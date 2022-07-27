هل سرطان المثانة مميت ،يعتبر مرض سرطان المثانة في المرتبة الرابعة من بين الاوارام من حيث نسبة الانتشار، لدى قرابة 80% من المرضى يتم اكتشاف سرطان سطحي لا يخترق عضلات المثانة، بينما لدى 20% يتم تبين سرطان المثانة في مراحل ابتدائية على الرغم من علاج سرطان المثانة يميل الورم الظاهر إلى العودة بعد مرور سنوات كثيرة لم يظهر خلالها أي دليل على التعرض لسرطان المثانة.

هل سرطان المثانة قاتل

يعتمد علاج سرطان المثانة على المرحلة التي وصل إليها السرطان، وما إذا كان في مراحله الأولية أو تجاوز ذلك وأصبح أكثر خطورة، وبالطبع نعلم جميعًا أن السرطان من أصعب الأمراض التي يمكن أن تكون وللإجابة على سؤال ما إذا كان سرطان المثانة مميتًا، يجب معرفة العديد من المعلومات المهمة عن هذا المرض، بما في ذلك

أثبتت أحدث الدراسات العلمية أن 90٪ من الأشخاص الذين يصابون بسرطان المثانة يمكن شفاؤهم بشكل دائم بعد خمس سنوات على الأقل من تاريخ بدء العلاج.

كما أجرى بعض العلماء دراسة على المصابين بهذا المرض وخلصت إلى أن المريض يحتاج من سنة إلى سنة ونصف للشفاء في الحالات غير الخطيرة.

لاحظ العلماء أن كل جسم له استجابة مختلفة تمامًا للعلاج، وبالطبع إذا كان الجسم يستجيب للعلاج بسرعة، فإن معدل الشفاء والحياة يكون أكبر من الأجسام التي تستجيب ببطء.

وخلص إلى أن المراحل المتقدمة من هذا المرض والتي تسمى بالمرحلة الصفرية لها معدل استجابة 98٪ للعلاج، في حين أن المراحل الأولية من المرض لديها نسبة شفاء عالية تتجاوز 88٪، والمرحلة الثانية من المرض. ويبلغ معدل الشفاء من هذا المرض 63٪.

بالنسبة للمرحلة الثالثة، تبلغ نسبة الشفاء 46٪، وبالنسبة للمرحلة الأخيرة وهي أخطر مرحلة يمكن أن يصل إليها السرطان، فإن نسبة الشفاء منخفضة للغاية حيث تصل إلى 15٪ فقط.

سرطان المثانة

يجب تحديد المثانة وموقعها في جسم الإنسان حتى يتمكن الفرد من الحصول على تشخيص أولي لحالته ومراقبتها. فيما يلي بعض المعلومات حول هذا الموضوع

إنه عضو مجوف يقع في البطن، وهو مسؤول عن البول. يعتبر سرطان المثانة أكثر شيوعًا عند الرجال منه عند النساء، حيث احتل المرتبة الرابعة عندهم.

انتشر المرض في العالم مؤخرًا. وبحسب آخر الإحصاءات في الولايات المتحدة، فقد أُعلن عن إصابة أكثر من 50 ألف شخص به في عام واحد فقط.

كما أُعلن أن معظم المصابين بالمرض كانوا ورمًا خارجيًا في الحالب، وأن الذين ظهرت عليهم أعراض خطيرة وصلوا إلى 40٪.

مراحل سرطان المثانة

يمر سرطان المثانة بأكثر من مرحلة، تبدأ بمرحلة بسيطة ثم تزداد شدتها لتصبح أكثر خطورة. فيما يلي المراحل بالتفصيل

يقع الورم الحليمي في الصفيحة المندمجة وغير قادر على اختراق تلك النقطة.

السرطان الحتمي هو ورم مسطح يمكن أن ينتشر إلى ما بعد غشاء المثانة ويتم تثبيته في طبقة غشاء السمكة وحتى يتم علاجه يتم استئصاله.

النوع الثالث هو ورم قادر على أن يمتد إلى ما بعد صفيحة الاندساس فقط.

النوع الرابع قادر على تجاوز الطبقات الدهنية الموجودة بجوار الأوعية الدموية.

بعد ذلك يكون الورم أكثر شدة ليتمكن من تجاوز العضلات الناقصة، وهناك نوع يمكنه تجاوز الأجزاء الداخلية للعضلة الناقصة.

وأخيرًا، نصل إلى النوع الذي يمكنه مهاجمة أعضاء الحوض.

أعراض سرطان المثانة

بعد أن ذكرنا الجواب على ما إذا كان سرطان المثانة مميتًا، لا بد من ذكر أعراض المرض، ومن أهمها ما يلي

الشعور ببعض التغييرات، مثل صعوبة التبول.

الشعور بألم غريب عند التبول.

أن يشعر الفرد بالحاجة المستمرة للذهاب إلى المرحاض.

كثرة الذهاب إلى المرحاض حتى وإن كنت لا تتبول، إلا أن هذه الأعراض يمكن أن تتشابه مع أمراض مختلفة، لذا يفضل الذهاب إلى الطبيب.

