هل درجة حرارة الجسم 35.5 طبيعية، تختلف دائما قراءات درجة حرارة الجسم الاعتيادي ضمن معدلاتٍ محددة تبعًا لمجموعة من العوامل، ومن هذه العوامل: الزمان الذي اخذت فيه قراءة درجة حرارة الجسم، حيث تكون الأقل في الصباح وتكون مرتفعة في الليل وتختلف باختلاف العمر، والجنس، والدورة الشهرية عند النساء، ومدى العمل المؤدى البدني، والطعام والسوائل التي تم تناولها.

هل درجة حرارة الجسم 35.5 طبيعية

يحافظ جسم الإنسان على درجة حرارته قدر الإمكان، على الرغم من تعرضه باستمرار لتغيرات شديدة في البيئة المحيطة، مما قد يؤثر على درجة حرارته ويقلل منها.

حيث تتراوح درجة حرارة الجسم الطبيعية من 36.1 إلى 37 درجة مئوية، وهي الدرجة اللازمة لأنظمة الجسم المختلفة لأداء وظائفها، والتي تركز بشكل كبير على التفاعلات الكيميائية والإنزيمية.

وتجدر الإشارة إلى أن ثبات درجة حرارة الجسم وثباتها مهم جدًا لضمان بقاء أجهزة الجسم نشطة، لكن الجسم لا يستطيع تجنب التعرض لعوامل شديدة في تأثيره ويؤدي إلى انخفاض درجة حرارته.

هل درجة حرارة الجسم 35.5 طبيعية أم لا لا تعتبر درجة حرارة الجسم البالغة 35.5 درجة طبيعية، بل تعتبر حالة طبية طارئة، حيث يفقد الجسم الحرارة بشكل أسرع من المعتاد ويفقد قدرته على إنتاج الحرارة.

يحدث انخفاض في درجة حرارة الجسم تصل إلى 35 درجة مئوية إلى حد كبير بسبب التعرض للطقس البارد، وفي بعض الحالات النادرة يكون بسبب مشكلة مرضية في الجسم.

عندما تنخفض درجة حرارة الجسم، يصبح القلب والجهاز العصبي، وكذلك معظم الأعضاء الأخرى، غير قادرين على العمل بشكل طبيعي. إذا لم يتم علاج هذا النقص، يمكن أن يحدث قصور في القلب والجهاز التنفسي ويسبب الوفاة.

أعراض انخفاض درجة حرارة الجسم

هناك مجموعة من الأعراض التي تدل على أن درجة حرارة الجسم وصلت إلى 35.5 درجة مئوية، وفي النقاط التالية سوف نشير إليها بوضوح

يرتجف الجسم

عدم انتظام التنفس وضعف.

هلوسة الكلام، مثل قول كلمات غير مفهومة.

النبض ضعيف.

عدم القدرة على التوازن.

قلة النشاط

الشعور بالنعاس باستمرار.

فقدان الذاكرة النسبي مع الارتباك.

يتحول الجلد إلى اللون الأحمر الفاتح وتظهر هذه الأعراض عند الرضع على وجه التحديد.

الشعور بالإرهاق المفرط.

في بعض الأحيان قد لا يتمكن الشخص المصاب بانخفاض حرارة الجسم من تمييز هذه الأعراض لأن درجة الحرارة تنخفض إلى ما دون 35.5 درجة مئوية، مما يتسبب في تشوه التفكير أو ربما فقدان الوعي، وهذا أمر خطير ومهدد للحياة.

أسباب انخفاض درجة حرارة الجسم

من خلال الإجابة على السؤال هل درجة حرارة الجسم 35.5 طبيعية، علمنا أن هذا الانخفاض في درجة الحرارة لا يعتبر طبيعيًا، بل يحدث بسبب مشكلة. قد تكون هذه المشكلة بسبب عوامل خارجية، والتي ليست خطيرة للغاية أو لمشاكل المرض، في النقاط التالية سنشرح لك الأسباب التالية لانخفاض درجة حرارة الجسم

تصل درجة حرارة الجسم على الأرجح إلى 35.5 درجة مئوية عندما يتعرض الجسم للبرد الشديد، أو لبعض الحالات التالية

عدم التكيف مع الطقس، من خلال ارتداء ملابس أقل وعدم تدفئة.

البقاء لفترة طويلة في البرد.

ارتداء ملابس مبللة وإهمال خلعها لفترة من الوقت، أو إهمال الانتقال إلى مكان أكثر دفئًا وجفافًا.

الوقوع في الماء.

التواجد داخل منزل شديد البرودة بسبب سوء التدفئة أو استخدام مكيفات الهواء.

