هل جامعة رياض العلم معتمدة ، دائماً ما يتم التسائل قبل الطلاب والطالبات عند طلب الإلتحاق بأي جامعة حول الاعتراف من قبل وزارة التعليم والاعتماد الخاص بالجامعية ، كون أن الاعتراف بالجامعة يعطيها قوة في السوق المحلي ويجعل الأعداد للالتحاق بها بازدياد ، وتعد جامعة رياض العلم من أبرز الجامعات السعودية التي تقدم العديد من الكليات والتخصصات المختلفة في مختلف المجالات ، تابعوا معنا .

جامعة رياض العالم

جامعة رياض العالم هي إحدى الجامعات التي تأسست عام 2004 تحت مسمى كلية الرياض لطب الأسنان والصيدلة ليتم نقلها عام 2022 إلى جامعة رياض العلم والتي تضم مجموعة واسعة من التخصصات العلمية والصحية الهامة في المملكة العربية السعودية.

هل جامعة رياض العلم معتمدة

جامعة رياض العلم جامعة معتمدة تعمل تحت إشراف وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية. تم اعتماده رسميًا من قبل وزارة التربية والتعليم في عام 2017 حتى عام 2024، وسيتم تجديد الاعتماد وفقًا للتخصصات المهمة التي تقدمها الجامعة.

شروط القبول في تخصصات جامعة رياض العلم 1444

يشترط للالتحاق بجامعة رياض العلم ما يلي

يشترط التخرج من الثانوية العامة والحصول على شهادة معتمدة أو ما يعادلها.

يشترط اجتياز اختبارات القبول النهائية للجامعة، مثل اختبار اللغة الإنجليزية والمقابلة الشخصية.

ضرورة إجراء الفحص الطبي من الجهات المختصة.

ألا يكون الطالب مفصولاً أكاديمياً أو تأديبياً من جامعة أخرى.

مطلوب دفع جميع تكاليف التعليم.

عند تقديم طلب التسجيل، يجب إرفاق نسختين من صورة مقدم الطلب.

يجب الالتزام بشروط كل كلية داخل جامعة الرياض العلم.

اختصاصات جامعة رياض العلم

تضم جامعة رياض العلم العديد من التخصصات المتنوعة، وهي كالتالي

تخصص طب الأسنان.

تخصص صيدلة.

تخصص صحة الفم والأسنان.

تخصص مساعد طبيب أسنان.

تخصص تكنولوجيا طب الأسنان.

تخصص تمريض

تخصص علوم المختبرات الإكلينيكية.

رابط جامعة رياض العلم الرسمي

يمكن للطالب الدخول عبر الموقع الرسمي لجامعة رياض العالم مباشرة “” والتعرف على أهم الكليات والتخصصات داخل الجامعة، والتعرف على شروط وضوابط كل كلية، بالإضافة إلى معالجة آلية التسجيل الرسمية. .

وفي الختام لمقالنا تحدثنا حول الاعتراف بجامعة رياض العلم داخل المملكة العربية السعودية والاعتماد الخاص بها ، وأهم شروط التسجيل في جامعة رياض العالم، وأبرز تخصصات جامعة رياض العالم، و الارتباط به عبر الإنترنت.