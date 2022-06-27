هل تويتر يدعم المثليين

يدعم تويتر الشواذ، أشهر مواقع التواصل الاجتماعي فِيْ العالم، بدأ البعض فِيْ البحث عن شركات لتأكيد ما إذا كانوا يدعمون المثليين، خاصة عن طريق زيادة نشاطهم فِيْ يونيو المسمى برايد، والإجابة على عدد من الأسئلة، بما فِيْ ذلك تويتر الدعوة للمثليين جنسياً، بالإضافة إلى معرفة المزيد عن طبيعة عمل Twitter، وموقف مالك Twitter تجاه المثليين جنسياً، وأخيراً ب.

تويتر

Twitter هُو اسم موقع للتواصل الاجتماعي تأسس فِيْ الأصل فِيْ الولايات المتحدة لعرض استخدام المدونات الصغيرة عبر التغريدات، بالإضافة إلى نشر مقاطع الفِيْديو والصور والمزيد. واستقبال الرسائل النصية والصور هُو نموذج مختلف قليلاً عن موقع التواصل الاجتماعي فِيْسبوك، وتجدر الإشارة إلى أن تويتر كان جاهزاً للانطلاق فِيْ عام 2006، حيث بدأ شهرته الكبيرة فِيْ عام 2012.

هل يدعم تويتر الشواذ

لم ينشر موقع تويتر على حسابه الرسمي أي تغريدات تعبر عن دعمه للمثليين جنسياً، لكن الموقع منح الفرصة لامتلاك حساب خاص باسم الشواذ جنسياً يغردون من خلاله بآرائهم بالإضافة إلى إعادة تغريد هذا المحتوى. بعض النشاط عبر حسابات Twitter دون التعرض لأي مضايقة أو حذف للمحتوى، يغرد المثليون جنسياً بعلامة تصنيف تحمل أسمائهم يشاركون من خلالها صورهم وأنشطتهم.

موقف مالك تويتر تجاه المثليين جنسياً

نشر مالك موقع Twitter Elon Musk تغريدة فِيْ أوائل يونيو بعنوان “Pride Month” تنتقد الشركات التي تدعم المثلية الجنسية. تتحدث هذه التغريدة عن عدم قدرة Musk على شراء باقي رأس مال Twitter.

ما هِيْ الشركات العالمية التي تدعم المثليين

أعلنت العديد من الشركات العالمية عن دعمها الكامل للمثليين فِيْ جميع أنحاء العالم، مع إطلاق بعض الحملات والخصومات لتتزامن مع بداية شهر الكبرياء، فِيْ حين أن شركات أخرى كانت راضية عن السماح لمجتمع المثليين بالتعبير عن آرائهم من خلال الحسابات. فِيْما يلي بعض الشركات التي أعلنت دعمها لحركة المثليين

شركة آبل.

شركة Paypal.

ايكيا.

تويتا.

شركة اوبر.

إلكترونيات وأجهزة HP.

شركة كوكاكولا للمشروبات الغازية.

شركة Adobe.

شركة BMW.

شركة مايكروسوفت.

شركة IBM.

هنا نصل إلى خاتمة هذه المقالة التي تناولت أهم المعلومات المتعلقة بتويتر لمعرفة المزيد حول ما إذا كان تويتر يدعم المثلية الجنسية أم لا. ناقشنا معلومات حول موقف مالك Twitter الحالي، Elon Musk، تجاه المثليين جنسياً. وأخيراً ذكر الشركات العالمية الداعمة للمثلية الجنسية.