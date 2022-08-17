هل توفت انطوانيت نجيب ، لقد ذاع انتشار خبر عبر صفحات ومواقع التواصل الاجتماعي من النشطاء والمتابعين للفنانة السورية انطوانيت نجيب ، حول وفاتها من صباح يوم الأربعاء ، وهو الخبر الذي أثار الحزن لدى الأشخاص المتابعين والمجبين بالفنانة ، والتي عرفت من الشخصيات الفنية المشهورة داخل الوطن العربي منذ الستينيات من القرن الماضي ، كونها قدمت العديد من الأعمال السينمائية والمسرحية ، تابعوا معنا .

من هي الفنانة السورية أنطوانيت نجيب

أنطوانيت نجيب ممثلة وفنانة مشهورة من الجنسية السورية. توفيت يوم الأربعاء 17 أغسطس 2022 م عن عمر يناهز 92 عامًا. ولدت في محافظة درعا في 20 فبراير 1930 م وتعلمت في المدارس السورية هناك حتى أصبحت من أشهر الشخصيات الفنية والسينمائية في البلاد. العالم العربي. شاركت في العديد من الأعمال السينمائية والمسرحية من عام 1968 حتى وفاتها عام 2022.

سيرة أنطوانيت نجيب

وفيما يلي أبرز معلومات عن السيرة الذاتية للفنانة الراحلة التي قدمت عددا من الأعمال المسرحية والسينمائية أنطوانيت نجيب

الاسم الكامل أنطوانيت نجيب البلوح.

مكان الميلاد محافظة درعا سوريا.

تاريخ الميلاد 20 فبراير 1930 م.

الجنسية يحمل الجنسية السورية.

الدين والمعتقد الدين المسيحي.

الوفاة الأربعاء.

تاريخ الوفاة 17 أغسطس 2022 م.

مكان الوفاة محافظة دمشق سوريا.

العمر قبل الموت توفيت عن عمر يناهز 92 عاما.

المهنة والنشاط ممثلة وفنانة مشهورة.

سنوات النشاط منذ عام 1968 م حتى الآن.

أبرز الأعمال فيلم Flat for Love، فيلم Confused Woman.

الحالة الاجتماعية متزوج.

اسم الزوج الممثل السوري الراحل يوسف شويري.

اللغة الأم العربية “اللهجة السورية”.

هل ماتت أنطوانيت نجيب

نعم، توفيت الفنانة أنطوانيت نجيب، صباح الأربعاء 17 آب 2022 م، عن عمر يناهز 92 عاما، في أحد مستشفيات دمشق بدمشق. في السنوات الماضية عانت الفنانة من مرض الكلى وتم غسلها كل أسبوع وبشكل دائم حتى تدهور حالتها الصحية مما تسبب في وفاتها صباح اليوم، نعى العديد من الفنانين داخل الوطن العربي ونقابة الفنانين في سوريا وفاة الفنانة أنطوانيت نجيب بعد مسيرة مهنية ناجحة مليئة بالأعمال السينمائية والمسرحية المتميزة.

من هو زوج أنطوانيت نجيب

زوج الفنانة السورية أنطوانيت نجيب هو الممثل الراحل “يوسف شويري”، من مواليد الجمهورية العربية السورية وتحديداً في محافظة دمشق في التاسع من سبتمبر 1939 م وتوفيت في 3 أبريل 2005 م. يبلغ من العمر 66 عامًا بعد صراعه مع المرض. ودفن في مسقط رأسه محافظة دمشق. بدأ حياته المهنية عندما كان في المدرسة مع أصدقائه حيث شارك في مسرحية “أرض الجحيم” ثم عدد من الأعمال المسرحية والسينمائية الأخرى.

سبب وفاة الفنانة السورية أنطوانيت نجيب

سبب وفاة الفنانة السورية أنطوانيت نجيب، صراعها مع المرض الذي كانت تعاني منه في فترات حياتها الأخيرة. توفيت يوم الأربعاء 17 أغسطس 2022 م عن عمر يناهز 92 عامًا. أعلنت نقابة الفنانين في سوريا وفاة الفنانة أنطوانيت نجيب بعد مسيرة حافلة بالأعمال السينمائية والمسرحية. وذكر تفاصيل مكان الدفن والتعازي لهذه الفنانة حتى هذه اللحظة.

هل توفت انطوانيت نجيب ، تعتبر الفنانة انطوانيت نجيب من أشهر الشخصيات داخل الوسط الفني والتي شكلت قاعدة جماهرية كبيرة خلال مسيرتها الفنية عبر سنوات طويلة ، ولها العديد من الأعمال الفنية وأشهر دورها الام الحنونة ، والذي دفعا بها الى تحقيق شهرة بشكل اوسع .