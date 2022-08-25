هل خريج العلوم الطبية دكتور، في بداية الحديث نستطيع أن نعتبر أن ذلك الموضوع سلاح ذو حدين، فمن جهة سيساهم في حماية الحقوق وأحقية إطلاق الأسماء التي اطلق عليه، ومن جهة ثانية سيكون ذات إحباط لمجموعة كبيرة من الناس، لكن أولًا وأخيرًا نحن نسعى لتوفير بعض المعلومات الحقيقية كاملة.

هل خريج العلوم الطبية طبيب

لا، خريج كلية الطب ليس طبيباً، فهم تقنيون أو مساعدون طبيون، وليس من العدل تسميتهم بهذا اللقب، لأنه من الإنصاف استدعاء أصحاب اللقب الأصلي من خريجي كلية الطب، إلا أنه قد يكون محبطًا للآخرين.

ظهر هذا في قرار مجلس الوزراء رقم 141 لسنة 2022، والذي أنصف خريجي كلية الطب، وتم تعديل اسم كلية العلوم الطبية لتصبح كلية العلوم الصحية، ولا يحصل خريجوها إلا على لقب متخصص.

ولكن في عام 2022، تم تغيير اسم الكلية إلى كلية تكنولوجيا العلوم الصحية، وحصل خريجوها على لقب تكنولوجيا بدلاً من لقب متخصص.

تعد كليات العلوم الطبية جيلًا من الفنيين المحترفين الذين يساعدون الأطباء في العديد من التخصصات الطبية المختلفة، مثل الأشعة والمختبر والتخدير والعناية المركزة وتقنيي العظام.

على الرغم من ذلك، هناك العديد من مساعدي الأطباء الذين يسعون إلى استخدام لقب أخصائي لخداع المرضى من خلال اعتبارهم لقب طبيب، وهذا غير صحيح.

على عكس كلية العلوم الطبية ونقابات الأطباء

بينما نناقش ما إذا كان خريج العلوم الطبية طبيبًا، نتعارض مع آراء خريجي كلية الطب المسجلين في نقابة الأطباء حول مشكلة خريجي العلوم الطبية.

يعرب الدكتور محمد عبد الحميد، أمين صندوق النقابة العامة للأطباء، عن انزعاجه الشديد من المحاولات المستمرة لخريجي العلوم الطبية للحصول على لقب طبيب، لأن ذلك ينطوي على خداع واحتيال على المريض، ومحاولة. للإساءة إلى شرف المهنة.

وقال أيضا إن لقب الاختصاصي الذي يحصل عليه الطبيب مجزي لرحلة الألف ميل، لأن الرحلة العلاجية لا تقل عن 15 عاما مليئة بالجهد والمشقة والأهوال والصعوبات والانتقال من مكان إلى آخر، في من أجل الحصول أخيرًا على لقب طبيب.

يقضي طالب كلية الطب سبع سنوات على الأقل في الكلية من أجل الحصول على درجة البكالوريوس، ثم يعمل كمتدرب، يُعرف باسم التكليف، لمدة عام أو عامين.

كلية العلوم الطبية

بينما يتعامل خريج العلوم الطبية مع طبيب نشير إلى بعض المعلومات حول كلية العلوم الطبية، حيث أن مدة الدراسة هناك لمدة أربع سنوات، والسنة الأولى تمهيدية، حيث يدرس الطالب بعض مبادئ أقسام الكلية لتحديد التخصص الذي يريد دراسته.

تأسست الكلية عام 2014 تحت مسمى كلية العلوم الصحية، وفي عام 2015 تم نقل الاسم إلى كلية العلوم الصحية التطبيقية، ولكن بعد ذلك قام الطلاب في كليتي بني سويف والمنوفية بتغيير اسم الكلية إلى كلية. العلوم الطبية التطبيقية، من أجل الحصول على المسمى الوظيفي الذي يناسبهم.

تقع أقسام كلية العلوم الطبية في جامعتي فاروس بالإسكندرية وجامعة 6 أكتوبر بالجيزة. بشكل عام نظام الدراسة في جميع الكليات هو اللغة الإنجليزية، وهناك بعض المقررات التي تدرس باللغة العربية حسب طبيعة المقرر.

يتم تدريس المواد من خلال المحاضرات النظرية، والتمارين المعملية، والتمارين الميدانية، والتطبيقات العملية، وحلقات النقاش، والمشاريع البحثية وورش العمل، ويكون نظام الدراسة من خلال نظام الساعات المعتمدة.

أقسام كلية العلوم الطبية

بينما نناقش ما إذا كان خريج العلوم الطبية طبيبًا، فإننا نقدم أقسام الكلية في الكليات العامة أو الخاصة، والتي يمكن لطلاب أقسام العلوم والرياضة في المدرسة الثانوية الدخول إليها، ونعرض هذه الأقسام في الفقرات التالية

1- قسم المعامل الطبية

إعداد فنيي التحليل الطبي، الذين لديهم القدرة على تحليل وسحب وإعداد العينات الطبية المختلفة بدقة وسرعة، والقدرة على التعامل مع كافة أجهزة التحليل الطبي، والقدرة على عمل الاستعدادات للعينات.

2- قسم التخدير والعناية المركزة

يهدف هذا القسم إلى إعداد الفني ليكون متخصصًا في مجال العناية المركزة والتخدير، ولديه القدرة على تخدير المرضى، ويكون قادرًا على التعامل مع مرضى العناية المركزة المختلفة، سواء الجراحية أو القلب أو الجهاز التنفسي.

