هل حان وقت التخلي عَنّْ العولمة الاقتصادية.. للمستشار الألماني رأي آخر

قد تكون العولمة الاقتصادية أحد الأسباب الرئيسية لانزلاق العالم على منحدر الأزمات المعقدة الحالية، على الرغم من أن المستشارة الألمانية لديها رأي آخر.

أكد المستشار الألماني أولاف شولتز دعمه للعولمة الاقتصادية فِيْ ظل تعطل سلاسل التوريد وأزمة الطاقة.

أولاف شولتز العولمة هِيْ أساس الازدهار والتقدم

قال شولز يوم السبت، 10 سبتمبر 2022، أمام نحو 600 عضو من أعضاء الاتحاد “لا أؤمن بتفكيك العولمة … لا أؤمن بالتخلي عما جعل الرخاء والتقدم فِيْ العقود الماضية ممكنًا فِيْ جميع أنحاء العالم”. المجتمع الاقتصادي كجزء من المحادثات مع رجال الأعمال فِيْ مدينة بادن بادن الألمانية. وفجأة ركز على أنفسنا مرة أخرى “.

قال شولز إن العالم أصبح متعدد الأقطاب أكثر من أي وقت مضى، مضيفًا أنه بالإضافة إلَّى آسيا يجب على المرء أيضًا أن ينظر إلَّى إفريقيا أو أمريكا الجنوبية، حيث تنشأ العديد من الدول المؤثرة. وقال “ونريد حقًا أن نجعله عالماً تعاونياً”.

شدد شولتز أيضًا على أن حل المشكلات العالمية لن يكون فِيْ الإعفاء، ولكن فِيْ النمو والتقدم التكنولوجي، مضيفًا أنه لا يمكن دفع المواطنين فِيْ آسيا أو إفريقيا نحو الاستغناء، ولكن يمكننا تزويدهم بالتقنيات التي تضمن أن “العالم يمكن أن يحقق هذا الازدهار دون معاناة معها. المناخ والتنوع البيولوجي.

ووصف شولز الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الألمانية للاستقلال قدر الإمكان عَنّْ الغاز الروسي بأنها نجاح كبير، مضيفًا، فِيْ المقابل، أنه لم يتم حل جميع المشاكل التي نشأت نتيجة لارتفاع أسعار الطاقة بشكل ملحوظ.

ألقى شولز خطابه فِيْ مؤتمر بمناسبة الذكرى 150 لمنتدى الأعمال فِيْ بادن بادن. ويشارك رجال الأعمال فِيْ المحادثات التي تبدأ غدًا الأحد لإلقاء محاضرات وورش عمل ومناقشات.

العولمة الاقتصادية وتراجع سلسلة التوريد وأزمات الطاقة

فِيْ القرن الماضي، عرّف صندوق النقد الدولي “العولمة الاقتصادية” بأنها التعاون الاقتصادي بين جميع دول العالم، مما يزيد من حجم التجارة فِيْ السلع والخدمات المختلفة عبر الحدود دون قيود.

واليوم، وعلى الرغم من حالة العولمة الكاسحة، التي قادت اقتصادات العالم إلَّى نمو هائل قبل كورونا، ورغم الصراعات المتفرقة فِيْ عدة أماكن من العالم، وقفت منظمة التجارة العالمية أمام الحرب الروسية الأوكرانية، مرتبكة بين القوى المتصارعة على الهامش. أطماع “فلاديمير بوتين” السوفِيْاتية فِيْ البحر الأسود.

فِيْ البحر الأسود، لم تكن أزمة سلسلة التوريد العالمية متعلقة بالحبوب و “القمح والذرة” فحسب، بل امتدت لتشمل مدخلات الإنتاج والمواد الخام التي أعاقت صناعة السيارات والهُواتف وبعض مكونات خطوط الغاز، حتى تلك التي تملكها موسكو التي تمثل أداة قوة فِيْ صد العقوبات الأوروبية المدعومة من الغرب. .

اليوم، تمثل سلاسل التوريد العالمية ما يصل إلَّى 80٪ من إجمالي البصمة الكربونية للمؤسسة فِيْ شكل انبعاثات. لذا؛ التحدي الذي يواجه الشركات متعددة الجنسيات هائل ويتجاوز قدرتها على الاجتماع بمفردها.

هناك اقتصادات فِيْ العالم تعلمت الدرس من أزمات سلسلة التوريد، وآخرون يراقبون ما سينتج عَنّْ النتيجة النهائية للحرب، وأي معسكر سينتصر. وتتوقع أن تجني الخير فِيْ عصر “توطين” العالم، لا سيما أنها لم تكن قادرة على جنيها فِيْ عصر العولمة الكبرى.

لقد تبددت آمال العالم فِيْ العودة إلَّى معدلات التضخم المنخفضة

فِيْ غضون ذلك، قال عدد من أكبر شركات الاستثمار فِيْ السندات فِيْ العالم إن السوق المالية ستخطئ إذا توقعت أن تحقق البنوك المركزية نصراً طويل الأمد فِيْ الحرب ضد التضخم المرتفع.

أفادت وكالة بلومبرج للأنباء، أن هناك شكوكًا طفِيْفة حول قدرة زيادة أسعار الفائدة فِيْ الولايات المتحدة وأوروبا على خفض معدلات التضخم التي وصلت إلَّى أعلى مستوياتها منذ عقود، سواء عَنّْ طريق إبطاء وتيرة النمو الاقتصادي أو حتى ركود الاقتصاد.

ومع ذلك، فإن تراجع معدل التضخم عَنّْ مستوياته القياسية لن يؤدي إلَّى عودة استقرار الأسعار كَمْا حدث فِيْ الماضي القريب بسبب التحولات الكبيرة فِيْ الاقتصاد العالمي، وفقًا لمجموعة واسعة من المستثمرين والخبراء فِيْ الاستثمارات المالية الكبرى. بما فِيْ ذلك شركة باسيفِيْك انفستمنت مانجمنت “بيمكو”، كابيتال جروب ويونيون انفستمنت.

وفقًا للخبراء والمستثمرين، خلال فترة ازدهار العولمة، ساعدت أسعار المواد الخام وانخفاض تكلفة العمالة على إبقاء معدل التضخم عَنّْد مستوى منخفض. لكن الأمور تسير الآن فِيْ الاتجاه المعاكس. أسعار النفط والغاز الطبيعي آخذة فِيْ الارتفاع مع تقليص الولايات المتحدة وأوروبا الغربية لعلاقاتهما الاقتصادية مع روسيا بسبب حربها فِيْ أوكرانيا منذ فبراير الماضي.