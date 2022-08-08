هل حاول أبو ريدة إبعاد الأهلي عن المشاركة في دوري أبطال أفريقيا

كشف الصحفي أحمد شوبرت حقيقة محاولة هاني أبو ريدة استبعاد النادي الأهلي من المشاركة في دوري أبطال إفريقيا.

وكان شوبرت قد أكد في تصريحات سابقة أن هناك شخصية تحاول منع النادي الأهلي من المشاركة في النسخة المقبلة من دوري أبطال إفريقيا.

وقال شوبرت، متحدثا في برنامجه الإذاعي، الإثنين، إن محاولة استبعاد الأهلي من المشاركة في دوري الأبطال قد انتهت.

وتابع “رغم محاولات البعض للأسف القضاء على الأهلي لكن لا أحد يستطيع ذلك”.

وأكد أنه لم يكن يشير إلى المهندس هاني أبو ريدة في حديثه، موضحًا “لكي تكون شهادة براءة له، ظن البعض أنني أشير إليه”.

وتابع “لدي دليل على ذلك، وعندما كنت في المغرب، كان لدي اجتماع مع مسؤولي CAF، وأكدوا لي عزم أبو ريدة على خوض المباراة النهائية من مباراتي الذهاب والإياب”.

وختم “من حاول إزالة الأهلي هو شخص له علاقة بالاتحاد الأفريقي وليس هاني أبو ريدة”.

يعتزم النادي الأهلي المشاركة في دوري أبطال إفريقيا، ابتداء من اليوم 32، حيث تقام القرعة غدا الثلاثاء.