هل تم القبض على فاطمة الصفي ، لقد اثارت ضجت اعلامية عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول التعرف على الحقيقة ما وراء القبض على فاطمة الصفي ، وأصبح سؤال المرحلة الحالية فاطمة الصافي حديث الشارع الفني في دولة الكويت ، وجاء ذلك بعد انتشار خبرها سواء في الأوساط الفنية أو الإعلامية خلال الساعات القليلة الماضية ، كونها من من أوائل نجوم في الخليج العربي ، وجاء ذلك بعد انتشار أنباء عن اعتقالها في أحد مطارات العاصمة ، تابعوا معنا للتعرف على ذلك .

هل تم القبض على فاطمة الصافي

خبر اعتقال فاطمة الصافي لم يؤكده أو ينفيه من قبلها أو من قبل مصادر مقربة منها، خاصة أن آخر ظهور لفاطمة الصافي على حساباتها الرسمية كان قبل ما يقرب من أربعة أيام من تداول خبر اعتقالها. اكدت مصادر اعلامية رسمية في دولة الكويت القبض على فنانة مشهورة تم ضبطها يوم الاحد الماضي 7 أغسطس 2022، دون تحديد هويتها، وضُبطت في حالة سكر أثناء قدومها من خارج البلاد في أحد مطارات الكويت.

فاطمة الصافي ويكيبيديا

فاطمة الصافي ممثلة ومخرجة كويتية الجنسية. ولدت في العاصمة الكويت في 17 نوفمبر 1981. تبلغ من العمر 40 عاما. حصلت على درجة البكالوريوس في التمثيل والإخراج من المعهد العالي للفنون المسرحية. بدأت الصافي مسيرتها بإخراج مقاطع لأغاني فيديو عديدة. ثم دخلت في أول وكالة لها بالتمثيل عام 2007 بمشاركة درامية لفيلم “الخراز”، حتى أصبح مسلسل “قلبها الفضي أبيض” بوابتها إلى الشهرة، قدمت خلاله الشخصية الرئيسية “سيلفر”، ومع مرور الوقت. شكلت ثنائيًا فنيًا برفقة شجون الهاجري بعدة تعاونات فنية.

سيرة فاطمة الصافي

تعتبر فاطمة الصافي من محاسن الوسط الفني الكويتي وأكثرهم نشاطا سواء في عالم الإخراج أو التمثيل، وقد لعبت أدوارا مهمة خاصة في السنوات القليلة الماضية. تتضمن القائمة التالية أبرز المعلومات المتوفرة عن شخصية فاطمة الصافي وهي

الاسم الحقيقي فاطمة الصافي – باللغة الإنجليزية “فاطمة الصافي”.

الوالدان محمد الصافي.

تاريخ الميلاد 17 نوفمبر 1981 م.

مكان الميلاد عاصمة دولة الكويت.

العمر 40 سنة.

الجنسية كويتي.

الجنسية دولة الكويت.

الحالة الاجتماعية مطلق مطلقة.

المؤهلات العلمية بكالوريوس في الإخراج والتمثيل.

ألما ماتر المعهد العالي للفنون المسرحية – دولة الكويت.

اللغة الأم العربية – اللهجة الكويتية.

لغات أخرى الإنجليزية.

المهنة مخرجة وممثلة.

السيرة المهنية بدأت فاطمة الصافي حياتها المهنية عام 2005 – حتى يومنا هذا.

من هو زوج فاطمة الصافي السابق

فاطمة الصافي مطلقة ولم يتم التعرف على هوية زوجها السابق. كانت مرتبطة سابقًا بشخص من خارج المجتمع الفني. احتفظت بهويته حتى بعد انفصالهما عن زواج دام 5 سنوات، أنجبت خلاله ابنتها الوحيدة التي تعيش في حضانتها الآن. وتداولت الصافي شائعات كثيرة بعد طلاقها من أبرزها شائعة ارتباطها بالممثل حسين المهدي، على خلفية تداول صورة لها بفستان الزفاف الذي جمعت به، لكن الخبر جاء. نفى ذلك بعد أن تبين أنه ملصق لتعاونهما الدرامي في مسلسل “الفتين”.

ما هو أصل فاطمة الصافي

أصل فاطمة الصافي كويتية على عكس ما يشاع عنها بأنها من أصل إيراني. من المعروف أن العديد من رواد الوسط الفني الكويتي هم من أصل إيراني أو حتى من فئة البدون. ومع ذلك، فإن الصافي هو كويتي الجنسية وينحدر من عائلة مسلمة كويتية مقيمة في العاصمة الكويتية منذ العصور القديمة.

فاطمة الصافي إنستغرام

تشهد انستغرام فاطمة الصافي نسبة عالية من المتابعة والزيارات في الوقت الحاضر، بالتزامن مع تداول خبر اعتقالها، ويلاحظ أن الحساب كان في حالة صمت في الوقت الراهن. من حيث درجة النشاط لمدة أسبوع تقريبًا، ولا يوجد نشاط يذكره الفصل حاليًا، مع العلم أن حساب الأخير متابع لحوالي 4،2 مليونًا، ويمكن تأكيد هذه البيانات من خلال زيارة الفصل على Instagram مباشرة.

وفي الختام تعرفنا على هل حقيقة هل تم القبض على فاطمة الصفي و الأنشطة الخاصة بفاطمة الصفي على إنستجرام والتي تم تعليقها لمدة أسبوع ، ، كما سردنا أهم المعلومات حول تفاصيل السيرة الذاتية فاطمة الصفي وأبرز محطات سيرتها المهنية.