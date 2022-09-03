هل زينة المرعبي متزوجة ومن هو زوجها ، تصدرة صفحات الاعلامة ومنصات التواصل الاجتماعي بحثاً عن اهم المعلومات حول اناشطة اللبنانية الاجتماعية ، والتي نشرة خبر وفاتها منذ عدة ايام ، مما دفع البعض بالتعرف على المعلومات التي تتعلق بها ومن هو زوجها ، وتعد زينة المرعبي من اكثر الشخصيات النسائية المؤثرة ، وهي تعمل كمدونة ولديها آلاف المتابعين عبر حساباتها على منصات التواصل الاجتماعي ،تابعوا معنا .

من هي زينة المرعبي – ويكيبيديا

زينة المرابي هي إحدى ناشطات منصات التواصل الاجتماعي اللبنانية، وتعتبر من الشخصيات النسائية المؤثرة، حيث تعمل كمدوّنة، ويتابعها آلاف الأشخاص عبر حساباتها الرسمية من جميع أنحاء الوطن العربي، وذلك بسبب عملها التسويقي للعديد من منتجات العناية الشخصية ومستحضرات التجميل، وقد اشتهرت زينة مؤخرًا، وفقًا للصداقة القوية بينها وبين الفنان اللبناني جورج الراسي.

سيرة زينة مرعبي

يمكن الاطلاع على أهم وأبرز النقاط المتعلقة بزينة المرابي في النقاط التالية

الاسم الكامل زينة محمد مقبل المرابي.

الاسم المستعار زينة المرابي.

الاسم الانكليزي زينة المرابي.

تاريخ الميلاد ولدت في 23 يناير 1984 م.

العمر 38 سنة.

مكان الميلاد ولدت في مدينة طرابلس اللبنانية.

محل الإقامة البترون / لبنان.

الجنسية لبناني.

اسم الأب محمد مقبل المرعبي.

اسم الأم فاتينة البارودي.

الحالة الاجتماعية متزوج.

اسم الزوج غير معروف

الديانة مسلم.

المهنة مدير أعمال جورج الراسي.

اللغة الأم العربية واللهجة اللبنانية.

لغات أخرى الإنجليزية والفرنسية.

تاريخ الوفاة توفيت في 27 أغسطس 2022 م.

سبب الوفاة حادث مروري مروع.

هل تزوجت زينة مرعبي

نعم؛ وبالفعل فإن زينة المراعي متزوجة، لكن هوية زوجها مجهولة تمامًا، على الرغم من انتشار اسمها بعد حادثة وفاتها التي أشعلت حماس العالم العربي قبل أيام. عدد من الصور لها مع بناتها الثلاث، وبالنظر إلى تلك الصور يتبين أن أكبرهم لا يتجاوز الثامنة من العمر.

علاقة زينة المرابي بجورج الراسي

الناشطة الاجتماعية اللبنانية وصانع المحتوى زينة المرابي لا تربطها بالفنان جورج الراسي بأي علاقة عدا الصداقة، حيث رافقت زينة الفنان جورج الراسي في العديد من حفلاته داخل لبنان، بالإضافة إلى الثنائي. مشاركة صورهم معًا عبر حساباتهم الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي. جدير بالذكر أن الثنائي تعرضا لحادث مروري مأساوي أدى إلى وفاتهما معًا على إحدى طرق لبنان في 27 آب 2022.

انستغرام زينة المرابي

تمتلك المدونة زينة المرابي حسابات رسمية على منصات التواصل الاجتماعي، يتابعها آلاف الأشخاص من جميع أنحاء العالم عبر هذه الحسابات، ويمكن الوصول إلى حساب زينة المرابي مباشرة على منصة Instagram “”.

هل زينة المرعبي متزوجة ومن هو زوجها ، تعتبر من الشخصيات التي حظية بشعبية كبيرة داخل اللبنان وخارجه ويأتي ذلك الأمر نتيجة التسويق الذي تقوم به على العديد من مستحضرات التي تستخدم للعناية بالبشرة ومستحضرات التجميل ، وتعتبر الفنانة متزوجة ولديها ثلاث بنات ولم يتم الفصح عن زوجها خلال حياتها .