ملاحظة نزيف دموي أثناء التبول، وهذه العَرَض مؤشر قوي على أن السرطان في مهده، قد يكون الدم داكن اللون، ولكن مع ذلك، يمكن أن تشير هذه الأعراض إلى بعض المشاكل الأخرى في الكلى لدى الفرد.

أعراض سرطان المثانة النقيلي

هناك بعض الأعراض الأخرى الشائعة لدى مرضى سرطان المثانة، ومن أهمها ما يلي

أن يلاحظ الفرد وجود انتفاخ أو انتفاخ في الجسم.

يفقد الفرد شهيته للطعام بشكل غير طبيعي.

يبدأ الفرد في إنقاص الوزن بطريقة تشير إلى وجود خطأ ما.

يشعر الفرد دائمًا بالضعف والضعف بشكل مستمر.

يجد الفرد صعوبة في التبول وهذا مخالف لطبيعته.

يلاحظ الفرد اضطرابات وتغيرات في عملية التبول.

يشعر الفرد بألم في عظامه وخاصة منطقة الظهر.

عوامل خطر الإصابة بسرطان المثانة

طبعا أي شخص يتعرض لهذا المرض ولكن هناك عدة أفراد أكثر عرضة للإصابة بهذا المرض ومنهم

البالغين أكثر عرضة لهذا المرض من الفئات الأصغر سنا.

يعتبر الذكور أكثر عرضة للإصابة به من الإناث.

الأشخاص الذين لا يهتمون باتباع نظام غذائي صحي ويعتمدون على الأطعمة المشبعة بالدهون يكونون أكثر عرضة للإصابة به.

الأفراد الذين يستهلكون المشروبات الكحولية والتبغ والمخدرات بشكل مفرط يصبحون أكثر عرضة للعدوى من غيرهم.

يلعب العامل الوراثي دورًا مهمًا في الإصابة به، حيث ثبت أن الأفراد الذين لديهم تاريخ عائلي لهذا المرض لديهم نسبة أعلى من الإصابة به.

علاج سرطان المثانة

يعتمد علاج سرطان المثانة على عدة عوامل مهمة. لا ينبغي تجاهل مدى ودرجة المرض. تؤثر الحالة الصحية للفرد أيضًا على طريقة اختيار العلاج المناسب. فيما يلي أهم الطرق المستخدمة في العلاج

يمكن للطبيب أن يلجأ إلى الجراحة، حيث يقوم بإجراء عملية يتم فيها إزالة الجزء المصاب بالكامل.

قد يلجأ الطبيب أيضًا إلى العلاج الكيميائي، والذي يتم إجراؤه لعلاج السرطان الموجود داخل المثانة في البطانة، ولكن هناك خطر من أنه سيعيد مهاجمة الجسم مرة أخرى، ويمكن أن تزداد شدته.

يتم استخدام العلاج الكيميائي للجسم كله ويقوم الطبيب بذلك بهدف محاولة زيادة معدل تعافي المريض، خاصة إذا أجرى العملية لإزالة الجزء المصاب، أو يمكن استخدامه عندما يتعذر إجراء عملية جراحية للمريض.

العلاج الإشعاعي، والذي يتم استخدامه حتى يتم التخلص من الخلايا السرطانية، حيث يتم تسليط الإشعاع عليها ويلجأ الطبيب إليها عندما لا يتمكن المريض من الخضوع لعملية جراحية.

العلاج المناعي الذي يعتمد على تنشيط الجهاز المناعي للفرد حتى يتمكن من محاربة المرض سواء في المثانة أو في أي جزء من جسم الإنسان.

العلاج الموجه هو الطريقة الأخيرة التي يستخدمها الطبيب لعلاج السرطان، حيث يتم استخدامه في الحالات المتقدمة حيث لم تحقق الطرق السابقة نتائج جيدة.

أسماء بعض الأدوية المستخدمة في علاج سرطان المثانة

هناك العديد من الأدوية التي تستخدم لعلاج هذا المرض ومنها

أدريبلاستينا 10 ملجم فيال و محلول أوليف.

أدريبلاستينا – مضاد حيوى ومضاد للبكتيريا – 50 مجم

جيمسيتابين إيبيوي 1000 مجم – 100 مل فيل.

جيمسيتابين إيبيوي 200 مجم -20 مل فيل.

جيمسيتابين إيبيوي 500 مجم – 50 مل فيل.

جيمزار – 200 مجم ليف – 5 مل.

علاج Adriamycin.

دوكسوروبيسين 2 مجم – ملفيال.

سيسبلاتين 0.5 مجم – مل إنج.

هناك مجموعة من الدراسات العلمية بأن العلاجات الكيميائية التي تعتمد على السيسبلاتين (Cisplatin) خصوصًا عند تناولها قبل الجراحة قد تحسن من ظنون سير المرض، كما أن هذا العلاج الكيميائي المُدمج هو أيضًا العلاج المفضل للمصابون الذين يتم تشخيصهم مع مُعنين لإجراء جراحة لهم نسأل الله لكم التوفيق.