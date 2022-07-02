هل سيتم حذف التيك توك، انتشر خبرا مؤخرا على مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا مفاده بحذف تطبيق التيك التوك، من متجر أبل وأندر ويد وجوجل بلاي واب ستور بعد التجسس الذي تعرض له مستخدمي التطبيق في الولايات المتحدة الامريكية، فهذا البرنامج يتيح لمستخدميه إمكانية تصوير مقاطع الفيديو القصيرة و إمكانية إضافة الفلاتر لها والمقاطع الصوتية المميزة، فما هي حقيقة هذا الخبر، وما هو سبب اتخاذ هذا الاجراء بحذف برنامج التيك توك؟

ما هو تطبيق التيك توك

كانت بداية انتشار برنامج التيك توك في مدينة الصين وعرف في بداياته باسم (دوين Douyin)، وهذا التطبيق عبارة عن نوع من أنواع الشبكات الاجتماعية التي تهتم بتصوير مقاطع الفيديوهات القصيرة والتي لا تتعدى الثلاثون ثانية بحيث يتم إضافة الفلاتر والاصوات الى هذا الفيديو، ويمكن التعليق عليه من قبل المتابعين.

وأيضا يمكن تطبيق التيك توك متابعيه من إمكانية فتح البث المباشر والتواصل مع الجمهور بشكل مباشر، وحظي تطبيق التيك توك شهرة كبيرة في العالم بأكمله واصبح له عدد مستخدمين كبير، نظرا لسهولة استخدامه وسهولة تحميل ونشر مقاطع الفيديو.

هل سيتم حذف التيك توك

بعد تعرض تطبيق تيك توك لانتهاك خصوصية مستخدميه والتجسس عليهم عن طريق الدخول الى ملفاتهم التي تم تحميلها مسبقا على هواتفهم والأجهزة المحمولة الخاصة بهم، وجاءت هذه الرسالة من قبل مفوض لجنة الاتصالات الفيدرالية بعد اصدار التقرير الخاص به الذي يؤكد بان الشركة المالكة والمشغلة لتطبيق التيك توك عملت بالفعل على التجسس على واتف المستخدمين في الولايات المتحدة الامريكية، قالت العديد من المصادر المقربة من مالكي متجر ابل ستور واند رويد انه سيتم حذف تطبيق التيك توك من المتجران، ولكن لم يتم تأكيد هذا الخبر حتى هذه اللحظة.

كيف يمكنني حذف حساب التيك توك الخاص بي

هناك عدة خطوات حتى تتمكن من حذف حساب التيك توك الخاص بك ومنها:

قم بالدخول الى ملف التعريف الخاص بك.

حدد رمز “…” في الزاوية العلوية اليمنى.

حدد إدارة الحساب.

يطلب منك تطبيق تيك توك التحقق من ملكية الحساب.

أدخل رقم الهاتف أو البريد الإلكتروني.

ستحصل على رمز لتوصيله يسمح لك بحذف حسابك.

الى هنا وصلنا واياكم الى ختام مقالنا الذي تحدثنا فيه عن هل سيتم حذف التيك توك وتمت الإجابة على التساؤل، وتحدثنا أيضا عن تطبيق التيك توك.