2- الأمراض

استمرارًا لموضوعنا الذي يجيب على سؤال ما إذا كانت درجة حرارة الجسم طبيعية 35.5، تجدر الإشارة إلى أن هناك بعض الحالات المرضية التي يصاحبها انخفاض كبير في درجة حرارة الجسم تصل إلى 35.5 درجة مئوية.

في حين أن هناك حالات مرضية أكثر خطورة، فقد تصل درجة حرارة الجسم إلى أقل من 35.5 درجة مئوية وتصل إلى 28 درجة مئوية، وهذه الحالات خطيرة، فإليك النقاط التالية للحالات المرضية التي تسبب انخفاض حرارة الجسم

قصور الغدة الدرقية.

السكرى؛

فشل كلوي.

فشل كبدي؛

نوبة دماغية.

يمكن أن يحدث انخفاض في درجة حرارة الجسم أيضًا بسبب التعرض لصدمة نفسية شديدة، وتعاطي المخدرات والكحول، أو نتيجة تناول الأدوية التي تؤثر على الجهاز العصبي المركزي.

عوامل الخطر لانخفاض حرارة الجسم

بالإضافة إلى السؤال حول ما إذا كانت درجة حرارة الجسم 35.5 طبيعية، نشأ سؤال آخر، وهو ما هي عوامل الخطر لانخفاض درجة الحرارة. في النقاط التالية نذكر لك عوامل الخطر

الإرهاق الشديد، تقل قدرة الجسم على تحمل البرد بمجرد تعرضه للإرهاق الشديد والإرهاق.

التقدم في العمر، كلما تقدم الشخص في سن متقدمة، تقل قدرة الجسم على تنظيم درجة الحرارة ويزداد الشعور بالبرد.

الأطفال، حيث تفقد أجسامهم حرارة أجسامهم بشكل أسرع من البالغين، لذلك يجب على الآباء توخي الحذر لتزويدهم بالملابس المناسبة في الطقس البارد.

قد يصاحب المشاكل العقلية والخرف والأمراض العقلية انخفاض في درجة حرارة الجسم نتيجة قلة وعي المريض بأهمية ارتداء الملابس المناسبة في الطقس البارد.

تعاطي المخدرات وشرب الكحوليات، حيث تعملان على تمدد الأوعية الدموية في الجسم، مما يؤدي إلى شعور الجسم بالدفء داخليًا، وبالتالي تفقد حرارة الجسم الخارجية سريعًا من سطح الجلد والشعور بالرعشة.

حالات طبيه. الأشخاص الذين يعانون من قصور الغدة الدرقية، وفقدان الشهية العصبي، والتهاب المفاصل الحاد، ومرض باركنسون، وإصابات الحبل الشوكي هم أكثر عرضة للإصابة بانخفاض حرارة الجسم.

تؤثر بعض أنواع الأدوية، مثل مضادات الاكتئاب ومسكنات الألم ومضادات الذهان، على قدرة الجسم على تنظيم درجة الحرارة.

مضاعفات انخفاض حرارة الجسم

الشيء الذي يجعل الكثير من الناس يتساءلون عما إذا كانت درجة حرارة الجسم 35.5 طبيعية هو الخوف من أن درجات الحرارة غير الطبيعية قد تسبب لهم مضاعفات خطيرة.

كما ذكرنا سابقًا أن درجة حرارة الجسم 35.5 غير طبيعية وينتج عنها نسبة كبيرة من التعرض للبرد الشديد، وفي النقاط التالية سنذكر لك المضاعفات الناتجة عنها في حالة عدم علاجها

قضمة الصقيع هي حالة تسبب تجمد أنسجة الجسم.

الغرغرينا هي انهيار الأنسجة وموتها بسبب انقطاع تدفق الدم.

إصابة الجهاز العصبي المركزي بمشاكل مثل النسيان والهلوسة وفقدان الوعي.

بعض اضطرابات القلب، مثل انخفاض ضغط الدم، والتغيرات في التوصيل الكهربائي للقلب، والسكتة القلبية.

تصلب العضلات؛

ضعف تدفق الدم في الكلى.

تغيرات في مستوى السكر في الدم.

انقباض الشعب الهوائية.

فشل كلوي.

كيف يتم تشخيص انخفاض حرارة الجسم

يتم تشخيص انخفاض درجة حرارة الجسم بدرجة 35.5 من خلال استخدام الطبيب لميزان حرارة، ومن خلال ة المؤشرات الجسدية للمريض وفحص الأعراض التي يعاني منها.

