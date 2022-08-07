هل سيشارك الزمالك في الدور التمهيدي لدوري أبطال أفريقيا

وفي التقرير التالي، كشف موقع “كورة 365” عن موقف الفريق الكروي الأول لنادي الزمالك من مشاركته في الدور التمهيدي لدوري أبطال إفريقيا.

موعد قرعة الدور التمهيدي لدوري أبطال إفريقيا

وأعلن كاف عبر موقعه الرسمي أن القرعة ستجرى في القاهرة، الاثنين المقبل، في تمام الساعة الواحدة ظهرا بتوقيت مصر.

موعد مباريات الدور التمهيدي لدوري أبطال إفريقيا

وقال الكاف إن مباريات ذهاب الدور التمهيدي ستقام في الفترة من 9 إلى 11 سبتمبر، بينما تقام مباريات الإياب في الفترة من 16 إلى 18 سبتمبر.

وأوضح أن مباراة الذهاب من دور 32 ستقام في الفترة من 7 إلى 9 أكتوبر.

أما مباراة الإياب فتقام في الفترة من 14 إلى 16 من نفس الشهر.

هل يشارك الزمالك في الدور التمهيدي

ويشارك في النسخة المقبلة من دوري أبطال إفريقيا 58 فريقًا.

سيخوض 52 منهم الدور التمهيدي، بينما سيتم استبعاد 6 آخرين.

وتشير تقارير أولية إلى أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم قرر استبعاد 5 أندية من المشاركة في الدور التمهيدي، فيما لم يحسموا مركزهم في الفريق السادس.

يقال إن CAF في طريقه لإعفاء كلا من “الأهلي من مصر، والوداد من المغرب.

وكذلك “الرجاء المغربي والترجي التونسي وصنداونز الجنوب أفريقي”.

أما الأندية السادسة المستبعدة فهناك مقارنة بين الزمالك ونظيره الكونغولي تي بي مازيمبي حيث يتساوى الثنائي في النقاط.

فرص الزمالك في استبعاده من الدور التمهيدي

الزمالك ومازيمبي في المركز السابع ولهم 43 نقطة بحسب تراكم السنوات الخمس الماضية.

لكن من المرجح أن ينضم الزمالك للفرق التي ستتغيب عن الدور التمهيدي، نظرا لمشاركته في نهائي 2022.

سيتم الإعلان عن الفرق المستبعدة خلال الساعات القليلة القادمة وستشارك في دور الـ 32 مع الـ 26 المؤهلة من الدور التمهيدي.

وخسر نادي الزمالك نهائي دوري أبطال إفريقيا في نسخة 2022 أمام الأهلي، بهدفين مقابل هدف واحد.

كما ودع الفارس الأبيض دوري أبطال إفريقيا خلال النسختين الأخيرتين من دور المجموعات.

موعد مباراة الزمالك ومصر المقاصة

يستعد الفريق الكروي الأول لنادي الزمالك لمواجهة نظيره المصري المقاصة، في منافسات الدوري المصري.

تقام مباراة الزمالك ومقاصة مصر الثلاثاء المقبل 9 أغسطس الساعة 900 مساءً.

ويحتل الزمالك صدارة جدول الدوري المصري برصيد 69 نقطة ويقترب من الفوز باللقب للمرة الثانية على التوالي.