هل توجد أفضلية لمياه شرب معبأة على أخرى الغذاء والدواء تُجيب

ردت هيئة الغذاء والدواء على ما تم تداوله حول صلاحية إحدى قوارير مياه الشرب المعبأة ومطابقتها للمواصفات.

أفضل مياه الشرب المعبأة.

وقالت الهيئة في ردها على استفسار على حسابها على تويتر، إنه لا يمكن الحكم على تفضيل إحدى زجاجات مياه الشرب المعبأة على أخرى، حيث توجد متطلبات محددة في جميع أنواع مياه الشرب المعبأة المسجلة.

وأكد أن بيع مياه الشرب غير مسموح به دون التقيد بهذه الاشتراطات حفاظا على سلامتها.

تخضع للمواصفات

وكانت هيئة الغذاء والدواء قد طمأنت المواطنين في وقت سابق بشأن مياه الشرب المعبأة، مؤكدة أنها تخضع للمواصفات وشروط التسجيل لضمان سلامتها.

وأوضحت الهيئة أن أهم محتويات البيانات التوضيحية لمياه الشرب هي “الفلورايد، المواد الصلبة الذائبة، البرومات، الأس الهيدروجيني”.

وأكد أن عبوات مياه الشرب لا تشكل خطرا على الصحة، مشيرا إلى أن هناك عددا من المؤشرات على عبوات الطعام توضح مدى قدرتها على إعادة استخدامها مرة أخرى.

ردت هيئة الغذاء والدواء على ما تم تداوله حول صلاحية إحدى قوارير مياه الشرب المعبأة ومطابقتها للمواصفات.