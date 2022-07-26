هل سرطان الغدد الليمفاوية مميت ،يعتبر العلاج الكيماوي هو العلاج الأساسي المستخدم لدى المصابون بسرطان الغدد الليمفاوية، يمكن أن يتم استعماله لوحده أو بالتزامن مع العلاج الإشعاعي من الاستطاعة أن يتم منح العلاج الكيماوي بالحقن الوريدي، أو قد يكون على هيئة حبوب دوائية وتتمحور مشكلة العلاج الكيماوي بالسلبيات الجانبية المزعجة التي يسببها للمصاب بالسرطان.

حول سرطان الغدد الليمفاوية

قبل أن نجيب على السؤال هل سرطان الغدد الليمفاوية قاتل يجب أن نعرف أولاً ما هو هذا السرطان، ولمعرفة ذلك، اتبع ما يلي

يحدث هذا النوع من السرطان في الخلايا الليمفاوية.

الخلايا الليمفاوية هي أحد أنواع خلايا الدم البيضاء التي توجد داخل الجسم والتي توفر الحماية اللازمة للجسم من التعرض للأمراض والعدوى.

تنتشر الخلايا الليمفاوية في جميع أنحاء الجسم، على سبيل المثال، العنق والكلى والرئتين وفي أعضاء مختلفة أخرى أيضًا.

عندما ينتشر سرطان الغدد الليمفاوية إلى أي جزء من الجسم، فإنه يعرض أجزاء أخرى من الجسم للخطر.

هناك نوعان من سرطان الغدد الليمفاوية، الأول يسمى هودجكين ويمكن الشفاء منه وخطره قد مر بعد خمس سنوات، والثاني غير هودجكين ومعدل الشفاء بعيد جدًا.

هل سرطان الغدد الليمفاوية قاتل

يبحث عدد كبير من الناس عن إجابة السؤال القاتل للورم الليمفاوي، ومن أجل معرفة الإجابة، قم بما يلي

يمكن للشخص الذي تعرض لهذا النوع من السرطان أن يجد العلاج المناسب والشفاء منه لأنه من بين أنواع السرطانات التي يزيد فيها معدل الشفاء.

الشخص الذي يعاني من سرطان هودجكين، وهو النوع الأول من سرطان الغدد الليمفاوية الذي تحدثنا عنه بالفعل، لديه معدل شفاء يصل إلى خمس سنوات بعد التشخيص.

شفاء المريض من النوع الثاني، وهو اللاهودجكين، يكون أكثر من الأول، حتى 10 سنوات بعد التشخيص.

معدل الشفاء من النوع الثاني يعتمد بشكل أساسي على شكل الخلايا السرطانية التي يتم التعرف عليها من خلال الفحص المجهري.

يعتمد معدل الشفاء أيضًا على الرعاية الذاتية للمريض والحرص الشديد على عدم انتشار المرض إلى بقية الجسم.

أعراض سرطان الغدد الليمفاوية

هذا النوع من السرطان له مجموعة من الأعراض التي تشبه إلى حد بعيد الأمراض الأخرى، وبالتالي يجب إجراء التشخيص اللازم من خلال فحص الدم. ومن أعراض هذا السرطان ما يلي

يشعر الشخص بألم شديد في الغدد الليمفاوية التي تقع تحت الإبط والرقبة وكذلك بين الفخذين.

يعاني الشخص من سعال حاد.

ارتفاع درجة حرارة الجسم أو الحمى.

انقطاع مفاجئ في التنفس.

تعرض الشخص للتعرق الليلي.

الشعور الدائم بالتعب رغم عدم بذل أي مجهود.

تعريض المعدة للألم المستمر.

فقدان الوزن بشكل كبير.

أسباب سرطان الغدد الليمفاوية

شخص يبحث عن إجابة لسؤال هل سرطان الغدد الليمفاوية قاتل وبالطبع فهو يبحث عن سبب هذا السرطان ومن أسبابه ما يلي

في البداية يجب أن نشير إلى أن الطب حتى الآن لم يتمكن من الوصول إلى سبب مباشر وراء حدوث سرطان الغدد الليمفاوية، على الرغم من وجود عدد من الأسباب التي تزيد من الإصابة بهذا المرض، وهي كالتالي

ضعف جهاز المناعة نتيجة تعرض الشخص لمتلازمة تسمى نقص المناعة الذاتية، أو تعرض الشخص سابقًا لمجموعة من العمليات المرتبطة ببعض عمليات زرع الأعضاء.

الأطفال الذين يولدون بجهاز مناعي ضعيف.