قد تؤدي الأعراض الخفيفة مثل الارتباك وعدم التوازن ومشكلات الكلام إلى انخفاض حرارة الجسم، ويمكن أن تساعد اختبارات الدم أيضًا في تشخيص انخفاض درجة حرارة الجسم.

علاج انخفاض درجة حرارة الجسم

في سياق إجابتنا على سؤال هل درجة حرارة الجسم طبيعية 35.5، سنذكر لكم في السطور التالية طرق علاج انخفاض حرارة الجسم بسبب البرد.

حيث أن هناك مجموعة من الإسعافات الأولية التي يجب تقديمها للمصاب من أجل التحكم في درجة حرارة الجسم البالغة 35.5 درجة مئوية ومنع انخفاضها عن ذلك، فهناك أيضًا طرق طبية في الحالات المتقدمة، وإليكم ما يلي

1- الإسعافات الأولية

تشمل الإسعافات الأولية للتحكم في انخفاض حرارة الجسم الخطوات التالية

انقل المصاب إلى مكان أكثر دفئًا وبعيدًا عن البرد قدر الإمكان، مع إبقاء جسده أفقيًا.

تخلصي من الملابس المبللة، واحرصي على عدم إفراط المريض في الحركة.

تغطية المصاب جيداً بالبطانيات وتغطية رأسه وترك وجهه مكشوفاً.

اعزل جسد المصاب في حالة وجود أرضية باردة على السرير، وذلك بجعله يستلقي على ظهره على بطانية.

تتبع تنفس الشخص، حيث قد يخرج بنبض منخفض، وإذا ساء الأمر، فهذا يشير إلى وجود مخاطر عالية ويجب إجراء الإنعاش القلبي الرئوي.

أعط الشخص البارد مشروبات دافئة للمساعدة في تدفئة جسده.

يمكن استعادتها بالكمادات الدافئة وتوضع على منطقة العنق أو الصدر أو الفخذ للمصاب فقط، ولا يجوز وضعها على الذراعين أو الساقين حتى لا يعود الدم البارد للقلب والرئتين. .

التأكد من عدم تعرض المريض للحرارة بشكل مباشر حتى لا يتلف جلده أو يتسبب بالحرارة في عدم انتظام ضربات القلب بشدة.

2- الطرق الطبية

في سياق الاجابة على السؤال هل درجة حرارة الجسم طبيعية 35.5، انخفاض حرارة الجسم يتطلب احيانا عناية طبية فورية في حال ترافقت مع اعراض شديدة ومتفاقمة، في السطور التالية نذكر لكم العلاج الطبي لانخفاض حرارة الجسم

تنفيذ نظام التسخين السلبي الذي يعتمد على تغطية المصاب بالعديد من البطانيات مع تزويده بالمشروبات الدافئة.

إجراء تدفئة الدم، ويتم هذا الإجراء عن طريق سحب كمية من الدم وتسخينها ثم ضخها مرة أخرى في الدورة الدموية بالجسم.

يتم استخدام آلة غسيل الكلى في هذا الإجراء، من أجل تصفية دم الأشخاص الذين يعانون من وظائف الكلى، ويمكن أيضًا استخدام أجهزة تحويل مسار القلب.

محلول في الوريد، وهو عبارة عن ضخ محلول دافئ من الماء المالح في الوريد لتدفئة الدم.

تسخين مجرى الهواء، ويتم ذلك من خلال استخدام أنبوب أكسجين أو قناع أكسجين لتدفئة الشعب الهوائية، مما يساهم في زيادة درجة حرارة الجسم.

التروية، ويتم هذا الإجراء من خلال استخدام أنبوب قسطرة وإدخال سائل دافئ من الماء المالح إلى مكان معين من الجسم مثل الرئتين وتجويف البطن.

كيفية منع انخفاض حرارة الجسم

هناك عدد من الطرق الوقائية التي تساهم في الحماية من الانخفاض المفاجئ في درجة حرارة الجسم، ومن هذه الطرق ما يلي

قم بتغطية الجسم لتجنب فقدان الحرارة وخاصة في الطقس البارد.

تقليل المجهود والأنشطة التي تؤدي إلى التعرق المفرط.

احرص على عدم ارتداء ملابس مبللة.

ارتدِ عدة طبقات من الملابس للحفاظ على درجة حرارة الجسم.

في اكثر الأوقات لا تكون الحمى سبب للتوتر والقلق؛ فقد تعالج بمجرد الحصول على النوم لمجموعة متناسبة من الأيام، ولكن تجب اخذ نصيحة الطبيب المشرف على الحالة في حالات الزيادة الشديد في الحرارة، أو في حال عدم انخفاض الحرارة لفترة من الزمن، أو إذا تناسق مع زيادة الحرارة وجود أعراض شديدة.