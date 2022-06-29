هل ثبت دخول شهر ذي الحجة 1443

دخول شهر ذي الحجة 1443 م، وهُو مناسك الحج التي تؤدى فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة، حجة أم لا.

شهر ذو الحجة 1443

يعتبر شهر ذي الحجة من الأشهر المباركة للهجرة، فهُو آخر شهر من السنة الهجرية، ثم تأتي الأشهر الأولى من الهجرية لبداية العام الهجري الجديد. ويشمل أيام عيد الأضحى المبارك، والتي تقام خلالها جميع مراسم الحج فِيْ المملكة.

هل ثبت دخول شهر دول هِيْتزا 1443

ولم يثبت دخول ذو الحجة بعد، حيث أعلنت المحكَمْة العليا فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة أنه تم التحقيق فِيْ هلال ذي الحجة ظهر يوم الأربعاء 30 ذي الحجة 1443، وأضافت أنه ومن المنتظر أن يكون أول يوم من شهر ذي الحجة يوم 30 يونيو 2022 وأكد مسح شهر ذي الحجة. الهلال إما بالعين المجردة أو من خلال مناظير خاصة.

تاريخ بحث ذو الحجة هلال 1443

أكدت المحكَمْة العليا أن مَوعِد التحقيق فِيْ هلال دول هِيْتزا سيكون بعد ظهر يوم الأربعاء الموافق 30 دول كوندا 1443، الموافق 29 يونيو 2022، بناءً على تقويم القرية حيث ذكرت أن الهلال يمكن استكشافها بالعين المجردة أو باستخدام منظار لرؤية هلال حجة دول-هِيْتزا.

مَتَّى يكون أول يوم من شهر ذي الحجة 1443

لم يعلن بعد اليوم الأول من ذي الحجة، لكن من المنتظر أن يكون أول يوم من ذي الحجة يوم الخميس 30 يونيو 2022، حيث أضاف القاضي أن هلال ذي الحجة سيظهر. فِيْ تمام الساعة 452 صباحًا يوم الأربعاء الذي يوافق بدوره 29 يونيو 2022 و 30 ذو القعدة 1443.

مَتَّى يكون أول أيام عيد الأضحى فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة 1443

أول أيام عيد الأضحى هُو 9 يوليو 2022 م. و 10 ذو الحجة 1443، بشرط أن يكون يوم عرفة هُو 8 يوليو 2022، وهذا ما أكدته الهِيْئة الفلكية، وأنه تم تحديد مَوعِد عيد الأضحى لجميع الدول العربية، حيث يحتفل المسلمون. فِيْ كل الدول العربية الناس فِيْ هذا اليوم.

وفِيْ نهاية المقال تحدثنا عما إذا ثبت أن شهر ذي الحجة 1443 قد بدأ الحجة فِيْ السَعُودِيْة وتاريخ عيد الأضحى المبارك.