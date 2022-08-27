هل توفيت زينة المرعبي

هل ماتت زينة المرابي انتشر خبر وفاة زينة المرابي، صباح اليوم السبت، السابع عشر من آب 2022 م، على معظم منصات التواصل الاجتماعي. علاقة زينة المرابي بجورج الراسي.

من هي زينة المرعبي – ويكيبيديا

زينة المرابي ناشطة اجتماعية لبنانية. ولدت في 23 يناير 1984 في طرابلس. عمرها 38 سنة. لقد تحولت إلى المسيحية. هي امرأة متزوجة ولديها ثلاثة أطفال. نشأت في لبنان ودرست في مدارس بيروت، ثم التحقت بالإعلام في الجامعة اللبنانية، وكانت تربطها صداقة قوية بالفنان اللبناني جورج الراسي، لذلك انتشر خبر وفاتها اليوم السبت، العشرين. – السابع من آب / أغسطس 2022 م، إثر حادث مروري برفقتها جورج الراسي الذي توفي هو الآخر.

سيرة زينة مرعبي

تتضمن سيرة زينة المرعبي المعلومات المهمة التالية

الاسم الكامل زينة المرابي.

مكان الميلاد بيروت.

الجنسية لبناني.

النصرانية.

الحالة الاجتماعية متزوج.

عدد الاطفال ثلاثة.

تاريخ الميلاد 23 يناير 1984 م.

مكان الميلاد طرابلس.

العمر 38 سنة.

اللغة الأم العربية.

لغات أخرى الإنجليزية.

الوظيفة ناشطة على مواقع التواصل الاجتماعي.

توفي 27 أغسطس 2022 م.

سبب الوفاة حادث مروري.

هل ماتت زينة مرعبي

نعم، توفيت زينة المرابي، صباح يوم السبت الموافق 27 أغسطس 2022 م، عن عمر يناهز 38 عامًا، نتيجة حادث مروري اصطدمت فيه السيارة بجدار خرساني يقع على طريق المصنع الذي يفصل بين الطرفين. الحدود اللبنانية مع السورية، ورافقها الفنان اللبناني جورج الراسي الذي توفي في نفس الحادث، ورغم وجود سيارات إسعاف في مكان الحادث إلا أنها لم تتمكن من إنقاذها.

تفاصيل وفاة زينة المرعبي

وأوضحت الجهات الرسمية أن وفاة زينة المراعي كانت بالقرب من الحدود اللبنانية السورية، وتوفيت إثر تعرضها لحادث مروري مع صديقها الفنان جورج الراسي، حيث كانا في طريقهما للعودة. بعد إحياء حفل، وزينة المراعي هي صديقة الفنان جورج ومنظم أعماله الخاصة.

كم كان عمر زينة المرابي عندما توفيت

زينة المرابي تبلغ من العمر 38 عامًا. ولدت في 23 يناير 1984 في طرابلس بلبنان. توفيت متأثرة بنزيف حاد بعد تعرضها لحادث مروري، حيث اصطدمت السيارة بجدار إسمنتي على الطريق.

حقيقة وفاة جورج الراسي

تم الإعلان رسمياً عن خبر وفاة الفنان اللبناني جورج الراسي، اليوم السبت، السابع والعشرين من آب / أغسطس 2022 م، حيث كان في طريق عودته بعد إحياء حفل موسيقي، وتعرضها لحادث سير. مما أدى إلى اصطدام سيارته بالجدران. مما ادى الى وفاته مع من كانت برفقته السيدة زينة المرعبي.

ما علاقة زينة المرعبي بجورج الراسي

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي اشاعة مفادها أن زينة المرابي هي زوجة الفنان جورج الراسي، أو ربما توجد علاقة حب تجمعهم، لكن هذا الخبر لا أساس له من الصحة، فالعلاقة بينهما هي. علاقة صداقة فقط، فهي قائمة بأعماله الفنية، وهي متزوجة ولديها ثلاثة أطفال، وهو متزوج من جويل حاتم، وأنجب منها طفل اسمه جو.

وبهذه الطريقة وصلنا إلى نهاية مقالنا الذي تعرفنا فيه على من هي زينة المرابي ويكيبيديا، وأرفقنا سيرتها الذاتية، كما تحدثنا عن وفاة زينة المرابي، وما هي العلاقة. زينة المرابي مع جورج الراسي، وذكرنا تفاصيل وفاتها وكم كانت عمرها عند وفاتها.