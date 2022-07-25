هل دانا العتيبي من أصول عربية بالفعل

بعد 5 أيام من مقتلها، شكك العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي فِيْ أن تكون اليوتيوب دانا العتيبي من أصل عربي.

على الرغم من ادعاءات دانة السابقة بأن أصولها عربية وسعودية على وجه التحديد، واستخدامها لعلم المملكة ورموز سعودية أخرى فِيْ ظهُورها فِيْ مقاطع الفِيْديو على مواقع التواصل الاجتماعي، إلا أن ذلك كان محل خلاف، خاصة أنها زعمت أيضًا أن أصولها عراقية وأنها قالت فِيْما بعد إنها مغربية.

لم تصدر أي من سفارات المملكة العربية السعودية أو العراق أو المغرب فِيْ واشنطن أي بيان أو تعليق على الجريمة، كَمْا هُو الحال فِيْ كثير من الأحيان عَنّْدما تحدث جرائم مماثلة ضد مواطني هذه الدول، حتى بعد عدة أيام من وفاته وبثها العالم. عامة. الرأي الذي يعتبر دليلاً رسمياً لهذه الدول. لا ينتمي إلَّى دانة.

كَمْا نفى العديد من المغردين أن تكون الشابة التي يعتقد أنها من أصل أمريكي جنوبي تنتمي إلَّى دول عربية، وأنها لا تتحدث اللغة العربية، مشيرين إلَّى أنها استخدمت الرموز العربية من أجل اكتساب الشهرة وجذب المتابعين. وكسب وجهات النظر.

وأضافوا أنها ليست الوحيدة التي تستخدم الرموز العربية، لأن سلوك الشابة المتوفاة يشبه سلوك النساء الأجنبيات الأخريات اللائي يستخدمن رموز دول لا ينتمين إليها فِيْ مقاطع فِيْديو تجريم، وذلك بهدف استقطابها. المتابعين من تلك البلدان.

حتى هذه اللحظة، لم يُعرف أي شيء رسميًا عَنّْ دانا، باستثناء أنها تحمل الجنسية الأمريكية فقط.

من جانبها، بدأت والدة دانا، ناتاليا سيسبيديس، المنحدرة من أمريكا الجنوبية، حملة لجمع التبرعات عبر الإنترنت.

قالت دانة العتيبي فِيْ أحد مقاطعها إن والدها سعودي من مدينة الرياض، لكنها تؤكد أنها لم تربطها بوالدها منذ أن كانت فِيْ العاشرة من عمرها.

وتقول دانا العتيبي فِيْ الكليب إن والدها أراد تربيتها فِيْ تربية إسلامية محافظة، لكن والدتها الكولومبية رفضت، وهجرها والدها وانفصل عَنّْها منذ ذلك الحين.

وتضيف أنها ربتها فِيْما بعد والدتها المسيحية التي نشأت فِيْ الولايات المتحدة الأمريكية.

قُتلت يوتيوب، دانا العتيبي، يوم الأربعاء الماضي على يد زوجها السابق، براينت تيخادا كاستيلو، الذي طعَنّْها عدة مرات فِيْ هاواي بالولايات المتحدة.

وذكرت وسائل الإعلام أن دانا كانت حاملًا فِيْ شهرها الثالث، مشيرة إلَّى أن زوجها من مشاة البحرية الأمريكية، وطعَنّْها حتى الموت على طريق سريع فِيْ هاواي.

ووقعت الجريمة بعد مشاجرة عَنّْيفة بين دانة العتيبي (27 عاما) وزوجها السابق (29 عاما) الذي سبق أن نشر مقاطع على موقع يوتيوب يشكو فِيْها من إساءة معاملتها لها.

حاولت إحدى الشهُود مساعدة دانة العتيبي، فِيْ مكان الحادث، لكنها كانت فِيْ لحظاتها الأخيرة، وأعلنت وفاتها فور نقلها إلَّى المستشفى، فِيْما هرب زوجها إلَّى الغابة، لكن الشرطة اعتقلته. .