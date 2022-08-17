هل تم العثور على تسنيم نبيل الطالبة المخطوفة ، قد أثار الهام الكثير من الأشخاص من قبل النشطاء على صفحات التواصل الاجتماعي وصفحات الاعلام ، التسائل حول أهم المعلومات التي تتعلق بنبأ إختفاء طالبة الطب تسنيم نبيل منذ يوم السبت السابق ، مما اخذ ذلك الامر ضجة اعلامية كبيرة حول معرفة مصير الطالبة ، وقد أشار البعض إلى أن قصة اختفائها قد يكون عملية اختطاف أوقتل ، تابعوا معنا .

من هي تسنيم نبيل – ويكيبيديا

تسنيم نبيل عبد القوي طالبة في السنة الأولى بكلية الطب البشري بجامعة الفيوم، في أوائل العشرينيات من عمرها، مصرية الجنسية، وتعيش في مدينة إتسا بجمهورية مصر العربية، ومعروفة بتفوقها الأكاديمي.، وهذا ما أهلها لدخول كلية الطب البشري، انتشر اسمها على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد أنباء اختفائها منذ يوم السبت الثالث عشر من أغسطس عام 2022 م. وتم إبلاغ الجهات الأمنية باختفائها بعد 24 ساعة، وما زال مصيرها مجهولاً.

تفاصيل خطف طالبة الفيوم تسنيم نبيل ..

تدور تفاصيل اختفاء الطالبة بكلية الطب البشري بجامعة الفيوم، تسنيم نبيل، حول حقيقة خروجها من منزلها منذ يوم السبت الثالث عشر من شهر أغسطس عام 2022 م، متوجهة إلى منزل صديقتها لكنها قامت بذلك. لم تعد، الأمر الذي تطلب من عائلتها البحث عنها في كل مكان مع الأقارب والأصدقاء، قبل تقديم تقرير رسمي للجهات الأمنية يفيد باختفائها أو احتمال اختطافها، وبعد 24 ساعة من عدم العثور عليها، تم تقديم التقرير في شرطة أطلس. المحطة التي قامت بدورها بإبلاغ مدير أمن الفيوم ومساعد وزير الخارجية من أجل تنفيذ الإجراءات القانونية للعثور على الفتاة، ما يقلق والديها أنها غادرت المنزل دون أخذ هاتفها المحمول، حيث تعرض للتلف سابقًا. .

هل تم العثور على الطالبة المخطوفة تسنيم نبيل

طالبة الفيوم المخطوفة، تسنيم نبيل، لم يتم العثور عليها حتى الآن، وكل ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي حول العثور عليها هو مجرد شائعات وأخبار لا أساس لها، ومازالت الجهات الأمنية المصرية تقوم بدورها في التحقيق والبحث عنها. من أجل الوصول إليها أو إلى الجهة التي قامت بخطفها، قامت أسرة المخطوفة بنشر صورها على العديد من مواقع التواصل الاجتماعي للإبلاغ عما إذا تم العثور عليها.

هل تم العثور على تسنيم نبيل الطالبة المخطوفة ، تعتبر الطالبة من طلاب الطب البشري بجامعة الفيوم وعرفت بقدراتها العلمية العالية ، تم التسائل من قبل أهلها وأصدقائها لمعرفة إن كانت تتواجد عندهم ،ولكن كان دون جدوى ، ما دفع الاهل الى تقديم بلاغ لدى شرطة أطلس للبحث عنها .