء ورفاقه في منزل في مدينة نابلس واغتيلوا رسميا.

رسالة ابراهيم النابلسي قبل استشهاده

تم تسريب مقطع صوتي للشهيد إبراهيم النابلسي بعد اغتياله صباح الثلاثاء 9 آب 2022 من قبل الجيش الإسرائيلي، حيث جاء التسجيل “بحبك يا أمي احمي الوطن من بعدي. سجل مباشرة.

تويتر ابراهيم النابلسي

ومتابعة تفاصيل اغتيال الفلسطيني إبراهيم النابلسي على موقع تويتر، حيث تناولت العديد من الصفحات الرسمية قصة اغتياله وتفاصيل استشهاده صباح اليوم، بالإضافة إلى تسريب العديد من التفاصيل والحقائق وأحداث عملية اغتيال.

وفي الختام تعرفنا على خبر استشهاد القائد الفلسطيني ابراهيم النابلسي والذي أذاق الاحتلال الويلات في مدينة جنين في الضفة الغربية ، واجبنا على سؤال هل تم اغتيال المطارد إبراهيم النابلسي ، وما هي تفاصيل استشهاده.