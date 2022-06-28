هل شركة مرسيدس تدعم المثليين

هل مرسيدس تدعم الشواذ حيث تعاونت العديد من الشركات وشاركت بالفكرة الغربية التي تدين دعم المثليين جنسياً، فِيْ ما يسمى بشهر الفخر، ومهمتها هِيْ الوصول لتلك الشركات التي تدعم هذه الفئة الشاذة، لكشف الحجاب ولكي تكون. قاطعوا، لذلك سنكتشف، بالإضافة إلى التحقيق فِيْ حَقيْقَة حَقيْقَة أن مرسيدس تدعمهم.

من هُو شاذ

الشذوذ، باختصار، هُو الشخص الذي ينجذب بشكل أساسي إلى أشخاص من نفس الجنس، مع القليل من الانجذاب إلى الجنس الآخر أو لا ينجذب أبدًا، وهؤلاء الأشخاص، وفقًا للعديد من الدراسات التي أجريت فِيْ أوروبا، تتراوح بين 2٪ – 10٪ وهم العلاقات هِيْ سلوك وعاطفة منحرفة لقد كانت ولا تزال منبوذة بسبب معارضتها للطبيعة، لكن بعض الظروف السياسية الأوروبية سهلت مؤخرًا ظهُور المثليين جنسياً بشكل علني. وتجدر الإشارة إلى أن هذا الفعل حصره فِيْ الإسلام واتفاقه على الأئمة الأربعة القتل.

هل مرسيدس تدعم الشواذ

نعم؛ تدعم مرسيدس-بنز بالفعل المثليين، حيث أعربت عن دعمها عبر صفحتها الرسمية على منصة التواصل الاجتماعي فِيْسبوك، ونشرت صورة تحمل العلامة التجارية للشركة تدعى علم المثليين “علم قوس قزح” وقد تم تناول هذا الدعم بالعديد من التعليقات الممزوجة بالسخرية. الغضب والرفض، فِيْ الواقع، سيؤثر سلبًا على مسيرة مرسيدس التجارية فِيْ الأسواق العربية.

قائمة شركات دعم LGBT

التوجه المثلي المسمى بالمثلية الجنسية مدعوم من قبل العديد من الشركات بالرغم من أنه معاد للدين ومعادٍ للطبيعة، وتتمثل هذه الشركات فِيْ الأماكن التالية

شركة تويتر.

شركة اوبر.

شركة جنرال ميلز.

شركة جوجل.

شركة آبل.

شركة ديزني.

شركة كوكاكولا.

شركة AstraZeneca.

شركة ايستوود.

شركة جاب.

شركة ايكيا.

شركة جونسون آند جونسون.

شركة مايكروسوفت.

شركة Paypal.

شركة تويوتا.

شركة رالف لورين.

قائمة نوادي LGBT

يوجد العديد من نوادي المثليين، وهذه النوادي أوروبية وتتمثل فِيْ الأسطر التالية

نادي ارسنال.

نادي وست هام يونايتد.

نادي سوانسي سيتي.

نادي ستوك سيتي.

نادي توتنهام.

نادي بيرنلي.

نادي مانشستر سيتي.

نادي وست هام يونايتد.

معظم الدول الأوروبية تدعم المثليين وتسمح لهم بالزواج، وتتمثل هذه الدول فِيْما يلي

سمحت الدولة بذلك منذ ذلك الحين

هُولندا 2001 بلجيكا 2003 إسبانيا 2005 كندا 2005 جنوب أفريقيا 2006 النرويج 2009 السويد 2009 البرتغال 2010 أيسلندا 2010 الأرجنتين 2010 المكسيك أوائل عام 2010 الدنمارك 2012 أوروغواي 2013 نيوزيلاندا 2013 فرنسا 2013 البرازيل 2013 المملكة المتحدة 2014 لوكسمبورغ 2015 الولايات المتحدة 2015 كولومبيا 2016 فنلندا 2017 ألمانيا 2017 مالطا 2017 أستراليا 2017

لذا؛ وصلنا إلى نهاية المقال مرسيدس تدعم المثليين والتي من خلالها تعاملنا مع أخبار دعم مرسيدس للمثليين، وحَقيْقَة هذا قد اتضحت بالفعل وتعرفنا أيضًا على الشركات والجمعيات التي تدعمها فئة مثلي الجنس، باستثناء فِيْ البلدان التي تمنح المثليين حق الزواج.