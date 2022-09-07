هل توفي الشيخ عمر عبد الكافي، يعتبر الداعي الاسلامي والدكتور البارز والمشهور في جمهورية مصر العربية الشيخ عمر عبد الكافي والتي تكرر اسمه بشكل واسع في الاونة الاخيرة عبر منصات السوشيال ميديا ووسائل الاعلام المصرية المختلفة والتي كانت بمثابة اشاعات حول وفاة الشيخ والدكتور عمر عبد الكافي نتيجة غيابه عن منصات الاعلام المتنوعة كما ويعتبر من الشخصيات الاعلامية البارزة بمصر وحقق ناجح واسع حول العالم وبالتحديد بجمهورية مصر العربية.

عمر عبد الكافي ويكيبيديا

عمر عبد الكافي داعية إسلامي مصري، 71 سنة. ولد في قرية تيلا بالمنيا في 1 مايو 1951 م. حصل على البكالوريوس ثم الدكتوراه. في الزراعة من صفوف كلية الزراعة الإعجاز العلمي لكتاب الله، حصل على شهادة في الدراسات العربية والإسلامية وكذلك ماجستير في الفقه المقارن من صفوف أكاديمية البحث العلمي، ثم انتقل للعمل كباحث في المركز القومي للبحوث.

سيرة عمر عبد الكافي الذاتية

الشيخ عمر عبد الكافي عاشق للغة العربية وملم بعلومها. درس البلاغة والصرف والنحو والصرف، وتعمق في نصوص مثل الألفية ابن مالك وغيرها، خلال فترة عضويته المتأخرة في هيئة الإعجاز العلمي الدولية، وفي السطور التالية أهم سيرة عبد الكافي

الاسم الحقيقي عمر عبد الكافي شحاتة – بالانجليزية “عمر عبد الكافي شحاتة”.

اسم الأم غير معروف.

مولود 1 مايو 1951 م.

مكان التسجيل والولادة فريا التلة – محافظة المنية – مصر.

محل الإقامة الحالي الإمارات العربية المتحدة ومصر.

الجنسية جمهورية مصر العربية.

الحالة العائلية متزوج.

دين الاسلام.

المذهب من أهل السنة والجماعة.

الدرجة العلمية بكالوريوس ودكتوراه في العلوم الزراعية + ماجستير في الفقه المقارن.

الما الأم جامعة القاهرة – أكاديمية البحث العلمي.

اللغة الأم العربية – المصرية.

لغات أخرى الإنجليزية.

المهنة داعية إسلامي.

سنوات العمل بدأ عبد الكافي خطيبًا للمساجد منذ عام 1972 م – حتى الآن.

هل توفي الشيخ عمر عبد الكافي

نفت مصادر مقربة من الداعية الإسلامي عمر عبد الكافي ما يتم تداوله عن وفاته في إحدى مستشفيات العاصمة، إثر إصابته بطفرة كورونا المستجد وتدهور حالته الصحية. علمي أنه يمارس حياته الطبيعية بشكل طبيعي، وبدوره لم يستجب عبد الكافي للملل من هذه الهراء الذي اعتاد عليه، وليست المرة الأولى التي تطارده الشائعات، خاصة خلال السنوات الأخيرة التي تزامنت. مع ندرة ظهوره الاعلامي.

أين يعيش عمر عبد الكافي

يعيش عمر عبد الكافي حاليًا في العاصمة القاهرة، ومن المعروف أن عبد الكافي غادر مصر بعد سلسلة من المضايقات التي تعرض لها من قبل أتباع النظام السابق في عهد حسني مبارك، بعد منعه من التحدث أمام الجمهور والعطاء. دروس فقه بقرار رسمي دفعه لمغادرة مصر فتوجه إلى الإمارات. الإمارات العربية المتحدة لمتابعة أمور الدعوة، ثم قامت بجولة في عدة دول عربية قبل أن تعود إلى مصر عام 2011 م، وتؤكد مصادر مقربة أن هذا الأخير لا يزال في عصره القديم من السفر، إما بحثًا عن المعرفة أو في الانتشار. ما يحمله من أصول الدعوة.

كتب الدكتور عمر عبد الكافي

بعد عام 1994 م، تقاعد عمر عبد الكافي من الخطابة وتحول إلى الدروس العلمية والكتابة. ومن أبرز مؤلفاته ما يلي

موسوعة الإعجاز العلمي في القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة.

مؤلفة كتاب صفوى الصفوة.

مؤلف فقه الغربة.

الكاتب امسك لسانك.

مؤلف الصلاة عبادة وأسرار.

مؤلف كتاب الوعد الصحيح.

عمر عبد الكافي تويتر

للشيخ الدكتور عمر عبد الكافي حساب رسمي على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي، يتابعه قرابة 181 ألف متابع من جميع أنحاء العالم الإسلامي. يُلاحظ أن الدكتور يسجل غيابات طويلة من متابعيه على تويتر، لكنه لا يتخلى عنه أبدًا، ومنشوراته نادرة رغم الزيارات الكبيرة للحساب، يمكنكم زيارة موقع دكتور عبد الكافي على تويتر والاطلاع على أحدث منشوراته مباشرة “”.

هل توفي الشيخ عمر عبد الكافي كلها مجرد اشاعات حول وفاة الدكتور والشيخ عمر عبد الكافي التي تم تداولها عبر منصات التواصل الاجتماعي بسبب غيابه الكثير عن الاعلام وانها ليست المرة الاولى حول تداول الاشاعات حول خبر وفاته وانه في الفترة الحالية بصحة جيدة ويعيش حياته الطبيعية.