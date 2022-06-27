هل شركة ابل تدعم المثليين

هل تدعم آبل المثليين تعتبر الشذوذ الجنسي من أكثر الظواهر انتشارًا فِيْ العالم، خاصة مع توسع استخدام وسائل التواصل الاجتماعي والتقنيات المرئية والمسموعة والمرئية، فالعالم مترَابِطْ ويمكن أن يلاحظ كل صغير وكبير على مستوى المجتمعات والأفراد، عبر We سوف تتعلم المزيد عن ظاهرة LGBT وتكتشف ما إذا كانت Apple تدعم LGBT.

ما هِيْ ظاهرة الشذوذ الجنسي

ظاهرة الشذوذ الجنسي، أو ما يعرف بالشذوذ، هُو السلوك العاطفِيْ الذي يؤدي إلى انجذاب الشخص إلى نفس الجنس، حيث يقترن هذا الميل بانجذاب سلوكي وعاطفِيْ، وقد انتشرت هذه الظاهرة على نطاق واسع فِيْ أوروبا. استطاعت الدول والحركات الداعمة لهذه الظاهرة أن تتغلغل فِيْ المجتمعات، وقد تأثرت الدول العربية بهذه الظاهرة رغم كونها محافظة، إلا أن هذه الفئة موجودة فِيْ الخفاء خوفا من الإساءة إليها أو مهاجمتها من قبل المجتمع الذي يرى هذه السلوكيات انحرافا عن الغريزة البشرية المشتركة.

هل تدعم آبل المثليين

نعم، تدعم Apple المثليين جنسياً. دعت Apple إلى المثلية الجنسية، وكذلك المنظمات والحركات التي تدعم مجتمع LGBT. آمنت شركة آبل بحرية الأفراد فِيْ الاختيار أو التفكير، وكانت تؤمن بشكل واضح وصريح بالمثلية الجنسية، وكذلك فِيْ الرئيس التنفِيْذي. كان مثليًا “.

ما هِيْ الشركات التي تدعم LGBT

تدعم العديد من الشركات علانية حركة LGBT فِيْ جميع أنحاء العالم من خلال الترويج لها من خلال وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام والشبكات الإعلانية، والاستفادة من التجارية والضغط المالي لتحقيق أهدافهم المتمثلة فِيْ الاعتراف بحقوق LGBT فِيْ جميع أنحاء العالم.

شركة تويوتا.

شركة Paypal.

شركة مايكروسوفت.

شركة كوكاكولا.

شركة آبل.

شركة ديزني.

شركة Adobe.

شركة ايكيا.

جونسون آند جونسون.

شركة شي إن.

شركة جوجل.

شركة تويتر.

شركة اوبر.

شركة رالف لورين.

ما هِيْ نوادي دعم LGBT

على الرغم من أن كرة القدم هِيْ رياضة تهتم بتسلية المتفرج من خلال الألعاب الحماسية، إلا أن القضية لا تخلو من الميول السياسية والروحية التي تدعمها، سواء الفريق أو اللاعبين. فِيْما يلي نتفحص أهم الأندية التي تدعم المثليين

نادي توتنهام.

نادي بيرنلي.

نادي مانشستر سيتي.

نادي ارسنال.

نادي وست هام يونايتد.

نادي سوانسي سيتي.

نادي ستوك سيتي.

نادي وست هام يونايتد.

الدول العربية التي تدعم المثليين

تعتبر ظاهرة الشذوذ الجنسي من الظواهر الشاذة والغريبة على المجتمعات العربية التي تحرم هذا السلوك وتعتبره مخالفاً للفطرة والعقيدة، وبالتالي تجرم العديد من الدول العربية هذا السلوك وتعتبره غير أخلاقي وتفرض أقسى السَعُودِيْة والولايات المتحدة. الإمارات العربية ودولة قطر والعديد من الدول العربية الأخرى، ولكن هناك عدة دول عربية تسمح بالمثلية الجنسية كحرية شخصية وبعض الدول تعتبرها مشكلة طبية بعد موافقة الطبيب، ومن هذه الدول لبنان.

موقف الإسلام من الشذوذ الجنسي

موقف الإسلام من الشذوذ الجنسي واضح. وقد نهى الدين الإسلامي عن هذا السلوك الشاذ واعتبره سببا للفسق والفجور ودليل على الفساد الديني والأخلاقي فِيْ المجتمع. لم يكن الإسلام وحده فِيْ هذا الموقف، بل تبعته ديانات أخرى اعتبرت المثلية الجنسية فاسدة وغير أخلاقية.

وها نحن نصل إلى نهاية مقالنا وتعلمنا من خلال هذا ما هِيْ ظاهرة الشذوذ الجنسي، كَمْا علمنا إذا كانت شركة آبل تدعم المثليين، بالإضافة إلى معرفة الشركات التي تدعم المثليين وأي النوادي التي تدعم المثليين، كَمْا التقينا بالدول العربية التي دعم المثليين جنسياً. دعم LGBT.