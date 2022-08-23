هل توفي الدكتور مجدي يعقوب ، قد اثار الهام العديد من الأشخاص حول العالم حول حقيقة إنتشار خبر وفاة أشهر الأطباء المختصين بجراحة القلب في جميع أنحاء العالم ، وقد حقق العديد من الإنجازات الطبية والتي تتعلق بأمراض القلب وزرعها ، بالإضافة إلى قيامه بالعديد من الأعمال الخيرية في معالجة الأطفال الذين يعانون من التعرض الى أمراض القلب ، تابعوا معنا في التالي .

من هو مجدي يعقوب على ويكيبيديا

الدكتور مجدي يعقوب طبيب ومتخصص في جراحة القلب ويحمل الجنسيتين المصرية والبريطانية. ولد بمحافظة الشرقية بجمهورية مصر العربية عام 1935 م. حاصل على بكالوريوس الطب من جامعة القاهرة، والبكالوريوس في الطب من نفس الجامعة. ثم انتقل إلى مقاطعة شيكاغو الأمريكية، حيث أكمل تخصصه الطبي هناك، ثم سافر إلى بريطانيا. عمل في عدة مستشفيات خارج جمهورية مصر العربية. كما كان مهتمًا جدًا بتطوير تقنيات جراحات زراعة القلب، وتم تعيينه أستاذًا أكاديميًا في المعهد الوطني للقلب والرئة.

سيرة مجدي يعقوب

يعد مجدي يعقوب من أشهر الشخصيات الطبية في العالم، ومن أبرز المعلومات المتعلقة بسيرته الذاتية ما يلي

الاسم الحقيقي مجدي حبيب يعقوب.

الكنية مجدي يعقوب.

الاسم الانكليزي مجدي يعقوب.

تاريخ الميلاد 16 نوفمبر 1935 م.

مكان الميلاد محافظة الشرقية / جمهورية مصر العربية.

الإقامة الحالية التنقل بين مصر والمملكة المتحدة.

العمر 86 سنة.

الجنسية جمهورية مصر العربية.

الدين مسيحي.

الحالة العائلية متزوج.

اسم الزوجة ماريان جاكوب.

الدرجة العلمية حصل على بكالوريوس الطب من جامعة القاهرة تخصص جراحة القلب.

الما الأم جامعة القاهرة، جامعة شيكاغو.

اللغة الأم العربية.

لغات أخرى الإنجليزية.

المهنة طبيب قلب وجراح وأستاذ جامعي.

سنوات النشاط منذ 1980 م حتى الوقت الحاضر.

عمر مجدي يعقوب

مجدي يعقوب عمره 86 سنة. ولد بمحافظة الشرقية بجمهورية مصر العربية في 16 نوفمبر 1935 م. نشأ يعقوب في جمهورية مصر العربية وسط عائلة مسيحية محافظة. عمل والده كجراح، مما منحه الإلهام ليصبح طبيباً في المستقبل. لامع، حصل على شهادته العلمية من جامعة القاهرة، وبعد ذلك قرر التخصص في جراحة القلب، ثم انتقل إلى بريطانيا وعمل أستاذًا جامعيًا في جامعة شيكاغو، كما أصبح أيضًا استشاريًا للقلب في مستشفى هارفيلد البريطاني.

هل توفي الدكتور مجدي يعقوب

خبر وفاة الدكتور مجدي يعقوب لا أساس له من الصحة، كما أكدته بعض مصادر الأسرة المقربة منه، وحقيقة الأمر أن نبأ وفاة الطبيب ليست المرة الأولى التي يتم تداولها. وزعمت بعض المصادر أن نبأ وفاة الطبيب لا أساس له، وأوضحت أن هذه الشائعات ترد مرتين في العام.

إنجازات مجدي يعقوب

حقق مجدي يعقوب العديد من الإنجازات في مجال أمراض القلب، من أبرزها ما يلي

أصبح استشاريًا لأمراض القلب في مستشفى هارتفيلد، ثم أصبح لاحقًا أستاذًا في المعهد القومي للقلب والرئة.

شارك في تطوير تقنيات زراعة القلب والرئة، وشارك في العديد من عمليات الزراعة في العالم.

أصبح مديرًا للدراسات والبحوث الطبية وله العديد من الأوراق البحثية المنشورة والمتخصصة في الطب.

تحت قيادته، بدأ برنامج زراعة القلب في مستشفى هارفيلد البريطاني.

أسس مؤسسة خيرية طبية تسمى سلسلة الأمل، تهدف إلى مساعدة الأطفال الذين يعانون من أمراض القلب.

هل توفي الدكتور مجدي يعقوب ، تعرفنا عبر سطورنا السابقة حول حقيقة وفاة الدكتور مجدي يعقوب والذي عرف بأشهر الجراحين المختصين في علاج مشاكل القلب ، وعمل الطبيب في عدة مستشفيات خارج جمهورية مصر العربية ، وعلمنا إنجازات مجدي يعقوب .