هل تم ثبوت هلال ذي الحجة 1443

هل تأكد هلال ذو الحجة 1443 تقوم العديد من الجهات المختصة فِيْ هذه الفترة بالتحقيق مع الهلال من أجل تحديد نهاية الشهر الحالي ذي القعدة وبداية الشهر الجديد ذي الحجة ونحن نعلم بالفعل، ومن خلال ما يلي سنكتشف إذا تأكد الهلال يوم ذي الحجة 1443.

هلال ذو الحجة 1443

حسب ترتيب أشهر السنة يكون شهر ذو الحجة هُو الثاني عشر والأخير من العام الحالي 1443 هـ. وهُو أمر ذو أهمية وقداسة كبيرة لجميع أفراد الأمة الإسلامية حول العالم، حيث يتم أداء مناسك الحج فِيْ نفس اللحظة التي يقدم فِيْها المسلمون الأضحية ويقال إن الأيام العشر الأولى من أيامه عظيمة القيمة.

هل تأكد هلال ذو الحجة 1443

لم يتم الإعلان رسمياً عن تأكيد رؤية هلال ذو الحجة لعام 1443 هـ ومازال هناك العديد من الأفراد واللجان المتخصصة التي تعمل على التحقيق لرؤية الهلال، وذلك بتاريخ 29 يونيو 2022 م. X.، بالضبط الساعة 652 صباحًا بتوقيت المملكة العربية السَعُودِيْة.

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بعد ظهر يوم الأربعاء 30 ذو القعدة 1443 هـ هُو تاريخ استكشاف هلال ذي الحجة 1443 فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة، وهُو التاريخ الموافق 29 يونيو 2022 م، كَمْا نصت المحكَمْة العليا على إجراء عملية الاستطلاع. تتم بالعين المجردة إن أمكن أو بالمناظير مع مراعاة حالة ونقاء الجو أثناء التحقيق لضمان رؤية الهلال، وبالتالي فهِيْ متوافقة مع الرؤية القانونية.

المحكَمْة العليا تطالب بالتحقيق فِيْ رؤية هلال ذو الحجة

مرفق أدناه قرار المحكَمْة العليا للمملكة العربية السَعُودِيْة الذي أوضحت من خلال تحقيق فِيْ رؤية الهلال أنه لا يمكن القيام بذلك، وتفاصيل البيان كَمْا يلي

هنا وصلنا إلى نهاية فقرة مقالنا بعنوان “تم تأكيد هلال ذي الحجة 1443″، وتعلمنا من خلاله مجموعة واسعة من المعلومات عن شهر ذي الحجة الذي هُو الأخير. شهر من هذا العام الهجري، كَمْا قمنا بإلقاء الضوء على حكَمْ المحكَمْة العليا فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة.