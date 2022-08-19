هل خلع الضرس يسبب الوفاة، من المستطاع أن يتسبب خلع الضرس في وفاة المرء، ذلك في حال كان المصاب يشتكي من معضلات صحية مثل: مرض السكري ومرض الضغط وأمراض القلب المتنوعة والكثيرة، وأمراض السيولة لذا يجب على المركز المشرف على الحالة القيام ببعض الفحوص التي تقي المريض من حدوث أي عوارض جانبية اخرى له، مثل قياس الضغط قبل البدء بخلع الضرس، لأنه إذا كانت ضغط الدم في ازدياد فمن المستطاع أن يؤدي الى حدوث الوفاة .

هل قلع الاسنان يسبب الموت

السؤال الأول الذي يسأله المريض عندما يخبره الطبيب أنه سيخلع سنه هو ما إذا كان قلع السن يسبب الوفاة.

لكن هناك عدد كبير من الناس لا يفكرون في مسألة ما إذا كان قلع الأسنان يسبب الوفاة، لأنهم يعتقدون أن عملية قلع الأسنان عملية طبيعية.

هناك بعض الحالات التي يمكن أن يتسبب فيها خلع السن في وفاة هذا الشخص، وتكون هذه الحالات عندما يعاني من عدد من الأمراض المزمنة.

في البداية، قبل أن يقوم الجراح بقلع السن، يجب عليه إجراء عدد من الفحوصات من أجل وقاية المريض من أي مضاعفات.

على الطبيب أن يقيس ضغط دم المريض، لأنه إذا كان هذا الضغط مرتفعاً فقد يتسبب في نزيف للمريض ينتج عنه إرهاق شديد.

أسباب قلع الأسنان

هناك عدد كبير من الأسباب التي تجعل الشخص يزيل الضرس، ويتم تحديد عملية الاستخراج من قبل الطبيب المعالج وفقًا لحالة المريض

يمكن أن تتلف الأسنان نتيجة التسوس أو التشوه، مما يؤدي إلى قلعها.

في بعض الحالات، يكون القلع نتيجة عمل تقويم الأسنان، والذي يتم عندما لا يكتمل الضرس بالكامل ويتم إزالة الضرس من مكانه بسبب نقص المساحة.

يوجد عدد كبير من حالات تقويم الأسنان التي تتطلب قلع الأسنان، حتى يقوم تقويم الأسنان بعمله على أكمل وجه وهو تسوية الأسنان

عند حدوث أي التهاب في عصب الأسنان وفشل العلاج الطبي أو المضادات الحيوية، يلزم التدخل الجراحي المباشر.

مخاطر قلع الأسنان

هناك الكثير من الناس الذين يخافون ويخافون من أقل الأشياء، بما في ذلك قلع السن، لأنهم يخافون من حدوث شيء لهم.

يخشى عدد كبير من الناس حدوث مضاعفات ويتساءلون ما إذا كان قلع الأسنان يسبب الوفاة، ولا يزال يطمئن الطبيب على إنقاذ حياته.

يجب أن يكون الشخص الذي يقوم بهذه العملية هو الطبيب المختص بهذا الأمر، ويجب عليه تعقيم جميع الأدوات المستخدمة في هذه العملية.

يجب على الطبيب حقن مخدر في منطقة الخلع حتى لا يحدث أي ألم نتيجة الخلع.

هناك بعض الحالات الحديثة التي يحدث فيها شق في اللثة يتم بعدها إزالة الضرس من الفم.

تعتبر هذه العملية من العمليات التي يمكن أن ينتج عنها عدد من المخاطر غير المتوقعة منها ما يلي

يمكن أن يحدث التورم والتورم في مكان الخلع.

عندما لا يتم تعقيم الأدوات المستخدمة بشكل صحيح، فإن هذا يؤدي إلى تعرض المريض لعدوى خطيرة.

هناك بعض الحالات التي يمكن أن يحدث فيها نزيف مستمر بعد قلع السن.

يمكن أن يسبب إصابة عصبية للقنوات العصبية.

يمكن أن تحدث إصابة في الجيوب الأنفية.

المضاعفات

هذه العملية، مثل أي عملية جراحية أخرى، لها عدد كبير من المضاعفات.

يمكن أن يحدث عدد من المشاكل داخل العصب، مما يسبب عددًا من المشكلات التي تعاني منها الأعصاب.

هناك بعض الحالات التي يكون لها شعور غريب بتنميل في الوجه، وذلك بسبب تلف أعصاب الوجه.

إذا تم استخراج الضرس من خلال عملية التخدير الكامل، فإن هذا يؤدي إلى عدد من المضاعفات المتعلقة بعملية التخدير.

هناك مشكلة تسمى العض الجاف. يمكن أن تحدث هذه المشكلة بسبب عملية قلع السن، حيث يحدث تخثر الدم في مكان خلع السن.

يظهر على بعض المرضى عدد من الأعراض المختلفة، مثل الحمى وإفراز القيح في مكان الخلع، نتيجة حدوث التهابات.

هناك عدد من الحالات التي يمكن أن يحدث فيها تزييف لا يتوقف وهذا بعد 24 ساعة من قلع السن.

إذا كان المريض يعاني من عدد من الحالات الطبية، فإن قلع السن يمكن أن يكون قاتلاً.

الاحتياطات عند استخراج الضرس

1- ضع قطعة من القماش

بعد عملية قلع السن يطلب الأخصائي من المريض الضغط على قطعة القماش التي توضع على الضرس المستخرج.

يجب أن تتم عملية الضغط لمدة تصل إلى 30 دقيقة متواصلة.

خلال هذه الفترة يتوقف المريض عن الكلام بشكل دائم حتى لا تتوقف عملية الضغط.

2- تجنب غسل الفم

لا ينبغي للمريض أن يغسل فمه يوم خلع الضرس حتى لا يسبب مضاعفات.

وعدم غسل الفم يشمل أيضًا عملية البصق، والمضمضة، والغرغرة وجميع الأعمال المتعلقة بالفم.

يجب على المريض ابتلاع اللعاب داخل الفم وليس خارجه.

عندما يبتلع اللعاب، فإن هذا يسبب مشاكل في الشفاء، ويبطئه ويؤدي إلى مضاعفات للمريض.

3- التوقف عن التدخين

بعد خلع الضرس يجب أن يتوقف عن التدخين بشكل مؤقت، وهذه المدة تصل إلى 3 ساعات على الأقل.

هناك بعض الحالات التي يجب فيها على الفرد التوقف عن التدخين لمدة تصل إلى 24 ساعة.

4- تمارين اللياقة

يجب على الشخص الذي استخرج الضرس التوقف عن ممارسة التمارين الرياضية الشاقة في هذا اليوم.

كما يجب ألا يتعرض لأشعة الشمس خلال 24 ساعة بعد قلع السن.

5- تجنب الأكل

يجب على الفرد التوقف عن الأكل لمدة ساعتين على الأقل بعد قلع السن.

بعد انقضاء الساعتين، يجب تناول الأطعمة اللينة التي لا تحتوي على أي مادة صلبة.

أن يكف عن شرب الماء المثلج وشرب الماء الفاتر.

امتنع تمامًا عن تناول أي أطعمة أو مشروبات ساخنة لمدة تصل إلى 24 ساعة.

6- كمادات الشاي الأخضر

في حالة حدوث أي نوع من النزيف يجب على الفرد شطف فمه بالماء البارد والعسل بطريقة جيدة.

بعد غسل الفم جيداً، يجب وضع قطعة من الشاش، وستحتوي هذه القطعة على شاي أسود.

اعصر أكياس الشاي الأسود في منطقة الاستخراج لمدة تصل إلى نصف ساعة.

تم اختيار الشاي الأسود لاحتوائه على عدد من المواد. هذه المواد تمنع النزيف.

7- أكياس الثلج

بعد أن يقوم الفرد بعملية قلع السن يجب عليه وضع عدد من الكمادات بشكل مستمر على المنطقة الخارجية لقلع السن.

تستمر هذه الكمادات لمدة تصل إلى 10 دقائق في كل فترة، وتعمل على تقليل حدوث التورم لدى الإنسان.

8- تجنب نزع أطقم الأسنان

إذا كنت من الأشخاص الذين يستخدمون أطقم الأسنان ويقومون بوضعها بعد قلع الأسنان، فلا يجب عليك إزالتها خلال اليوم الأول.

في حالة أخذ هذه الرحلة، سوف يستغرق الأمر بضع دقائق فقط لغسل بقايا الطعام.

يجب الابتعاد عن القيام بغسل الفم في اليوم الذي يتم فيه اقتلاع الضرس، وكذلك يسبب ويكون من الموانع التي تمنع القيام بالغرغرة والبصق، ومن اللازم ابتلاع اللعاب في الفم، لأن بصقه أو تنظيفه وهذا يؤدي الى إزالة التجلط الدموي التي توجد في مكان الضرس الذي قاموا باقتلاعه ويسبب الوجع ويبطئ عملية الشفاء.