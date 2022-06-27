هل يدعم ريكاردو سواريز الشذوذ الجنسي انتشرت أخبار كثيرة على العديد من منصات التواصل الاجتماعي، تفِيْد بأن المدرب البرتغالي الجديد لنادي الأهلي فِيْ جمهُورية مصر العربية، بحسب الإفريقي بيتسو موسيمان، يؤيد الشذوذ الجنسي، الأمر الذي أثار الغضب على الطريق المصري. تعرف على البرتغالي > المدرب ريكاردو سواريز، وسنشير إلى حَقيْقَة أنه يدعم الشذوذ الجنسي>

من هُو ريكاردو سواريز –

ريكاردو سواريز فلورينسيو لاعب كرة قدم ومدرب برتغالي، يبلغ من العمر 47 عامًا تقريبًا، ولد فِيْ 11 نوفمبر 1974. من فرق مثل Aves و Chavez، بالإضافة إلى إدارة العديد من الأندية مثل Gil Vicente.

سيرة ريكاردو سواريز

أهم وأوضحت المعلومات التي تخص لاعب كرة القدم البرتغالي والمدرب ريكاردو سواريز هِيْ الآتي

الاسم الكامل ريكاردو سواريز.

الاسم الانكليزي ريكاردو سواريس.

الاسم المستعار سواريس.

تاريخ الميلاد 11 نوفمبر 1974 م

العمر 47 سنة.

الجنسية برتغالي.

المهنة لاعب كرة قدم ومدرب.

مركز اللعب لاعب متطرف.

هل يدعم ريكاردو سواريز الشذوذ الجنسي

ريكاردو سواريز يدعم بالفعل الشذوذ الجنسي، وبمجرد انتشار الخبر إلى أن اهتم عشاق كرة القدم بمعرفة الحَقيْقَة، اكتشف العديد منهم صورة ريكاردو سواريز تدعم الشذوذ الجنسي على حسابه الشخصي على Facebook. دمج علم قوس قزح مع صورته الشخصية، والتي هُو الموضوع الذي أغضب الكثير من المعجبين والمعجبين.

إنهاء عقد النادي الأهلي مع ريكاردو سواريز

أكدت عدة مصادر رسمية بالنادي الأهلي بجمهُورية مصر العربية، إلغاء الاتفاق مع المدرب البرتغالي للنادي الأهلي بعد أن جددت إدارة النادي دعمها للمثلية الجنسية، بحسب الصحفِيْ الرياضي أحمد شيرت. وكان فريق الأهلي قد أنهى بالفعل عقده مع ريكاردو، مع الاحتفاظ بسامي كومسان كَمْدرب مساعد، وسانت عبد الحافظ مدرب كرة القدم وميشيل يانكون هِيْ مدرب حراس المرمى.

الأندية التي دربها ريكاردو سواريز

عمل ريكاردو سواريز كَمْدرب كرة قدم منذ حوالي خمسة عشر عامًا وخلال هذه الفترة قام بتدريب العديد من الأندية، ومن أهمها وأبرزها ما يلي

نادي تاباس.

نادي توكانتينز.

ليكسا ليكسا.

نادي أكاديمية Filigueiras.

نادي فِيْليجيراس.

نادي ريبيراو.

نادي فِيْزيلا.

نادي شافِيْز.

نادي أفِيْس.

نادي الاكاديمية.

نادي كوفِيْلا.

نادي موريرينسي.

نادي جل فِيْسنتي.

راتب ريكاردو سواريز مدرب الأهلي الجديد

نشرت شبكة GilvicenteInfo البرتغالية، بعض الأخبار التي تفِيْد بأن ريكاردو سواريز يتقاضى راتبا قدره 250 ألف يورو شهريا، أي ما يعادل نحو خمسة ملايين جنيه مصري، بعد انتهاء عقده مع نادي جيل فِيْسنتي وتلقيه العرض من إدارة النادي. نادي الاهلي.

لذا؛ وصلنا إلى نهاية مقال يدعي ريكاردو سواريز الشذوذ من خلاله التقينا بالمدرب البرتغالي ريكاردو سواريز وناقشنا أيضًا حَقيْقَة أنه يدعم الشذوذ الجنسي، وهُو أمر تم بالفعل إثبات صحته، وهُو ما دفع الأهلي. يحَلْ النادي العقد معه.