كان جورج الراسي زوج أحلام مستغانمي، الروائية الجزائرية التي امتدت كتاباتها الجميلة من البحر إلى النهر، وكتب اسمها تاريخًا أدبيًا ثريًا. زوج أحلام مستغانمي بعد وفاة الفنان اللبناني جورج الراسي، وبدأ البعض يتساءل ما إذا كان الراسي هو زوج مستغانمي، أم أنها مجرد تشابه في الاسم، فيجيب على هذا السؤال من خلال المقال التالي.

من هي أحلام مستغانمي – ويكيبيديا

أحلام مستغانمي شاعرة وكاتبة من أصل جزائري. ولدت أحلام في تونس، حيث نفي والدها، قاتل الاحتلال الفرنسي، وأقمت في تونس بعضًا من طفولتها، لكنها سرعان ما انتقلت إلى وطنها الجزائر. اعتبرت أحلام أول روائية جزائرية تنشر روايات باللغة العربية الفصحى، وفازت بالعديد من الجوائز منها جائزة نور لإبداع المرأة، وجائزة جورج طربي للثقافة والإبداع.

سيرة أحلام مستغانمي

أحلام مستغانمي هي واحدة من أشهر الروائيات العربيات، لذلك نسرد أهم بياناتها الشخصية من خلال النقاط التالية

الاسم الكامل أحلام مستغانمي.

الاسم الانكليزي أحلام مستغانمي.

تاريخ الميلاد ولدت في 13 أبريل 1953 م.

العلامة الفلكية برج الحمل.

العمر 69 سنة.

اسم الأب محمد شريف.

مكان الميلاد العاصمة تونس.

جنسية جزائرية.

الدين غير معروف.

المهنة كاتب، روائي، كاتب، شاعر.

المؤهلات الأكاديمية حصلت على إجازة في الأدب العربي / دكتوراه في علم الاجتماع.

ألما الأم بكالوريوس من جامعة الجزائر، دكتوراه من جامعة باريس.

الحالة الاجتماعية متزوج.

محل الإقامة بيروت، العاصمة اللبنانية.

اللغة الأم العربية.

لغات أخرى يجيد اللهجة الإنجليزية والفرنسية والجزائرية.

الجوائز والتكريمات جائزة نجيب محفوظ عام 1998 عن رواية “ذاكرة الجسد” وسام الشرف الجزائري عام 2006.

سنوات من النشاط بدأت نشاطها الأدبي عام 1973 وما زالت مستمرة حتى الآن.

هل جورج الراسي زوج أحلام مستغانمي

نعم، أحلام مستغانمي متزوجة من زوجها الحالي جورج الراسي من أصل لبناني منذ عام 1976، ويستمر زواجها حتى الآن. في مجال التاريخ والصحافة.

من هو جورج الراسي زوج أحلام مستغانمي

جورج الراسي زوج أحلام مستغانمي صحفي ومؤرخ من أصل لبناني. ولد جورج واستقر في لبنان. تعرف على أحلام لتتعرف على أفكار الحزبين، حيث كانت الأخيرة مهتمة بالتاريخ الجزائري، وانتشرت شائعات على مستغانمي، الأمر الذي أغضبها على زواجها من خمسة، آخرهم أصغر منها بنحو ثلاثين. ورد مستغانمي أن الصورة المتداولة لها مع ابنها الأكبر “غسان”. جدير بالذكر أن زواج مستغانمي ما زال مستمراً ولديها ثلاثة أطفال.

كم مرة تزوجت أحلام مستغانمي

تزوجت أحلام مستغانمي مرة واحدة فقط من زوجها اللبناني جورج الراسي، حيث انتشرت الشائعات حول حياة مستغانمي الشخصية بعد انتشار صورة لها مع ابنها الأكبر، وغضب الجمهور على أحلام، خاصة أن معظم رواياتها تتحدث عنها. النساء وعلاقتهن بالرجال، لكن رد أحلام أن الصورة لابنها حتى لو كان زوجها الخامس فأين أزواجها الأربعة الأوائل.

أحلام مستغانمي تويتر

تمتلك أحلام مستغانمي حساباً على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، حيث تشارك الأخيرة بعض كتاباتها الشعرية واقتباسات من رواياتها الجديدة والقديمة. مباشرة على الرابط “”.

وهنا نختتم هذا المقال بعنوان هو جورج الراسي زوج أحلام مستغانمي حيث تناول أهم المعلومات المتعلقة بالروائية والشاعرة أحلام مستغانمي للوصول إلى سيرتها الذاتية والتعريف بزوجها وزواجها وحسابها الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي. موقع تويتر.