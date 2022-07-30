هل تم تخفِيْض رسوم المرافقين إلى 100 ريال بدون مضاعفة شهريًا لعام 1444 ما حَقيْقَة الخبر

أوضحت وزارة الداخلية بالتعاون مع إدارة الجوازات، حَقيْقَة أنه تم تخفِيْض رسوم المرافقين إلى 100 ريال سعودي، حيث يجري العمل على اقتراح تحديد التعويض المالي الذي يدفعه الوافد للمرافقين. سواء كانوا زوجتك أو أولادك، حيث تعد الأسعار زيادة كبيرة بالنسبة للمغتربين، وعلى النحو التالي T = تعرف على المزيد عن الأسعار وكيفِيْة التجديد

وهل تم تخفِيْض الرسم المصاحب إلى 100 ريال

لا يصح تخفِيْض الرسوم وتحديدها بقيمة 100 ريال، وكلها اقتراحات خبراء، لأن الوافدين يريدون تخفِيْض الرسوم، لكن الحَقيْقَة أنها ما زالت اقتراحات يطرحها البعض وهم لم يتم تخفِيْضها، والاقتراح تخفِيْض الرسوم بمقدار 100 ريال، وتثبيت قيمة المقابل المالي، مع الأخذ بعين الاعتبار أن قيمة الرسوم فِيْ 2022 حوالي 200 ريال، بينما فِيْ 2022 قيمة الرسوم الرسوم أصبحت 300 ريال، وفِيْ عام 2022 بلغت الرسوم حوالي 400 ريال، وفِيْما يلي خطوات تجديد الإقامة.

كيف أجدد إقامة وافد

يمكن للمستخدم تحديد مكان إقامته بسهُولة فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة كَمْا هُو موضح أدناه

يدخل المستخدم موقع المقيم.

يقوم المستخدم بإنشاء حساب، وبعد إنشائه يختار تجديد الإقامة، حيث يكتب رمز إقامته مع تاريخ التجديد.

كَمْا يتم عرض رسوم تجديد تصريح الإقامة للوافد فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة.

فِيْ حالة تواجد الشخص فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة، يجب عليه دفع رسوم الإقامة حتى يتمكن من تجديدها.

بالإضافة إلى ذلك، إذا كان الفرد خارج المملكة العربية السَعُودِيْة، فإنه يجدد تصريح إقامته، دون الحاجة إلى دفع رسومه.

ما هِيْ الفئات المعفاة من الصحابة

هناك بعض الفئات المعفاة من دفع رسوم الحصول على تأشيرة دخول المملكة العربية السَعُودِيْة والتي نوضحها ضمن الرسوم المخفضة للمرافقين، ونعرضها أدناه