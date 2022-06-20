هل سورة النور مكي أو مدني من أهم الأسئلة التي يجب على طلاب الثانوية العامة معرفتها ليحلوا السؤال بكل سهولة ويسر دون تردد في الامتحان؟

نجيب في السطور التالية على سؤال هل سورة النور مكية أم مدنية حتى يعرف الطالب الإجابة الصحيحة للحصول على الدرجة كاملة.

ما نوع سورة النور؟

هناك العديد من أشكال السؤال ، لكن الإجابة التي يتعين عليك كتابتها تظل كما هي. من الممكن أن يأتي السؤال بشكل مختلف ، لكن السؤال هو نفسه في النهاية. ومن بين تلك الأسئلة المشابهة ، ما نوع سورة النور؟

هل سورة النور مكي أم مدني؟

سورة النور هي سورة مدنية نزلت بالمدينة بعد هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم ، حيث اشتملت على العديد من الآداب التي يجب على المسلم الالتزام بها طوال مسيرة حياته.

وقد سميت سورة النور بهذا الاسم ؛ لاحتوائها على اسم الله تعالى ، والنور من أسماء الله الحسنى ، كما أنها تهتدي في آياتها بأسس الحياة الصحية.

السورة تشير إلى الآداب الاجتماعية العامة التي يجب الحفاظ عليها في حياتنا اليومية ، من أجل توجيه المسلمين إلى ما يحفظ لهم المجتمع وقدسيته.