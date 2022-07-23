هل جو بايدن مصاب بالسرطان ، يعتبر جو بادين الرئيس الحالي للولايات المتحدة الامريكية ، وقد إنتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي والقنوات الاعلامية خبر حول حقيقة إصابة الرئيس جو بادين بمرض بالسرطان وذلك في يوم الأربعاء 20 يوليو 2022 ، حيث أنه لم يصدر أي من الأخبار عبر القنوات الامريكية تؤكد إصابة الرئيس بالسرطان ، وسنوضح أيضًا بعض نتائج التحليلات التي أجراها طبيبه الخاص، وفقًا للتقرير الطبي ، تابعوا معنا .

من هو جو بايدن على ويكيبيديا

جوزيف روبينيت بايدن جونيور أو المعروف باسم “جو بايدن” هو أحد أشهر السياسيين في العالم. هو الرئيس الحالي للولايات المتحدة، وهو عضو رئيسي في الحزب الديمقراطي، وشغل سابقًا منصب نائب الرئيس السابق أوباما من 2009 إلى 2017. كان ممثل ولاية ديلاوير في مجلس الشيوخ الأمريكي من 1973-2009، ولد بايدن و نشأ في سكرانتون، بنسلفانيا، ثم انتقل مع عائلته إلى مقاطعة نيو كاسل بولاية ديلاوير خلال عام 1953، حيث كان لا يزال في العاشرة من عمره، ودرس في جامعة ديلاوير قبل حصوله على شهادة الحقوق من جامعة سيراكيوز عام 1968.

سيرة جو بايدن

السيرة الذاتية للسياسي والرئيس الحالي للولايات المتحدة، جو بايدن، ممثلة بالمعلومات الموثقة التالية

الاسم الكامل جوزيف روبينيت بايدن جونيور.

الاسم المستعار جو بايدن.

تاريخ الميلاد 20 نوفمبر 1942 (79 سنة).

مكان الميلاد سكرانتون، بنسلفانيا، الولايات المتحدة.

الجنسية الجنسية الأمريكية.

محل الإقامة الحالي البيت الأبيض، واشنطن، الولايات المتحدة.

الإرتفاع 1.83 متر.

الديانة المسيحية الكاثوليكية.

الزوجة نيليا هانتر (1966-1972)، جيل بايدن (1977 حتى الآن)

الأولاد بو بايدن، ونومي بايدن، وهنتر بايدن، وآشلي بايدن.

المؤهلات العلمية دكتوراه في القانون، ليسانس آداب.

المهنة سياسي ومحامي وأستاذ جامعي.

الحزب الحزب الديمقراطي.

الموقع الرسمي يمكنك الدخول إلى الموقع الرسمي “”.

هل جو بايدن مصاب بالسرطان

نفى البيت الأبيض إصابة الرئيس الأمريكي جو بايدن بالسرطان، حيث قال الرئيس بايدن يوم الأربعاء 20 يوليو إنه مصاب بالسرطان، مما أجبر المكتب الصحفي للبيت الأبيض على التوضيح بسرعة أنه كان يشير إلى علاج سرطان الجلد الذي خضع له قبل توليه منصبه. عام. بدا هذا البيان في البداية كإعلان صحي غير رسمي مفاجئ خلال خطاب حول الاحتباس الحراري وصف فيه الرئيس الانبعاثات من مصافي النفط بالقرب من منزل طفولته في كليمنت، حيث قال بايدن

اختبار سرطان جو بايدن

اعترف طبيب بايدن في تقرير صدر في نوفمبر 2022 بأن الرئيس بايدن قد أزال العديد من سرطانات الجلد غير الميلانينية قبل توليه منصبه، من خلال جراحة موس، التي خضع لها الرئيس عدة مرات، وهي طريقة فعالة لعلاج النوعين الأكثر شيوعًا من سرطان الجلد، و ذكر تقرير الطبيب أن الآفات “تم استئصالها بالكامل، مع حواف واضحة” وتم فحص بقية جلد الجسم للملاحظة الجلدية، وعلى الرغم من أن بايدن عالج بعض المناطق بالنيتروجين السائل، إلا أن الطبيب قال إنه لا توجد مناطق يشتبه في وجودها. سرطان الجلد وقت الفحص.

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