تعرض الشخص لأي مرض من أمراض المناعة الذاتية، مثل التهاب المفاصل الروماتويدي أو مرض الاضطرابات الهضمية.

الشخص الذي يزيد عمره عن 60 عامًا معرض لخطر الإصابة بهذا السرطان.

نسبة الذكور أكثر من الإناث المعرضين لخطر الإصابة بالسرطان.

تعريض الشخص لرائحة المواد الكيميائية التي تقتل الحشرات مهما كان نوعها.

سرطان الغدد الليمفاوية وراثي أيضًا إذا كانت هناك علاقة وثيقة.

السمنة المفرطة تعرض الإنسان لهذا السرطان.

عوامل النجاة من سرطان الغدد الليمفاوية

يمكن لأي شخص أن يتعافى تمامًا من هذا السرطان، لكن هذا يتطلب عددًا من العوامل، من بينها ما يلي

تعتمد مرحلة الخلايا السرطانية بشكل أساسي على درجة انتشار المرض إلى باقي أجزاء الجسم.

إذا تم الكشف عن السرطان في مرحلة متقدمة، فإن فرص العلاج تكون أكبر، بالإضافة إلى عدد أقل من المضاعفات الناشئة عنه.

كما تعد اللياقة البدنية من أكثر العوامل المرتبطة بالسرطان، وذلك لأن المريض يحرص على ممارسة الرياضة كل يوم، مما يقلل من حدوث المضاعفات الناتجة عنها والتي تؤدي إلى الوفاة.

يعتبر تعرض المريض السابق للعلاج أيضًا من بين العوامل التي تزيد من فرص البقاء على قيد الحياة.

جنس المريض، حيث تتمتع المرأة بقدرة كبيرة على مواجهة هذا السرطان والنجاة منه، ومعدل الشفاء عند النساء أعلى منه لدى الرجال.

علاج سرطان الغدد الليمفاوية

يتم تحديد العلاج بناءً على نوع السرطان بالإضافة إلى المرحلة التي يصل إليها كل مريض. عندما ينتشر الورم ببطء، يبقى الطبيب في هذه الحالة بعيدًا عن التدخل العلاجي وينتظر حتى يتأكد تمامًا من عدم انتشار السرطان، ولكن عندما يكون التدخل العلاجي ضروريًا في هذه الحالة فقد يشمل

العلاج البيولوجي

يصف الطبيب هذا العلاج من أجل تنشيط جهاز المناعة وزيادة قدرته على مهاجمة السرطان. يحدث هذا العلاج عن طريق إدخال مجموعة من الكائنات الحية التي لا يمكن رؤيتها بالعين المجردة في جسم الإنسان.

العلاج بالأجسام المضادة

في هذا العلاج، يحرص الطبيب على إدخال مجموعة من الأجسام الاصطناعية التي تدخل بشكل أساسي إلى مجرى الدم.

العلاج الكيميائي

يستخدم الطبيب هذا النوع من العلاج القوي لمهاجمة وقتل الخلايا السرطانية داخل الجسم.

العلاج المناعي الإشعاعي

في هذا العلاج، يسلم الطبيب مجموعة من الجرعات التي تحتوي على إشعاع عالي الطاقة وموجهة بشكل أساسي إلى الخلايا المناعية السرطانية حتى تتمكن من القضاء عليها وتدميرها.

العلاج الإشعاعي

قد يلجأ الطبيب إلى هذا النوع من العلاج لتدمير مناطق معينة من السرطان، وتكون هذه المناطق مستهدفة، ويستخدم المريض جرعات مركزة لقتل هذه الخلايا.

زرع الخلايا الجذعية

من خلال توفير هذا العلاج، يمكن للمريض استعادة النخاع العظمي الذي تم تدميره بعد تلقي العلاج الكيميائي أو العلاج الإشعاعي.

منشطات

قد يلجأ الطبيب إلى حقن المنشطات في المريض من أجل علاج سرطان الغدد الليمفاوية.

الجراحة

في حالة عدم نجاح جميع العلاجات السابقة، يقوم الجراح في هذا الوقت بإزالة العضو الذي انتشر فيه سرطان الغدد الليمفاوية، ويمكن لطبيب الأورام أيضًا إجراء الجراحة حتى يكون لديه جذع من الورم.

لمعرفة الجهاز اللمفاوي هو سلسلة من العقد والشرايين اللمفاوية التي تنقل السائل اللمفاوي عبر الاعضاء ، ويضم السائل اللمفاوي على خلايا الدم البيضاء التي تحارب العدوى، وتعمل العقد اللمفاوية كمرشحات تقوم بالقبض على البكتيريا والفيروسات وتدمرها لوقف العدوى من الانتشار.