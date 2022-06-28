هل سكيتشرز تدعم المثليين

هل يدعم سكيتشرز المثليين أصبحت LGBT واحدة من أكثر المجموعات انتشارًا فِيْ العالم، وهذا واضح من خلال ظهُور العديد من الشركات والأشخاص الذين يدعمون هذه المجموعة، خاصة فِيْ الولايات المتحدة، حيث أجرت الحكومة دراسات لتجد أن هذه المجموعة بالإضافة إلى بوجودها فِيْ الدول العربية سنتعرف على شركة سكيتشرز وما إذا كانت تدعم الشذوذ الجنسي أم لا بالإضافة إلى.

ما هِيْ سكيتشرز

Skechers هِيْ شركة أحذية مقرها مانهاتن بيتش وفِيْ ولاية كاليفورنيا الأمريكية، أسسها رجل يدعى روبرت جرينبيرج وابنه مايكل، فِيْ عام 1992 م، وهِيْ حاليًا ثالث أكبر شركة أحذية فِيْ العالم. الرياضة فِيْ أمريكا، تضم الشركة العديد من الفروع من أجل بيع منتجاتها للعالم سواء بشكل مباشر أو من خلال شركات أخرى، حيث تنتشر فروعها فِيْ أكثر من 170 دولة.

هل يدعم سكيتشرز المثليين

Skechers هِيْ داعم حقيقي للمثليين، كَمْا يتضح من دمج علوم المثليين فِيْ منتجاتها وعلامتها التجارية، وأكدت من خلال حساباتها الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي أنها تقف بحب لهذه الفئة وأنها فخورة بها بينما تدعو عملائها من جميع الدول لدعم هذه الفئة وأظهرت موقفها من الهجوم الذي يتعرضون له للعالم وأظهرت أن هذه المجموعة لها حقوق والتزامات مثل أي مجموعة أخرى.

الحَقيْقَة حول دعم سكيتشرز للمثليين

أكدت شركة الأحذية الأمريكية Skechers أنها تدعم بكل حب فئة المثليين فِيْ العالم، وقد تم توضيح ذلك بشكل واضح وعام عندما قدمت منتجاتها التي تحمل ألوان الشذوذ الجنسي، وأظهرت فخرها واعتزازها بانتمائها لهذه الفئة. ومن المعروف أن الولايات المتحدة بشكل عام تغطي هذه الفئة على نطاق واسع ولها حقوق وامتيازات فِيْ الدولة، وهِيْ ضد الاضطهاد والعنف والعدوان الذي تعاني منه هذه الفئة فِيْ جميع دول العالم.

ما هِيْ شركات دعم LGBT

ذكرت العديد من الصحف العالمية الشركات التي تؤكد دعمها الكامل للمثليين من خلال ظهُور علم المثليين فِيْ منتجاتها، ومن أبرز الشركات العالمية التي تدعم المثليين هِيْ

شركة اديداس.

شركة بيتسي جونسون.

شركة بلوبيلا.

شركة بلوندستون.

شركة تشاكو للأحذية.

شركة كول هان.

شركة COS.

شركة Crocs Gibbitz.

شركة Guess Watch.

شركة هابي سوكس.

شركة تويتر.

شركة كوكاكولا.

شركة شي إن.

شركة Paypal.

شركة آبل.

شركة Adobe.

شركة جوجل.

شركة تويوتا.

شركة مايكروسوفت.

سكيتشرز السَعُودِيْة انستغرام

تمتلك شركة الأحذية سكيتشرز العديد من الفروع فِيْ الدول العربية والأوروبية ومنها المملكة العربية السَعُودِيْة، وهذه الشركة هِيْ متجر إلكتروني يقع فِيْ المملكة المتحدة. وتحظى الشركة بشعبية كبيرة هناك بسبب منتجاتها العالمية لأحدث وأفخم أنواع الأحذية ويمكنك الاطلاع على أحدث العروض التي تقدمها الشركة فِيْ المملكة “. .

لذلك أكَمْلنا هذا المقال بعنوان هل يدعم سكيتشرز الشواذ حيث ناقشنا معلومات عن شركة سكيتشرز سواء كانت تدعم الشذوذ الجنسي أم لا، حَقيْقَة أنها تدعم مجموعة المثليين هذه، أبرز الشركات العالمية التي تدعم المثليين وحساب سكيتشرز فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة عبر Instagram.