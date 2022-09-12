هل ريم عبدالله متزوجة ، الممثلة السعودية ريم عبد الله هي من الممثلات التي حصلت على آلاف المعجبين من أنحاء العالم وخاصة دول الخليج العربي، وهي من أصل سعودي ولدت في المملكة العربية السعودية وبدأت مسيرتها المهنية في التاسعة عشرة من عمرها وشاركت بالعديد من المسلسلات المعروفة.

من هي ريم عبد الله ويكيبيديا

ريم عبد الله هي ممثلة سعودية ولدت في مدينة الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية عام 1987، حيث بدأت مسيرتها الفنية في التاسعة عشرة من عمرها وانطلاقتها الفعلية بدأت عند مشاركتها في الموسم الخامس لمسلسل طاش ما طاش بالتحديد في الحلقة الخامسة عشرة، وكان أول ظهور لها في المسلسل حيث تمكنت بعدها في المشاركة للعديد من الأدوار.

ريم عبد الله السيرة الذاتية

ريم عبد الله هي من أبرز الشخصيات التي برزت في المملكة العربية السعودية ولها دور في السينما والدراما واليكم السيرة الذاتية الخاصه بها:

الاسم: نورة بنت ثقل بن سعود العتيبي.

نورة بنت ثقل بن سعود العتيبي. اسم الشهرة: ريم عبدالله.

ريم عبدالله. تاريخ الميلاد: ولدت في 20 فبراير/ شباط عام 1987م.

ولدت في 20 فبراير/ شباط عام 1987م. العمر: 35 عامًا.

35 عامًا. مكان الميلاد: مدينة الرياض.

مدينة الرياض. مكان الإقامة: دبي.

دبي. الطول: 171 سنتيمتر.

171 سنتيمتر. التعليم: حاصلة على شهادة البكالوريوس.

حاصلة على شهادة البكالوريوس. المهنة: ممثلة.

ممثلة. سنوات النشاط: منذ عام 2007م وحتى يومنا هذا.

منذ عام 2007م وحتى يومنا هذا. البرج الفلكي: برج الدلو.

من هو زوج ريم عبد الله

انتشرت عده أقوال وإشاعات حول زواج الفنانة ريم عبد الله وقالت بعد المصادر أنها متزوجة بالسر، حتى إن خرجت الفنانة ريم عبد الله عن صوتها وكشفت على أنها متزوجة قبل بدء مسيرتها الفنية والديها طفل من زوجها إلا أنها انفصلت عنه بسبب مسيرته الفنية وإهمال زوجها لها، وصرحت عبر وسائل الإعلام أنها لا تفكر بالزواج وأنها مشغولة في تربية ابنها.

أصل ريم عبد الله

تعود أصول الفنانة ريم عبد الله إلى قبيلة عتيبة التي تعد من أشهر القبائل العدنانيه الموجودة في المملكة العربية السعودية وان تلك القبيلة ليست موجودة في المملكة حسب بل تمتد إلى كافه الدول العربية مثل اليمن وفي فلسطين والبحرين والإمارات العربية والكويت والأردن والعراق، وبينت الفنانة ريم عبد الله أنا نسبها يعود إلى عتيبة الى هوزان بن منصور بن عكرمه بن خصبه.

الفنانة ريم عبد الله تمتلك ثروة كبيرة حيث أكرت عبر اللقاءات التلفزيونية التي أجريت معها أن ثروتها تتخطى المليار دولار أمريكي، وتمتلك الفنانة المشهورة ريم عبد الله شركة طيران وجاءت معظم ثروتها من خلال شهرتها.