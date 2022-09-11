هل ريما مكتبي اخت مالك مكتبي ، زادت التسائلات خلال الساعات القليلة الماضة للتعرف على بانه هل هنالك علاقة عائلية تجمع بين ريما مكتبي و مالك مكتبي ، مما جعل اسمائهم تتصدر منصات التواصل الاجتماعي بحثاً عن هل هم أخوة أم غير ذلك ، لمعرفة ما إذا كانت هناك صلة دم بين ريما مكتبي والتي حظيت بشهرة واسعة في عالم تقارير المتعلق بالأخبار بشفافية وموضوعية، وبشخصيتها القوية التي لا تغيب عن الشاشة مملوكة لمالك مكتبي صاحب أشهر البرامج الإنسانية في الوطن العربي ، تابعوا معنا .

من هي ريما مكتبي – ويكيبيديا

ريما مكتبي شخصية إعلامية لبنانية. ولدت ريما في العاصمة بيروت في 4 تموز 1977 م، لكن بداية حياتها كانت صعبة، إذ شهدت وفاة والدها في الحرب الأهلية اللبنانية. المستقبل أكملت حياتها الأكاديمية في الجامعة الأمريكية للحصول على درجة الماجستير في العلاقات الدولية. شكلت ريما جمهورا كبيرا بعد عملها مذيعة أخبار لقناتي العربية وسي إن إن. حصلت على العديد من الجوائز كان من أهمها جائزة مؤسسة محمد بن راشد عام 2006.

من هو صاحب مكتب ويكيبيديا الخاص بي

مالك مكتبي صحفي لبناني. ولد مالك في بيروت العاصمة في 28 كانون الأول (ديسمبر) 1988 م. درس في البداية إدارة الأعمال لرئاسة الأعمال في مؤسسة والده مكتبي. أحب مالك مجال الإعلام التلفزيوني بعيدًا عن الإدارة ليبدأ عمله الفني في LBC، وفي الوقت الحالي يقدم برنامج “أحمر بالخط العريض” منذ أكثر من 14 عامًا.

ريما مكتبي هي أخت صاحب مكتبي

لا قرابة بين ريما مكتبي ومالك مكتبي. لديها شقيقان فقط، جورج وربيع مكتبي، وتوفي والدها في الحرب الأهلية، على عكس مالك الذي كان يدير شركة والده في لبنان. نفس طريقة التقديم إلا أن أيا منهما لم يذكر القرابة.

من هو زوج ريما مكتبي

زوج ريما مكتبي هو عبد الرحمن الراشد رئيس تحرير جريدة الشرق الأوسط. صحفي سعودي يشغل حاليا منصب مدير قناة العربية. عمل سابقًا في مجلس إدارة مجموعة MBC الإعلامية. ارتبط مع ريما عام 2016. ومن الجدير بالذكر أن هناك فرق عمر كبير بين عبد الرحمن الراشد وريما مكتبي، حيث يبلغ من العمر 66 عامًا تقريبًا.

ريما مكتبي اولاد

عدد أبناء ريما مكتبي غير معروف، لكنها تنشر أبناء أخيها على حسابها على إنستجرام، لأن أكبرهم هو “يوسف، جوزيف” وابنتاها زوي وحواء. أنهم أولادها، فالأطفال لديهم كل المودة والحب لها.

ريما مكتبي على تويتر

ريما مكتبي لديها حساب موثق على تويتر يتابعها من خلاله أكثر من مليوني وثمانمائة ألف متابع. ويمكنك الوصول إلى حسابها الرسمي على تويتر من خلال النقر مباشرة على الرابط ““.

هل ريما مكتبي اخت مالك مكتبي ، عرفت شخصية ريما مكتبي بشعبية كبيرة نتيجة التقارير الاخبارية التي تقدمها وعرفة بقوتها في ذلك المجال نظراً للموضوعية والشفافية التي تتعامل بها ، كما ان مالك مكتبي هو مقدم وصاحب احد البرامج ذات الشهرة كبيرة أحمر بالخط العريض ، وليس هنالك أي صلة قرابة بينهما .