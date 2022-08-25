هل شركة جوجل تدعم المثليين؟ شركة جوجل من الشركات الضخمة والشركات العالمية التي تقدم خدماتها عبر الإنترنت وهي من أبرز الشركات التي تفيد المستخدمين في أغلب دول العالم من أجل البحث عن أي موضوع، فقد تم تأسيس شركة جوجل عام 1998 لتنطلق في العمل داخل إرجاع الولايات المتحدة الأمريكية وتقدم العديد من الخدمات في المستخدمين طول الفترات وشركة جوجل من الشركات العريقة التي تعتمد على احترام اراء الجميع واحترام كل ما يتم نشره عبر مواقعها الرسمية ومنهم المثليين.

من هم الأشخاص المثليين التي تدعمهم شركة جوجل

مصطلح الأشخاص المنزليين هم الذين يمارسون الممارسة الجنسية والعراق المثالية التي تجمع بين الرجل والرجل وانتشرت هذه الظاهرة منذ آلاف السنوات السابقة وتعرف في التاريخ الإسلامي أنها هي اللواط، وهذه الظاهرة هي محرمة شرعا في الإسلام وكذلك أنها منبوذة في العادات المجتمعية وفيها السابق كان هناك دعم دولة لهذه الظاهرة ودول الشركات العالميات في بعض البلاد.

هل شركة جوجل تدعم المثليين

تقدم شركة جوجل العديد من الخدمات عبر سياسة الإنترنت لكل فرد حسب الحاجة التي يحتاجها قد صدرت ذلك الميثاق عام 2004 ودعمت العديد من الظواهر الاجتماعية في العالم ومن تلك الظواهر ظاهره المثليين وتصبر هذه الشركة من الشركات الأكثر ربحا في العالم وهي تدعم حقوق المجتمع المثلي حول العالم وتحترم حقوق الشخص وحرية التعبير.

شركة جوجل هل دعمت المثليين

أصدرت شركة جوجل أكثر من بيان عبر مواقع الرسمية حول حقوق المجتمع المثلي وآخر بيان قد صدر عام 2022 وتبين من ذلك البيان أن القانون الدولي الإنساني يضمن المثليين لحقوقهم دون انتقاص منهم شيئا وقد طلبت الشركة وتوفير الحماية إلى أفراد ذلك المجتمع.

وقد اقترحت شركة جوجل على دعم النوادي والشركات والمؤسسات الكبرى حول العالم التي تتبنى الأشخاص المثليين وهناك جماعة من العالم ينادون بالمعارضة حول أولئك الأشخاص الذين ينشرون اطلاعهم وعادتهم عبر شركة جوجل والمواقع الرسمية منها، حيث اعتمدت شركة قوقل على الكثير من الاراء التي تفيد بعض المستخدمين وفي ذات الوقت ترفض بعض الآراء التي هي في الأساس منبوذة اجتماعياً.