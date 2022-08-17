هل تم تأجيل اجتماع لجنة السياسات بـ”المركزي المصري”.. أحدث التسريبات

وينتظر القطاع الاقتصادي موقف البنك المركزي من اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المسؤولة عَنّْ تحديد سعر الفائدة.

أثار العاملون فِيْ القطاع الاقتصادي فِيْ مصر العديد من التساؤلات حول انعقاد اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري فِيْ مَوعِده، غدًا الخميس 18 أغسطس أو تأجيله، على خلفِيْة قبول استقالة رئيس الدولة. طارق عامر محافظ البنك المركزي من منصبه وخلفه لم يعلن رسميا حتى الآن. .

أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم، قرارا بقبول استقالة طارق عامر محافظا للبنك المركزي، وشكره على جهُوده خلال فترة ولايته.

تعتبر لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري من الإجراءات الأساسية لمهام البنك المركزي، وهِيْ تحدد أسعار الفائدة وتنعقد وفق جدول زمني معروف كل ستة أسابيع يوم الخميس الأول.

وبحسب جدول اجتماعات البنك المركزي المصري على الموقع الإلكتروني، من المقرر عقد اجتماع يوم غد الخميس لاتخاذ قرار بشأن سعر الفائدة، وسط ترقب السوق والقطاع الاقتصادي لمصر للقرار، خاصة فِيْ فِيْ ضوء تقسيم الخبراء، وارتفاع معدلات التضخم، وانخفاض احتياطيات النقد الأجنبي، بحسب آخر تقرير صادر عَنّْ البنك المركزي إلَّى 33 مليار دولار.

وبحسب الدستور المصري، فِيْ حال ترك محافظ البنك المركزي منصبه، يتولى نائب محافظ البنك المركزي المسؤوليات حتى يتم اختيار محافظ جديد، وتكون مهمته تسيير الأعمال.

كشفت مصادر حكومية لـ “العرب اليوم نيوز”، عَنّْ انعقاد اجتماع لجنة السياسة النقدية غدا الخميس، ولن يتم تأجيله، خاصة وأن القواعد والقوانين تنظم عمل البنك المركزي فِيْ ظل غياب قانون النقد. المحافظ أو عدم قدرته على الحضور.

وقالت المصادر إن أعضاء اللجنة وجهُوا لهم دعوات لحضور الاجتماع، وأنه سيتم الإعلان عَنّْ قرار سعر الفائدة فِيْ مَوعِده، حتى الآن ما لم يتم العثور على شيء جديد.

ووفقًا لقانون البنك المركزي المصري، فِيْ غياب محافظ البنك المركزي أو وجود عائق أمامه، يحل محله أكبر الممثلين فِيْ ممارسة صلاحياته، وهُو ما يحدث حاليًا. حيث يتولى جمال نجم نائب محافظ البنك المركزي مهام البنك المركزي حتى يتم الإعلان رسميا عَنّْ محافظ جديد.

نص قانون البنك المركزي المصري على أنه يجوز للمحافظ تفويض أحد نوابه أو وكلائه فِيْ بعض الاختصاصات، وعليه إخطار مجلس إدارة البنك بذلك.

هل ستجتمع لجنة السياسة لتحديد سعر الفائدة غدًا

كشف الدكتور فخري الفقي رئيس لجنة التخطيط والموازنة بمجلس النواب، عَنّْ تفاصيل اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي غدا. جاء ذلك بعد قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، تعيين طارق عامر، محافظ البنك المركزي، مستشارًا لرئيس الجمهُورية.

وأضاف الفقي، خلال تصريحات تلفزيونية، أنه يتوقع أن تجتمع اللجنة غدا. حيث تجتمع كل 6 أشهر من خلال 7 أعضاء من بينهم رئيس البنك المركزي. والخروج بقرار إجماعي من أعضاء اللجنة بشأن سعر الفائدة.

وأضاف رئيس لجنة الخطة والميزانية بمجلس النواب أن زيادة سعر الفائدة بنسبة 1٪ تساهم فِيْ رفع فوائد الدين بمقدار 28 مليار جنيه، وسيقوم البنك المركزي برفع سعر الفائدة بنسبة 3٪، وإذا استمرت هذه الفائدة على فِيْ السنة المالية الحالية، سيتم رفع فوائد الدين بمقدار 84 مليار جنيه من العجز. هذا هُو المحور الذي يجب أن يؤخذ فِيْ الاعتبار.

وأوضح د. فخري الفقي أن هناك اعتبارًا لكَيْفَِيْة تأثير 4٪ على سعر الفائدة. فِيْ حال رفع سعر الفائدة بنسبة 1٪ غداً، فهذا سيرفع من قيمة الاقتراض، ويجب احتساب تكلفته، مشيراً إلَّى أن سعر الفائدة قد تم كسره قبل شهرين، ونسعى إلَّى تراجع التضخم.

وأشار رئيس لجنة الخطة والميزانية بمجلس النواب إلَّى أن أعضاء اللجنة قد يميلون إلَّى الحفاظ على سعر الفائدة أو زيادته بنسبة نصف بالمائة. ونظراً لتأثير ذلك على الاقتصاد، أشاد بمعالجة الحكومة والبنك المركزي لأزمة كورونا.

وقال الخبير الاقتصادي مصطفى بدرة، لـ «العرب اليوم نيوز»، إن الاجتماع فِيْ مكانه، وسيعقد وفق القواعد الفنية والمالية، كدراسات فنية وقانونية لقرار رفع سعر الفائدة أو تثبيت سعر الفائدة. تم تحضيرها فِيْ الماضي، قبل أيام من اجتماع لجنة السياسة النقدية.

وأضاف دور اللجنة هُو ترجيح جميع القرارات فقط، ومن ثم فإن غياب محافظ البنك المركزي لن يؤثر على القرار المعد والمجهز وفق دراسات السوق المعروفة.

وأكد أن الدراسات الفنية والقرار المقترح معدا وبانتظار إعلان القرار فقط ولا يمكن تأجيل الاجتماع بسبب استقالة محافظ البنك المركزي.

ما هُو تكوين لجنة السياسات المسؤولة عَنّْ تحديد سعر الفائدة

يحدد قانون البنك المركزي ضوابط تشكيل لجنة السياسات ودورها فِيْ تحديد سعر الفائدة

وتشكل اللجنة برئاسة المحافظ وعضوية نائبي المحافظ وثلاثة أعضاء غير تنفِيْذيين من مجلس الإدارة يختارهم مجلس الإدارة.

وفقًا للقانون، يلتزم الأعضاء ببذل العَنّْاية الواجبة وتكريس جميع جهُودهم للبنك المركزي والحفاظ على سرية المعلومات. إنهم ليسوا مسؤولين مدنيًا عَنّْ أداء واجباتهم. ويتحمل البنك المركزي نفقات الدفاع عَنّْهم فِيْ الدعاوى المرفوعة عليهم بمناسبة أداء عملهم، إلا فِيْ حالات الخطأ المتعمد أو الإهمال الجسيم.

تشكيل لجنة السياسة النقدية

تتكون لجنة السياسة النقدية حاليا من 7 أعضاء هم رئيس اللجنة وهم محافظ البنك المركزي، ونائبين للمحافظ، و 4 أعضاء يمثلهم وزارة المالية، وآخر من هِيْئة الرقابة المالية، وعضوين. أعضاء من ذوي الخبرة.