هل دعم ريف يؤثر على الضمان الاجتماعي 1444 ، قد تسائل العديد من الاشخاص ممن يحصلون على الضمان الاجتماعي من الحكومة السعودية و الخاصة بوزارة التنمية الاجتماعية حول دعم ريف ، وهل هنالك تأثير لمن يستفيدون من دعم ريف الضمان الاجتماعي ، كما سنوضح بعض المعلومات المهمة التي يجب معرفتها من المستفدين من الضمان الاجتماعي ، تابعوا معنا

منصة ريف للأسر الريفية

تم إطلاق منصة ريف للدعم المادي في المملكة العربية السعودية من قبل الحكومة والجهات المختصة من أجل تقديم المساعدة لجميع الأسر الريفية والمزارعين ومربي الماشية الصغار في المملكة ؛ فضلا عن مساعدة الأسر المنتجة للألبان والفواكه وجميع أنواع الخضروات، إلا أن هذه المنصة حددت مجموعة من الشروط التي يجب على المتقدمين استيفاؤها لطلب هذا الدعم، وهناك عدد من الأهداف المميزة لهذا البرنامج وهي

تحقيق رؤية المملكة 2030.

تنمية المجتمعات الريفية وتقييمها والعيش فيها.

إحياء الحياة في الريف السعودي.

تعزيز البنية التحتية للانتقال من المدن إلى الريف.

هل دعم الشعاب المرجانية يؤثر على الضمان الاجتماعي

أعلن حساب المستفيدين على تويتر أن الدعم المالي الريفي للأسر الريفية لا يؤثر على الضمان الاجتماعي، ولا يمنعه، بل يؤثر فقط على قيمة الدخل الشهري للأفراد، وكأن الدخل الشهري للفرد يزداد بعد تلقيه ماليًا. الدعم من كلا الطرفين للمبلغ المحدد، سيبدأ على الجهات المختصة قطع جزء من هذا الدعم، ولكن إذا كان الفرد قادرًا على توسيع دائرة تجارته وعمله ويصبح دخله إضافيًا بحيث لم يعد بحاجة ثم ينقطع عنه الدعم الريفي ويذهب لمن يستحقه حسب توفر الظروف.

شروط الأهلية للحصول على الدعم الريفي

يجب استيفاء بعض الشروط المعلنة من قبل السلطات المختصة من قبل الأفراد حتى يكونوا مؤهلين للحصول على دعم Reef، وهي

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

ألا يزيد دخل الفرد عن 6 آلاف شهريًا.

يجب أن يكون الفرد عاملاً في إحدى المهن الزراعية وألا يكون منتسبًا إلى أي جهة حكومية أو خاصة.

يجب ألا يقل عمر المتقدم عن 21 عامًا.

يجب أن يكون المتقدم مقيمًا في إحدى المناطق المستهدفة بالبرنامج.

ألا تزيد قيمة الدعم عن 54 ألف ريال سعودي سنويًا.

يجب ألا يكون المتقدم مستفيدًا من أي برنامج تمويل آخر.

توافر حساب مصرفي للفرد المتقدم للحصول على الدعم.

يتم التسجيل فقط من خلال منصة Reef فقط.

كيفية التسجيل للحصول على دعم Reef

باتباع بعض الخطوات، يمكنك التسجيل في برنامج الدعم الريفي للأسر المنتجة والريفية

الوصول المباشر إلى منصة Reef للحصول على الدعم المالي.

انقر فوق أيقونة “تسجيل حساب جديد”.

أدخل جميع البيانات الخاصة المطلوبة في الحقول الفارغة الاسم، والجنس، ورقم الهوية أو الإقامة، وتاريخ الميلاد، والحالة الاجتماعية.

كتابة البيانات المتعلقة بالمشروع وسنوات الخبرة.

تحميل المستندات والأوراق الرسمية المطلوبة.

تسجيل رقم الحساب المصرفي والمؤهلات التعليمية.

انقر فوق تقديم وانتظر الرد.

تاريخ إصدار دعم الشعاب المرجانية بعد التسجيل

بعد الانتهاء من التسجيل وتقديم طلب دعم مالي في برنامج الدعم الريفي للأسر المنتجة والريفية تبدأ الجهات المختصة في الريف بالبحث عن المشروع والطلب وة الشروط والتأكد من أحقية الفرد واستحقاقه. الدعم، سيتم تخفيض الدعم لمدة لا تقل عن 60 يومًا، ويمكن زيادته قليلاً إذا كان المشروع كبيرًا.

رابط Reef Twitter

من خلال متابعة الحساب الرسمي لبرنامج ريف لدعم الأسر المنتجة على منصة تويتر في المملكة العربية السعودية، يمكنك الاستفسار عن جميع إجابات أسئلتك عن طريق الكتابة إلى خدمة العملاء في التغريدات، وسيتم الرد عليك في تغريدات أخرى.، ومن خلال إدخال رابط الصفحة “”.

رابط منصة ريف للدعم المالي reef.gov.sa

توفر منصة Reef لدعم الأسر الريفية المنتجة وربات البيوت العديد من الفرص للحصول على الدعم المالي، ويمكنك التسجيل والتقدم للحصول على الدعم على منصة Reef للحصول على الدعم المالي عن طريق الدخول إلى الموقع الرسمي “”.

وفي الختام تعرفنا على هل دعم ريف يؤثر على الضمان الاجتماعي 1444 ، كما أوضحنا من خلال سطورنا اعلاه أن الدعم الريفي المادي لا يمنع الاستفادة من الحصول على الضمان الاجتماعي أو أي ضمان آخر، ولكنه يؤثر على قيمة الدخل الشهري للمستفيدين منه .