3- قسم الأشعة

يهدف هذا القسم إلى إعداد الفني في مجال الأشعة سواء كانت علاجية أو تشخيصية، ولديه القدرة على التعامل مع جميع أنواع أجهزة الأشعة بمختلف أنواعها.

أيضًا، يمكن للفني استخدام جميع طرق وأساليب التصوير المختلفة المتعلقة بالتصوير الإشعاعي والعلاجي.

4- قسم البصريات

في ذلك القسم يتخرج الطالب كفني في علوم البصريات والرؤية حيث يكون لديه القدرة على تحديد المشاكل البسيطة في الرؤية والعيون.

يمكن للفني أيضًا إجراء فحوصات العين والتمارين، وتركيب النظارات والعدسات اللاصقة، والتمييز بين المرضى الذين يحتاجون إلى رعاية طبية.

5- قسم الصحة العامة والتغذية

بينما نوضح ما إذا كان خريج العلوم الطبية طبيبًا، نشير إلى أن خريج هذا القسم يمكنه العمل في مجال طب البيئة والمجتمع، حيث يكون لديه القدرة على التعامل مع جميع المشكلات المعيشية للمجتمع، ويعرف أسس التغذية السليمة في جميع فترات المرض والصحة.

يمكن للطالب في هذا القسم وضع خطط كاملة لنظام تغذية متكامل لجميع حالات الأمراض الشائعة وغير الشائعة.

يكتسب الطالب وعيًا وفهمًا كافيًا لأساليب التعامل مع جميع الآثار النفسية الناتجة عن المرض، وجميع وسائل التحليل النفسي المختلفة.

6- قسم الإدارة الصحية وتكنولوجيا المعلومات الإدارية

أثناء الحديث عما إذا كان خريج العلوم الطبية طبيبًا، فإن الهدف من هذا القسم هو إعداد فني متخصص في علوم الإدارة الصحية وتقنيات المعلومات الإدارية للسلطات الصحية.

كما يكتسب الفرد خبرة في مجال إدارة المعلومات الخاصة بكل الجهات الصحية والقوانين المنظمة لها، والقدرة على التعامل بشكل ملائم مع التقنيات الحديثة وأساليب الإدارة الإلكترونية.

7- قسم الطب الوقائي

يدرس هذا القسم طرق الوقاية من الأمراض على المستوى الجماعي أو الفردي، والهدف الرئيسي لهذا القسم هو توقع الأمراض والوقاية منها، ورفع المستوى الصحي بين الفرد والمستوى الجماعي.

8- قسم التركيبات السنية

في هذا القسم، يتم إعداد الفني الذي يمكنه التعامل مع عمليات زراعة الأسنان المختلفة، ومعرفة كيفية تصنيع وتجهيز المواد المستخدمة في زراعة الأسنان الثابتة والمتحركة، مع مراعاة السلامة المهنية للفني والمريض.

9- قسم صيانة وتطوير الأجهزة الطبية

في صدد الحديث عن هل خريج العلوم الطبية طبيب يمكن للطالب في هذا القسم صيانة الأجهزة الطبية ومراقبة تشغيلها وتطويرها وتركيبها.

10- قسم التسجيل والإحصاء الطبي

يتعلم الطالب في هذا القسم توفير كافة وسائل الراحة للمريض، بدءًا من دخوله المستشفى للعلاج أو المتابعة الدورية في العيادات الخارجية، وتقديم كافة الخدمات الطبية بشكل منظم، وتسجيل جميع عمليات الدخول والخروج. حالات.

يقوم خريجو هذا القسم بإعداد السجلات على شكل ملفات طبية لتسهيل حفظها والحفاظ على سرية البيانات التي تحتويها والرجوع إليها وقت الحاجة للبحث الطبي أو رسائل الدكتوراه والماجستير.

11- قسم العناية التنفسية

في هذا القسم، يقدم الطالب العلاج والإنعاش المناسب والفعال والآمن لجميع المرضى، مثل الإنعاش التنفسي، والإنعاش القلبي، ووحدات الأوعية الدموية وجراحة القلب.

أماكن عمل لخريجي كلية العلوم الطبية

أثناء معرفة ما إذا كان خريج العلوم الطبية طبيبًا، نعرض الأماكن التي يمكن لخريجي أقسام العلوم الطبية العمل فيها، حيث أن المسمى الوظيفي لهم هو تقنية صحية بالإضافة إلى اسم قسمه، مثل خبير تقني صحي لديه اختصاص. خلفية أكاديمية عن جميع المعارف الصحية، ومن تلك الأماكن ما نقدمه في النقاط التالية

مراكز ومنشآت الصيانة الخاصة بصيانة وتركيب الأجهزة الطبية والإلكترونية.

مراكز مختبرات البصريات والعدسات اللاصقة والليزر والبصريات.

مراكز تصنيع بدلات الأسنان ومختبرات الأسنان المختلفة.

المستشفيات والمعاهد والمختبرات الطبية ومراكز البحث العلمي.

المراكز التي يوجد بها الأشعة التشخيصية والتصوير الطبي وموجودة في مستشفيات مختلفة.

جميع وحدات العناية المركزة المختلفة الموجودة في المراكز الطبية والمستشفيات.

أقسام التغذية في المستشفيات والمدن الجامعية ومراكز التخسيس والفنادق السياحية والاستشفاء ومراكز الرعاية الصحية.

لم يكن في بداية العصر من البساطة على الناس في مصر وخاصة الطلاب العلم بالإجابة السؤال هل خريج العلوم الطبية دكتور؛ ويرجع ذلك إلى الغلط الكبير بالحادث عند الناس بسبب مسمى أخصائي الذي تم سؤاله على مختصين الأشعة أو التخدير.