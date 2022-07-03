أوضح المستشار القانوني لاتحاد المهن الموسيقية فِيْ مصر، سعد متولي، حَقيْقَة الأنباء المتداولة حول إلغاء عضوية المطربة أمل ماهر بعد تقاعدها من الغناء منذ أكثر من عام، مؤكدًا أنها مجرد إشاعات. أساس. .

وقال سعد فِيْ بيان صحفِيْ “هذه شائعات لا صحة لها على الإطلاق، ووسائل التواصل الاجتماعي ترمي الكثير من الأوهام لإثارة تساؤلات وخلافات كاذبة حول الغرور”.

وأوضح أن هناك العديد من المطربين الذين يقضون سنوات فِيْ حضور أعماله الغنائية، وبعضهم يواصل العمل فِيْ الألبوم لأكثر من عامين أو ثلاثة، بحسب صحيفة المصري اليوم.

وأضاف “لدينا فِيْ مصر كَمْ يأمل ماهر فِيْ إلغاء عضويته. لقد اعتزل لفترة من الوقت وعاد بشكل طبيعي إلَّى فنه وجمهُوره، وعضوية المطرب صالحة طالما لم يقدم مستندات تنتهِيْ عضويته فِيْ النقابة على تقديم أوراق التقاعد، وهذا لم يحدث.

يشار إلَّى أن أمل ماهر أعلنت اعتزالها الفن فِيْ يونيو 2022 بسبب ظروف خارجة عَنّْ إرادتها، وجاء ذلك بعد 24 ساعة من إعلانها فسخ خطوبتها.

فِيْ ذلك الوقت كتبت أمل على صفحتها الشخصية على شبكة التواصل الاجتماعي فِيْسبوك “عزيزي الجمهُور الذي دعمني لسنوات وسنوات وكان رفِيْقي الدائم لظروف خاصة بي وخارجة عَنّْ إرادتي، أعلن الابتعاد التام عَنّْ الوسط الفني والنشاط الفني، متمنياً لكل المعجبين التوفِيْق والسعادة فِيْ هذه الحياة، متمنياً التوفِيْق لجميع الزملاء.

قال “هل سأعود مرة أخرى أم لا” هذا سؤال لا يعرف إجابته إلا عالم غير المرئي. كل ما أفكر به الآن هُو مغادرتي. أما إطلاق ألبومي الذي كنت قد أعلنت عَنّْه، فهُو مؤجل إلَّى أجل غير مسمى. كنت متحمسا جدا لتقديمه لكَمْ. وعملت بجد أكثر من أي وقت مضى، لكنها إرادة الله. .

وفِيْ فبراير الماضي، أعلنت أمل ماهر تراجعها عَنّْ قرار الاعتزال، ونشرت تغريدة عبر حسابها على تويتر، قالت فِيْها “أصدقائي وحبيبي وعائلتي، عزيزي الجمهُور، أشكركَمْ على تحياتكَمْ. وأود أن أقول لك إنك أنت من تفتقدني، وأعدك بأنني سأكون قريبًا منك وبينك، لأن هذا مكاني، فأنت من تستخلص منك الرقة والحب. . مع كل مودة “.