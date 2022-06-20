هل تم تسريب امتحان التربية الوطنية للصف الثالث الثانوي 2022؟

قبل بدء لجان الثانوية العامة ، تساءل العديد من الطلاب عما إذا كان قد تم تسريب امتحان التربية الوطنية للصف الثالث ثانوي 2022 ، في محاولة للوصول إلى صحة الخبر المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

أصبحت أخبار تسريب امتحانات الثانوية العامة جزءًا لا يتجزأ من إجراء الامتحان كل عام ، لكنها لا تزال تثير غضب أولياء الأمور والطلاب عندما ينتشر قبل دخول اللجان.

حقيقة تسريب امتحان التربية الوطنية للصف الثالث ثانوي 2022

زعمت صفحات الغش المعروفة ، بما في ذلك Xiaoming ، من خلال تطبيقات مختلفة ، أن امتحان المواطنة الثانوية الثالث 2022 قد تم تسريبه قبل ساعات من بدء اللجنة ، ومن هنا تساءل الطلاب عن حقيقة الأمر.

حاول الطلاب وأولياء الأمور الوصول إلى حقيقة تسريب امتحان الثانوية العامة الوطنية 2022 ، للوقوف على صحة هذه الأخبار من عدمها.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن تسريب الامتحان الوطني للصف الثالث الثانوي ما هو إلا إشاعة تم تداولها كثيرًا لإحداث ارتباك بين الطلاب وأولياء الأمور خلال الساعات التي سبقت دخول اللجان.

وزارة التربية والتعليم تحذر من شائعات تسريب امتحانات الثانوية العامة 2022

حذرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الطلاب وأولياء الأمور من متابعة هذه الشائعات التي ينشرها الكثيرون على مواقع التواصل الاجتماعي بهدف تشتيت انتباه الطالب.

فيما أكدت الوزارة أن هناك إجراءات صارمة لتأمين الماراثون لامتحانات الثانوية العامة ، والذي بدأ يوم الاثنين 20 يونيو حتى نهاية الامتحانات ، فلا داعي للقلق من التسريبات الجزئية.